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ราคาปัจจุบัน ONYXCOIN วันนี้ คือ 0.0029461 THB มูลค่าตลาด XCN เท่ากับ 113,482,300.892915182677277 THB ติดตามการอัปเดตราคา XCN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ONYXCOIN วันนี้ คือ 0.0029461 THB มูลค่าตลาด XCN เท่ากับ 113,482,300.892915182677277 THB ติดตามการอัปเดตราคา XCN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XCN

ข้อมูลราคา XCN

XCN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ XCN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XCN

โทเคโนมิกส์ XCN

การคาดการณ์ราคา XCN

ประวัติ XCN

XCN คู่มือการซื้อ

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ราคา ONYXCOIN(XCN)

ราคาปัจจุบัน 1 XCN เป็น THB

฿0.096573158
฿0.096573158฿0.096573158
-0.74%1D
THB
ONYXCOIN (XCN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:22:01 (UTC+8)

ราคา ONYXCOIN วันนี้

ราคาปัจจุบัน ONYXCOIN (XCN) วันนี้ ฿ 0.0029461, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XCN เป็น THB คือ ฿ 0.0029461 ต่อ XCN.

ONYXCOIN มีอันดับที่ #151 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 113.48M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.52B XCN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XCN เทรดระหว่าง ฿ 0.0029347 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0029682 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.0351904844949425488 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0230716970972284544

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XCN เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.46K.

ONYXCOIN (XCN) ข้อมูลการตลาด

No.151

฿ 113.48M
฿ 113.48M฿ 113.48M

฿ 1.46K
฿ 1.46K฿ 1.46K

฿ 202.96M
฿ 202.96M฿ 202.96M

38.52B
38.52B 38.52B

68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897

48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639

55.91%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ONYXCOIN คือ ฿ 113.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.46K อุปทานหมุนเวียนของ XCN คือ 38.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 48402432357.48608639 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 202.96M

ประวัติราคา ONYXCOIN THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0029347
฿ 0.0029347฿ 0.0029347
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0029682
฿ 0.0029682฿ 0.0029682
สูงสุด 24h

฿ 0.0029347
฿ 0.0029347฿ 0.0029347

฿ 0.0029682
฿ 0.0029682฿ 0.0029682

฿ 6.0351904844949425488
฿ 6.0351904844949425488฿ 6.0351904844949425488

฿ 0.0230716970972284544
฿ 0.0230716970972284544฿ 0.0230716970972284544

0.00%

-0.74%

-3.64%

-3.64%

ประวัติราคา ONYXCOIN (XCN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ONYXCOIN ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000719969-0.74%
30 วัน฿ -0.0006653-18.43%
60 วัน฿ -0.0010475-26.23%
90 วัน฿ -0.0018767-38.92%
การเปลี่ยนแปลงราคา ONYXCOIN ในวันนี้

วันนี้ XCN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000719969 (-0.74%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ONYXCOIN ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0006653 (-18.43%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ONYXCOIN ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XCN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0010475 (-26.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ONYXCOIN ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0018767 (-38.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ONYXCOIN (XCN) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ ONYXCOIN

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ONYXCOIN ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ONYXCOIN วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XCN: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

XCN_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.002968 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.002992 แล้ว ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.0030002 ซึ่งถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนความสอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าแรงซื้อเป็นผู้นำตลาด MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ยืนยันถึงพลังงานขาขึ้นระยะสั้น RSI อยู่ในช่วงค่ากลางโดยยังไม่ปรากฏสัญญาณ overbought ขณะที่ดัชนี MACD และ Stochastic ต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงพลังงานที่กระจุกตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวสอดคล้องกับแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Bollinger Bands ก็เผยให้เห็นถึงการขยายตัวของช่วงราคา แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002992 โดยระยะห่างจากราคาปัจจุบันน้อยกว่า 0.3% เท่านั้น ส่วนจุดศูนย์กลางรองที่ 0.002968 ถือเป็นจุดอ้างอิงในระดับรอง สำหรับแนวต้านระยะไกลกำหนดไว้ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.003037 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.2% ขณะที่ S1 ที่ระดับ 0.002923 เป็นจุดทดสอบแนวรับล่างสุด ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นรอบบริเวณราคาเลขกลม 0.003000

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ ONYXCOIN?

ราคาของ ONYXCOIN (XCN) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนด้านความต้องการ ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา เทรนด์ของบิตคอยน์และตลาดคริปโตโดยรวมมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ XCN การอัปเดตด้านการพัฒนา ความร่วมมือ และความก้าวหน้าในโรดแมปล้วนมีผลต่อมูลค่า รายการบนกระดานเทรดช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและโอกาสในการซื้อขาย ข่าวด้านกฎระเบียบส่งผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน โครงสร้างโทเค็นด้านอุปทานและรางวัลจากการ staking มีบทบาทต่อปริมาณการหมุนเวียน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ ONYXCOIN วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ONYXCOIN (XCN) ในวันนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย ติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยประเมินความสามารถในการทำกำไร ระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย ติดตามความผันผวน และช่วยให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบในตลาดคริปโตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การคาดการณ์ราคา ONYXCOIN

การคาดการณ์ราคา ONYXCOIN (XCN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XCN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ONYXCOIN (XCN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ONYXCOIN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ONYXCOIN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XCN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ONYXCOIN

วิธีการซื้อและลงทุน ONYXCOIN ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ONYXCOIN หรือยัง? การซื้อ XCN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ONYXCOIN ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ONYXCOIN (XCN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ONYXCOIN จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ONYXCOIN (XCN)

คุณสามารถทำอะไรกับ ONYXCOIN ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ONYXCOIN ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ ONYXCOIN (XCN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ONYXCOIN (XCN)

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

ONYXCOIN ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ONYXCOIN ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ONYXCOIN อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ONYXCOIN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:22:01 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ONYXCOIN (XCN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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XCN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด ONYXCOIN (XCN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ONYXCOIN ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XCN/USDT
฿0.096573158
฿0.096573158฿0.096573158
-0.42%
496.79K (USDT)
XCN/USDC
฿0.09529146
฿0.09529146฿0.09529146
-1.72%
18.20M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 XCN = 0.096573158 THB