ราคา ONYXCOIN(XCN)
ราคาปัจจุบัน ONYXCOIN (XCN) วันนี้ ฿ 0.0029461, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.74% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XCN เป็น THB คือ ฿ 0.0029461 ต่อ XCN.
ONYXCOIN มีอันดับที่ #151 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 113.48M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 38.52B XCN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XCN เทรดระหว่าง ฿ 0.0029347 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0029682 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.0351904844949425488 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0230716970972284544
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XCN เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.46K.
No.151
55.91%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ONYXCOIN คือ ฿ 113.48M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.46K อุปทานหมุนเวียนของ XCN คือ 38.52B โดยมีอุปทานรวมที่ 48402432357.48608639 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 202.96M
0.00%
-0.74%
-3.64%
-3.64%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ONYXCOIN ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000719969
|-0.74%
|30 วัน
|฿ -0.0006653
|-18.43%
|60 วัน
|฿ -0.0010475
|-26.23%
|90 วัน
|฿ -0.0018767
|-38.92%
วันนี้ XCN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000719969 (-0.74%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0006653 (-18.43%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XCN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0010475 (-26.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0018767 (-38.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ONYXCOIN ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด XCN: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
XCN_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.002968 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.002992 แล้ว ปัจจุบันราคาอยู่ที่ 0.0030002 ซึ่งถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง ส่วนความสอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าแรงซื้อเป็นผู้นำตลาด MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ยืนยันถึงพลังงานขาขึ้นระยะสั้น RSI อยู่ในช่วงค่ากลางโดยยังไม่ปรากฏสัญญาณ overbought ขณะที่ดัชนี MACD และ Stochastic ต่างเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงพลังงานที่กระจุกตัวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวสอดคล้องกับแนวโน้มราคาที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Bollinger Bands ก็เผยให้เห็นถึงการขยายตัวของช่วงราคา แนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.002992 โดยระยะห่างจากราคาปัจจุบันน้อยกว่า 0.3% เท่านั้น ส่วนจุดศูนย์กลางรองที่ 0.002968 ถือเป็นจุดอ้างอิงในระดับรอง สำหรับแนวต้านระยะไกลกำหนดไว้ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.003037 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 1.2% ขณะที่ S1 ที่ระดับ 0.002923 เป็นจุดทดสอบแนวรับล่างสุด ทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นรอบบริเวณราคาเลขกลม 0.003000
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ONYXCOIN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ONYXCOIN ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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