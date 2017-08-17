ราคา 0x(ZRX)
ราคาปัจจุบัน 0x (ZRX) วันนี้ ฿ 0.07645, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZRX เป็น THB คือ ฿ 0.07645 ต่อ ZRX.
0x มีอันดับที่ #290 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 64.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 848.40M ZRX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZRX เทรดระหว่าง ฿ 0.07603 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07748 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 82.97961910724639406 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.5577419374594690592
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZRX เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.71K.
No.290
84.83%
2017-08-17 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 0x คือ ฿ 64.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.71K อุปทานหมุนเวียนของ ZRX คือ 848.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 76.45M
-0.15%
-0.29%
-7.15%
-7.15%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 0x ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0072877
|-0.29%
|30 วัน
|฿ -0.00972
|-11.29%
|60 วัน
|฿ -0.01137
|-12.95%
|90 วัน
|฿ -0.02962
|-27.93%
วันนี้ ZRX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0072877 (-0.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00972 (-11.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZRX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01137 (-12.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02962 (-27.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด 0x ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZRX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
ZRX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.07703 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.0766 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อและเรียงตัวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ระบบฮับระบุว่าราคาอยู่ใกล้ระดับแนวต้าน R1 โครงสร้างราคาอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยกลางกับแนวต้านแรก ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราว โดยตลาดยังไม่ปรากฏรูปแบบการทะลุแนวโน้มเดียวทางที่ชัดเจน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง (Dead Cross) ขณะที่เส้นเร็วกับเส้นช้าแยกออกจากกัน สะท้อนถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแรงเคลื่อนไหว ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้บ่งชี้ทิศทางที่ชัดเจน ส่วนดัชนีความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ การกระจายพลังงานของแรงเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจายตัว และพบเห็นการแยกชั้นของค่าดัชนีเร็วและดัชนีช้า ทำให้ขาดแรงผลักดันแนวโน้มที่เป็นเอกภาพ สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.0770 อยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.0777 อยู่ในโซนพื้นที่อ้างอิงระยะไกล ขณะที่แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.0759 เป็นแนวรับระยะใกล้ และแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.0755 เป็นจุดอ้างอิงรอง ค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.0766 ถือเป็นจุดแบ่งเขตสำคัญระหว่างฝ่ายซื้อกับฝ่ายขาย ราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง 0.0015 ทั้งเหนือและใต้ราคาปัจจุบัน ทำให้ช่วงราคาแคบลงและจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ 0x อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 0x ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
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มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
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