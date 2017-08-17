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ราคาปัจจุบัน 0x วันนี้ คือ 0.07645 THB มูลค่าตลาด ZRX เท่ากับ 64,859,917.233501936568 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZRX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 0x วันนี้ คือ 0.07645 THB มูลค่าตลาด ZRX เท่ากับ 64,859,917.233501936568 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZRX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZRX

ข้อมูลราคา ZRX

ZRX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZRX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZRX

โทเคโนมิกส์ ZRX

การคาดการณ์ราคา ZRX

ประวัติ ZRX

ZRX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ZRXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ZRX

ZRX USDT-M Futures

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ราคา 0x(ZRX)

ราคาปัจจุบัน 1 ZRX เป็น THB

฿2.5057032
฿2.5057032฿2.5057032
-0.29%1D
THB
0x (ZRX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:47:22 (UTC+8)

ราคา 0x วันนี้

ราคาปัจจุบัน 0x (ZRX) วันนี้ ฿ 0.07645, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZRX เป็น THB คือ ฿ 0.07645 ต่อ ZRX.

0x มีอันดับที่ #290 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 64.86M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 848.40M ZRX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZRX เทรดระหว่าง ฿ 0.07603 (ต่ำ) กับ ฿ 0.07748 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 82.97961910724639406 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.5577419374594690592

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZRX เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.71K.

0x (ZRX) ข้อมูลการตลาด

No.290

฿ 64.86M
฿ 64.86M฿ 64.86M

฿ 58.71K
฿ 58.71K฿ 58.71K

฿ 76.45M
฿ 76.45M฿ 76.45M

848.40M
848.40M 848.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

84.83%

2017-08-17 00:00:00

฿ 1.639
฿ 1.639฿ 1.639

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 0x คือ ฿ 64.86M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.71K อุปทานหมุนเวียนของ ZRX คือ 848.40M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 76.45M

ประวัติราคา 0x THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07603
฿ 0.07603฿ 0.07603
ต่ำสุด 24h
฿ 0.07748
฿ 0.07748฿ 0.07748
สูงสุด 24h

฿ 0.07603
฿ 0.07603฿ 0.07603

฿ 0.07748
฿ 0.07748฿ 0.07748

฿ 82.97961910724639406
฿ 82.97961910724639406฿ 82.97961910724639406

฿ 2.5577419374594690592
฿ 2.5577419374594690592฿ 2.5577419374594690592

-0.15%

-0.29%

-7.15%

-7.15%

ประวัติราคา 0x (ZRX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 0x ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0072877-0.29%
30 วัน฿ -0.00972-11.29%
60 วัน฿ -0.01137-12.95%
90 วัน฿ -0.02962-27.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา 0x ในวันนี้

วันนี้ ZRX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0072877 (-0.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา 0x ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00972 (-11.29%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา 0x ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZRX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01137 (-12.95%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา 0x ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02962 (-27.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ 0x

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด 0x ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด 0x วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZRX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

ZRX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.07703 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.0766 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อและเรียงตัวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ระบบฮับระบุว่าราคาอยู่ใกล้ระดับแนวต้าน R1 โครงสร้างราคาอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยกลางกับแนวต้านแรก ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราว โดยตลาดยังไม่ปรากฏรูปแบบการทะลุแนวโน้มเดียวทางที่ชัดเจน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง (Dead Cross) ขณะที่เส้นเร็วกับเส้นช้าแยกออกจากกัน สะท้อนถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแรงเคลื่อนไหว ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้บ่งชี้ทิศทางที่ชัดเจน ส่วนดัชนีความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ การกระจายพลังงานของแรงเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจายตัว และพบเห็นการแยกชั้นของค่าดัชนีเร็วและดัชนีช้า ทำให้ขาดแรงผลักดันแนวโน้มที่เป็นเอกภาพ สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.0770 อยู่ใกล้กับราคาปัจจุบันมาก ส่วนแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.0777 อยู่ในโซนพื้นที่อ้างอิงระยะไกล ขณะที่แนวรับ S1 ที่ระดับ 0.0759 เป็นแนวรับระยะใกล้ และแนวรับ S2 ที่ระดับ 0.0755 เป็นจุดอ้างอิงรอง ค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.0766 ถือเป็นจุดแบ่งเขตสำคัญระหว่างฝ่ายซื้อกับฝ่ายขาย ราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่ในช่วง 0.0015 ทั้งเหนือและใต้ราคาปัจจุบัน ทำให้ช่วงราคาแคบลงและจำกัดพื้นที่การเคลื่อนไหวในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ 0x?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น 0x (ZRX) มีดังนี้:

1. การยอมรับโปรโตคอล – เมื่อมี DEX จำนวนมากขึ้นใช้โปรโตคอล 0x ความต้องการ ZRX ก็จะเพิ่มขึ้น
2. การเติบโตของตลาด DeFi – ปริมาณการซื้อขายแบบกระจายศูนย์ที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยเสริมสร้างประโยชน์ใช้สอย
3. เศรษฐศาสตร์ของโทเค็น – รางวัลจากการเดิมพันและการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลช่วยกระตุ้นความต้องการ
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลต่อราคา ZRX
5. การแข่งขัน – โปรโตคอล DEX อื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของ 0x
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบ – การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ DeFi และ DEX
7. การอัปเกรดทางเทคนิค – การปรับปรุงโปรโตคอลช่วยยกระดับฟังก์ชันการทำงาน
8. การประกาศความร่วมมือ – การผสานรวมใหม่ ๆ ช่วยขยายขอบเขตของระบบนิเวศ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ 0x วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ 0x (ZRX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายให้ได้กำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับสมดุลการถือครองหลักทรัพย์

การคาดการณ์ราคา 0x

การคาดการณ์ราคา 0x (ZRX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZRX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 0x (ZRX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 0x อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 0x จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZRX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 0x

วิธีการซื้อและลงทุน 0x ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย 0x หรือยัง? การซื้อ ZRX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ 0x ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ 0x (ZRX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว 0x จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ 0x (ZRX)

คุณสามารถทำอะไรกับ 0x ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ 0x ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ 0x (ZRX)

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

0x ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 0x ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ 0x อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 0x

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:47:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 0x (ZRX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 0x

ZRX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ZRX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ZRX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด 0x (ZRX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน 0x ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZRX/USDT
฿2.5086534
฿2.5086534฿2.5086534
-0.13%
767.39K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ZRX เป็น THB

จำนวน

ZRX
ZRX
THB
THB

1 ZRX = 2.506031 THB