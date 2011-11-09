ราคา Litecoin(LTC)
ราคาปัจจุบัน Litecoin (LTC) วันนี้ ฿ 44.3, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LTC เป็น THB คือ ฿ 44.3 ต่อ LTC.
Litecoin มีอันดับที่ #25 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.42B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 77.28M LTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LTC เทรดระหว่าง ฿ 44.06 (ต่ำ) กับ ฿ 44.45 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13,536.8334259136 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 36.508396129608154092
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LTC เคลื่อนไหว -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.40M.
No.25
92.00%
0.15%
2011-11-09 00:00:00
LTC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Litecoin คือ ฿ 3.42B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.40M อุปทานหมุนเวียนของ LTC คือ 77.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 84000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.72B
-0.21%
0.00%
-4.22%
-4.22%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Litecoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ -0.31
|-0.70%
|60 วัน
|฿ -1.41
|-3.09%
|90 วัน
|฿ -9.24
|-17.26%
วันนี้ LTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.31 (-0.70%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.41 (-3.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -9.24 (-17.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Litecoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LTC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
LTC_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 43.84 และเคลื่อนตัวอยู่ใต้ศูนย์กลางราคา 44.6666 ราคาอยู่ภายใต้ช่วงแนวต้านระยะใกล้ซึ่งถูกกำหนดโดยจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 44.4266 และจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 44.5233 โครงสร้างตลาดแสดงลักษณะการแกว่งตัวในระดับต่ำ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถรักษาสมดุลได้ชั่วคราวตามระบบจุดศูนย์กลาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ โดยแนวโน้มระยะสั้นยังคงเรียงตัวในทิศทางขาขึ้น ขณะที่ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) และเกิดภาวะพลิกผันของแรงผลักดัน (Divergence) ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายมากเกินไป ดัชนีความเร็วและแรงสั่นสะเทือนทำงานแยกเป็นชั้นๆ อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ขาดแรงผลักดันเชิงรวมที่จำเป็นสำหรับการทะลุแนวโน้มเดียว ระดับราคาอ้างอิงสำคัญด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ 44.4266 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.58 USDT ขณะที่แนวต้านรองอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 44.6666 ห่างจากปัจจุบัน 0.82 USDT ส่วนแนวรับด้านล่างต้องติดตามโครงสร้างจุดต่ำก่อนหน้า ซึ่งปัจจุบันราคาเคลื่อนตัวห่างจากจุดศูนย์กลางสำคัญมาก ทำให้ช่วงการซื้อขายค่อนข้างแคบ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Litecoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Litecoin เป็นสกุลเงินอินเทอร์เน็ตแบบ peer-to-peer ซึ่งทำให้สามารถทำการชำระเงินได้ทันทีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือใกล้เคียงถึงใครก็ตามในโลก Litecoin เป็นเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกที่เปิดโอกาสและที่เป็นแหล่งรายได้ ที่ถูกตัวกลางทั้งหมดไม่มี central authorities ใด ๆ ที่มีอำนาจแบบเต็มรูปแบบ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Litecoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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