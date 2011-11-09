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ราคาปัจจุบัน Litecoin วันนี้ คือ 44.3 THB มูลค่าตลาด LTC เท่ากับ 3,423,548,387.867780805 THB ติดตามการอัปเดตราคา LTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Litecoin วันนี้ คือ 44.3 THB มูลค่าตลาด LTC เท่ากับ 3,423,548,387.867780805 THB ติดตามการอัปเดตราคา LTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Litecoin(LTC)

ราคาปัจจุบัน 1 LTC เป็น THB

฿1,452.154
฿1,452.154฿1,452.154
0.00%1D
THB
Litecoin (LTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:07:10 (UTC+8)

ราคา Litecoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Litecoin (LTC) วันนี้ ฿ 44.3, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LTC เป็น THB คือ ฿ 44.3 ต่อ LTC.

Litecoin มีอันดับที่ #25 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.42B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 77.28M LTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LTC เทรดระหว่าง ฿ 44.06 (ต่ำ) กับ ฿ 44.45 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13,536.8334259136 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 36.508396129608154092

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LTC เคลื่อนไหว -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.40M.

Litecoin (LTC) ข้อมูลการตลาด

No.25

฿ 3.42B
฿ 3.42B฿ 3.42B

฿ 1.40M
฿ 1.40M฿ 1.40M

฿ 3.72B
฿ 3.72B฿ 3.72B

77.28M
77.28M 77.28M

84,000,000
84,000,000 84,000,000

84,000,000
84,000,000 84,000,000

92.00%

0.15%

2011-11-09 00:00:00

฿ 140.954
฿ 140.954฿ 140.954

LTC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Litecoin คือ ฿ 3.42B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.40M อุปทานหมุนเวียนของ LTC คือ 77.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 84000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.72B

ประวัติราคา Litecoin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 44.06
฿ 44.06฿ 44.06
ต่ำสุด 24h
฿ 44.45
฿ 44.45฿ 44.45
สูงสุด 24h

฿ 44.06
฿ 44.06฿ 44.06

฿ 44.45
฿ 44.45฿ 44.45

฿ 13,536.8334259136
฿ 13,536.8334259136฿ 13,536.8334259136

฿ 36.508396129608154092
฿ 36.508396129608154092฿ 36.508396129608154092

-0.21%

0.00%

-4.22%

-4.22%

ประวัติราคา Litecoin (LTC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Litecoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ -0.31-0.70%
60 วัน฿ -1.41-3.09%
90 วัน฿ -9.24-17.26%
การเปลี่ยนแปลงราคา Litecoin ในวันนี้

วันนี้ LTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Litecoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.31 (-0.70%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Litecoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.41 (-3.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Litecoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -9.24 (-17.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Litecoin (LTC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Litecoin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Litecoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Litecoin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LTC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

LTC_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 43.84 และเคลื่อนตัวอยู่ใต้ศูนย์กลางราคา 44.6666 ราคาอยู่ภายใต้ช่วงแนวต้านระยะใกล้ซึ่งถูกกำหนดโดยจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 44.4266 และจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 44.5233 โครงสร้างตลาดแสดงลักษณะการแกว่งตัวในระดับต่ำ โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถรักษาสมดุลได้ชั่วคราวตามระบบจุดศูนย์กลาง ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างให้สัญญาณซื้อ โดยแนวโน้มระยะสั้นยังคงเรียงตัวในทิศทางขาขึ้น ขณะที่ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดกันแบบตายตัว (Dead Cross) และเกิดภาวะพลิกผันของแรงผลักดัน (Divergence) ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อหรือขายมากเกินไป ดัชนีความเร็วและแรงสั่นสะเทือนทำงานแยกเป็นชั้นๆ อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ขาดแรงผลักดันเชิงรวมที่จำเป็นสำหรับการทะลุแนวโน้มเดียว ระดับราคาอ้างอิงสำคัญด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ 44.4266 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.58 USDT ขณะที่แนวต้านรองอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 44.6666 ห่างจากปัจจุบัน 0.82 USDT ส่วนแนวรับด้านล่างต้องติดตามโครงสร้างจุดต่ำก่อนหน้า ซึ่งปัจจุบันราคาเคลื่อนตัวห่างจากจุดศูนย์กลางสำคัญมาก ทำให้ช่วงการซื้อขายค่อนข้างแคบ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Litecoin?

ราคาของ Litecoin (LTC) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2. การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin (มีความสัมพันธ์อย่างมาก)
3. การยอมรับและการใช้งานโดยผู้ค้า
4. การอัปเกรดเครือข่ายและพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
5. ข่าวด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่อง
7. ความยากในการขุดและการเกิดเหตุการณ์ Halving
8. การแข่งขันจากเหรียญ Altcoin อื่น ๆ
9. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนผสมผสานกัน สร้างความผันผวนของราคาในตลาด LTC

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Litecoin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Litecoin (LTC) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการติดตามกำไร/ขาดทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์ดำเนินการสั่งซื้อ/ขายได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้นักลงทุนประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ และช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถระบุแนวโน้มได้

การคาดการณ์ราคา Litecoin

การคาดการณ์ราคา Litecoin (LTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LTC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Litecoin (LTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Litecoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Litecoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Litecoin

วิธีการซื้อและลงทุน Litecoin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Litecoin หรือยัง? การซื้อ LTC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Litecoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Litecoin (LTC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Litecoin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Litecoin (LTC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Litecoin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Litecoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Litecoin (LTC)

Litecoin เป็นสกุลเงินอินเทอร์เน็ตแบบ peer-to-peer ซึ่งทำให้สามารถทำการชำระเงินได้ทันทีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือใกล้เคียงถึงใครก็ตามในโลก Litecoin เป็นเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกที่เปิดโอกาสและที่เป็นแหล่งรายได้ ที่ถูกตัวกลางทั้งหมดไม่มี central authorities ใด ๆ ที่มีอำนาจแบบเต็มรูปแบบ

Litecoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Litecoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Litecoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Crypto-Backed TokensBinance-Peg TokensBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Litecoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:07:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Litecoin (LTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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LTC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Litecoin (LTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Litecoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LTC/USDT
฿1,452.8096
฿1,452.8096฿1,452.8096
+0.04%
31.60K (USDT)
LTC/USDC
฿1,451.4984
฿1,451.4984฿1,451.4984
+0.11%
983.97 (USDT)
LTC/BTC
฿0.023057452
฿0.023057452฿0.023057452
+0.28%
221.75 (USDT)
LTC/USD1
฿1,453.1374
฿1,453.1374฿1,453.1374
+0.13%
1.27K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 LTC = 1,452.154 THB