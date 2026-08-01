ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน YearnFinance วันนี้ คือ 1,962.8 THB มูลค่าตลาด YFI เท่ากับ 70,299,540.800433532 THB ติดตามการอัปเดตราคา YFI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน YearnFinance วันนี้ คือ 1,962.8 THB มูลค่าตลาด YFI เท่ากับ 70,299,540.800433532 THB ติดตามการอัปเดตราคา YFI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YFI

ข้อมูลราคา YFI

YFI คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ YFI

โทเคโนมิกส์ YFI

การคาดการณ์ราคา YFI

ประวัติ YFI

YFI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง YFIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต YFI

YFI USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

YearnFinance โลโก้

ราคา YearnFinance(YFI)

ราคาปัจจุบัน 1 YFI เป็น THB

฿64,340.584
฿64,340.584฿64,340.584
-0.72%1D
THB
YearnFinance (YFI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:37:48 (UTC+8)

ราคา YearnFinance วันนี้

ราคาปัจจุบัน YearnFinance (YFI) วันนี้ ฿ 1,962.8, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YFI เป็น THB คือ ฿ 1,962.8 ต่อ YFI.

YearnFinance มีอันดับที่ #318 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 70.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 35.82K YFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YFI เทรดระหว่าง ฿ 1,925.8 (ต่ำ) กับ ฿ 1,988 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,062,816.7921425998 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24,238.81443518942

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YFI เคลื่อนไหว -0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.71K.

YearnFinance (YFI) ข้อมูลการตลาด

No.318

฿ 70.30M
฿ 70.30M฿ 70.30M

฿ 60.71K
฿ 60.71K฿ 60.71K

฿ 71.93M
฿ 71.93M฿ 71.93M

35.82K
35.82K 35.82K

36,646.35595035
36,646.35595035 36,646.35595035

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YearnFinance คือ ฿ 70.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.71K อุปทานหมุนเวียนของ YFI คือ 35.82K โดยมีอุปทานรวมที่ 36646.35595035 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 71.93M

ประวัติราคา YearnFinance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1,925.8
฿ 1,925.8฿ 1,925.8
ต่ำสุด 24h
฿ 1,988
฿ 1,988฿ 1,988
สูงสุด 24h

฿ 1,925.8
฿ 1,925.8฿ 1,925.8

฿ 1,988
฿ 1,988฿ 1,988

฿ 3,062,816.7921425998
฿ 3,062,816.7921425998฿ 3,062,816.7921425998

฿ 24,238.81443518942
฿ 24,238.81443518942฿ 24,238.81443518942

-0.68%

-0.72%

-5.22%

-5.22%

ประวัติราคา YearnFinance (YFI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา YearnFinance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -466.612-0.72%
30 วัน฿ -116.1-5.59%
60 วัน฿ +29.5+1.52%
90 วัน฿ -532.3-21.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา YearnFinance ในวันนี้

วันนี้ YFI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -466.612 (-0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา YearnFinance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -116.1 (-5.59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา YearnFinance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YFI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +29.5 (+1.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา YearnFinance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -532.3 (-21.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา YearnFinance (YFI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา YearnFinanceทันที

การวิเคราะห์ YearnFinance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด YearnFinance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด YearnFinance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด YFI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

YFI_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวเหนือแกนกลางของระบบฮับที่ระดับ 1,923.67 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1,925.10 ซึ่งใกล้เคียงกับการแกว่งตัวภายในศูนย์กลางมาก ราคาเคลื่อนตัวอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ที่กำหนดโดยแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราว โดยโครงสร้างยังไม่แสดงสัญญาณการทะลุที่ชัดเจน ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อเรียงตัว ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross พลังงานตลาดมีแนวโน้มเอียงไปทางฝ่ายซื้อเล็กน้อย ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ดัชนีเร็วและดัชนีช้ามีความแตกต่างในระดับบางส่วน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนแบบเดียวทิศทาง แนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 1,929.33 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 4.23 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แนวรับแรก S1 อยู่ที่ระดับ 1,918.33 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 6.77 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับระดับแนวต้านรอง R2 อยู่ที่ 1,934.66 และแนวรับรอง S2 อยู่ที่ 1,912.67 การเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างจุดสำคัญเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในระยะสั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ YearnFinance?

ราคาของ YFI ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความรู้สึกของตลาด DeFi และอัตราการยอมรับ
2. ประสิทธิภาพของโปรโตคอล Yearn Finance และมูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL)
3. ข้อเสนอการกำกับดูแลและการอัปเกรดโปรโตคอล
4. โอกาสในการทำฟาร์มผลตอบแทนและอัตรา APY
5. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี
6. การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin และ Ethereum
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi
8. การแข่งขันจากผู้ให้บริการรวมผลตอบแทนรายอื่น
9. กลไกการจัดสรรโทเคนและโครงการซื้อคืนโทเคน
10. สภาพคล่องของตลาดและปริมาณการซื้อขาย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ YearnFinance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา YFI ในวันนี้ เนื่องจากเป็นโทเค็น DeFi ที่มีความผันผวนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อ/ขาย ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ต้องติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอของตน ด้วยปริมาณซัพพลายที่จำกัดของ YFI และบทบาทด้านการกำกับดูแลในระบบนิเวศ DeFi การติดตามราคาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การปลูกผลตอบแทนและการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน

การคาดการณ์ราคา YearnFinance

การคาดการณ์ราคา YearnFinance (YFI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YFI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา YearnFinance (YFI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ YearnFinance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา YearnFinance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YFI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา YearnFinance

วิธีการซื้อและลงทุน YearnFinance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย YearnFinance หรือยัง? การซื้อ YFI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ YearnFinance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ YearnFinance (YFI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว YearnFinance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ YearnFinance (YFI)

คุณสามารถทำอะไรกับ YearnFinance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ YearnFinance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ YearnFinance (YFI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก YearnFinance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ YearnFinance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YearnFinance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:37:48 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YearnFinance (YFI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YearnFinance

YFI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ YFI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส YFI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด YearnFinance (YFI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน YearnFinance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
YFI/USDT
฿64478.26
฿64478.26฿64478.26
-0.50%
31.36 (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.0384704
฿1.0384704฿1.0384704

+90.85%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.3381974
฿2.3381974฿2.3381974

+0.21%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.0575289
฿0.0575289฿0.0575289

-27.62%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.2910864
฿0.2910864฿0.2910864

+1.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

฿1.2623578
฿1.2623578฿1.2623578

+250.09%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿1.0384704
฿1.0384704฿1.0384704

+90.85%

xPayLink

xPayLink

XPLK

฿0.4559698
฿0.4559698฿0.4559698

+98.43%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

฿45.02333
฿45.02333฿45.02333

+80.72%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

฿0.0340912
฿0.0340912฿0.0340912

+15.55%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ YFI เป็น THB

จำนวน

YFI
YFI
THB
THB

1 YFI = 64,340.584 THB