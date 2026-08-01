ราคา YearnFinance(YFI)
ราคาปัจจุบัน YearnFinance (YFI) วันนี้ ฿ 1,962.8, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YFI เป็น THB คือ ฿ 1,962.8 ต่อ YFI.
YearnFinance มีอันดับที่ #318 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 70.30M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 35.82K YFI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YFI เทรดระหว่าง ฿ 1,925.8 (ต่ำ) กับ ฿ 1,988 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,062,816.7921425998 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24,238.81443518942
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YFI เคลื่อนไหว -0.68% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.22% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.71K.
No.318
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YearnFinance คือ ฿ 70.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.71K อุปทานหมุนเวียนของ YFI คือ 35.82K โดยมีอุปทานรวมที่ 36646.35595035 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 71.93M
-0.68%
-0.72%
-5.22%
-5.22%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา YearnFinance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -466.612
|-0.72%
|30 วัน
|฿ -116.1
|-5.59%
|60 วัน
|฿ +29.5
|+1.52%
|90 วัน
|฿ -532.3
|-21.34%
วันนี้ YFI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -466.612 (-0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -116.1 (-5.59%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน YFI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +29.5 (+1.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -532.3 (-21.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด YearnFinance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด YFI: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
YFI_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวเหนือแกนกลางของระบบฮับที่ระดับ 1,923.67 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1,925.10 ซึ่งใกล้เคียงกับการแกว่งตัวภายในศูนย์กลางมาก ราคาเคลื่อนตัวอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ที่กำหนดโดยแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้ชั่วคราว โดยโครงสร้างยังไม่แสดงสัญญาณการทะลุที่ชัดเจน ในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงสัญญาณซื้อเรียงตัว ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross พลังงานตลาดมีแนวโน้มเอียงไปทางฝ่ายซื้อเล็กน้อย ขณะที่ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ดัชนีเร็วและดัชนีช้ามีความแตกต่างในระดับบางส่วน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนแบบเดียวทิศทาง แนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 1,929.33 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 4.23 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แนวรับแรก S1 อยู่ที่ระดับ 1,918.33 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 6.77 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับระดับแนวต้านรอง R2 อยู่ที่ 1,934.66 และแนวรับรอง S2 อยู่ที่ 1,912.67 การเคลื่อนไหวของราคาในระหว่างจุดสำคัญเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางในระยะสั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ YearnFinance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก YearnFinance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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