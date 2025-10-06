ราคาปัจจุบัน NVIDIA xStock วันนี้ คือ 193.94 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVDAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NVDAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน NVIDIA xStock วันนี้ คือ 193.94 USD ติดตามการอัปเดตราคา NVDAX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NVDAX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

NVIDIA xStock โลโก้

ราคา NVIDIA xStock(NVDAX)

ราคาปัจจุบัน 1 NVDAX เป็น USD

$193.94
$193.94$193.94
+0.56%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา NVIDIA xStock (NVDAX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 190.24
$ 190.24$ 190.24
ต่ำสุด 24h
$ 194.94
$ 194.94$ 194.94
สูงสุด 24h

$ 190.24
$ 190.24$ 190.24

$ 194.94
$ 194.94$ 194.94

$ 195.70857372868676
$ 195.70857372868676$ 195.70857372868676

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

+0.45%

+0.56%

+6.29%

+6.29%

ราคาเรียลไทม์ NVIDIA xStock (NVDAX) คือ $ 193.94 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNVDAX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 190.24 และราคาสูงสุด $ 194.94 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NVDAX คือ $ 195.70857372868676 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 150.17117069595338

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NVDAX มีการเปลี่ยนแปลง +0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.29% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

NVIDIA xStock (NVDAX) ข้อมูลการตลาด

No.942

$ 17.47M
$ 17.47M$ 17.47M

$ 63.59K
$ 63.59K$ 63.59K

$ 17.47M
$ 17.47M$ 17.47M

90.05K
90.05K 90.05K

--
----

90,053.84282367
90,053.84282367 90,053.84282367

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NVIDIA xStock คือ $ 17.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 63.59K อุปทานหมุนเวียนของ NVDAX คือ 90.05K โดยมีอุปทานรวมที่ 90053.84282367 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.47M

ประวัติราคา NVIDIA xStock (NVDAX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA xStock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +1.08+0.56%
30 วัน$ +16.53+9.31%
60 วัน$ +20.68+11.93%
90 วัน$ +14.65+8.17%
การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA xStock ในวันนี้

วันนี้ NVDAX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +1.08 (+0.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA xStock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +16.53 (+9.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA xStock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NVDAX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +20.68 (+11.93%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา NVIDIA xStock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +14.65 (+8.17%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา NVIDIA xStock (NVDAX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา NVIDIA xStockทันที

อะไรคือ NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน NVIDIA xStock ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบNVDAXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ NVIDIA xStock บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ NVIDIA xStock ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา NVIDIA xStock (USD)

NVIDIA xStock (NVDAX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ NVIDIA xStock (NVDAX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ NVIDIA xStock

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา NVIDIA xStock ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ NVIDIA xStock (NVDAX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NVIDIA xStock (NVDAX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NVDAXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ NVIDIA xStock (NVDAX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ NVIDIA xStockใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ NVIDIA xStock บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

NVDAX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น VND
5,103,531.1
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น AUD
A$292.8494
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น GBP
145.455
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น EUR
164.849
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น USD
$193.94
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MYR
RM812.6086
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น TRY
8,137.7224
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น JPY
¥29,478.88
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น ARS
ARS$285,625.135
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น RUB
15,369.745
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น INR
17,109.3868
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น IDR
Rp3,232,332.0404
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น PHP
11,471.551
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น EGP
￡E.9,186.9378
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BRL
R$1,039.5184
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น CAD
C$269.5766
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BDT
23,734.3772
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น NGN
282,299.064
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น COP
$745,922.331
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น ZAR
R.3,328.0104
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น UAH
8,162.9346
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น TZS
T.Sh.476,510.58
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น VES
Bs41,309.22
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น CLP
$182,303.6
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น PKR
Rs54,954.8384
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น KZT
104,324.2048
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น THB
฿6,266.2014
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น TWD
NT$5,930.6852
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น AED
د.إ711.7598
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น CHF
Fr153.2126
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น HKD
HK$1,504.9744
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น AMD
֏74,247.9896
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MAD
.د.م1,790.0662
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MXN
$3,568.496
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น SAR
ريال727.275
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น ETB
Br29,407.1222
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น KES
KSh25,045.4116
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น JOD
د.أ137.50346
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น PLN
702.0628
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น RON
лв845.5784
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น SEK
kr1,813.339
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BGN
лв323.8798
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น HUF
Ft64,558.7472
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น CZK
4,047.5278
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น KWD
د.ك59.34564
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น ILS
630.305
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BOB
Bs1,340.1254
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น AZN
329.698
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น TJS
SM1,792.0056
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น GEL
527.5168
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น AOA
Kz176,789.8858
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BHD
.د.ب72.92144
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BMD
$193.94
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น DKK
kr1,241.216
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น HNL
L5,106.4402
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MUR
8,791.3002
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น NAD
$3,349.3438
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น NOK
kr1,931.6424
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น NZD
$335.5162
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น PAB
B/.193.94
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น PGK
K816.4874
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น QAR
ر.ق705.9416
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น RSD
дин.19,500.667
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น UZS
soʻm2,365,121.5728
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น ALL
L16,104.7776
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น ANG
ƒ347.1526
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น AWG
ƒ349.092
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BBD
$387.88
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BAM
KM323.8798
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BIF
Fr571,929.06
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BND
$250.1826
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BSD
$193.94
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น JMD
$31,113.7942
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น KHR
782,014.565
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น KMF
Fr82,036.62
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น LAK
4,216,086.8722
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น LKR
රු59,054.73
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MDL
L3,277.586
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MGA
Ar865,802.4632
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MOP
P1,551.52
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MVR
2,967.282
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MWK
MK336,701.1734
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น MZN
MT12,394.7054
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น NPR
रु27,392.0856
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น PYG
1,375,422.48
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น RWF
Fr281,794.82
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น SBD
$1,596.1262
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น SCR
2,651.1598
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น SRD
$7,668.3876
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น SVC
$1,696.975
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น SZL
L3,347.4044
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น TMT
m680.7294
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น TND
د.ت569.2139
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น TTD
$1,316.8526
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น UGX
Sh675,686.96
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น XAF
Fr108,994.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น XCD
$523.638
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น XOF
Fr108,994.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น XPF
Fr19,781.88
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BWP
P2,757.8268
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น BZD
$389.8194
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น CVE
$18,354.4816
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น DJF
Fr34,521.32
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น DOP
$12,417.9782
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น DZD
د.ج25,192.806
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น FJD
$438.3044
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น GNF
Fr1,686,308.3
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น GTQ
Q1,485.5804
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น GYD
$40,607.1572
1 NVIDIA xStock(NVDAX) เป็น ISK
kr23,854.62

NVIDIA xStock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก NVIDIA xStock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ NVIDIA xStock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NVIDIA xStock

วันนี้ NVIDIA xStock (NVDAX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NVDAX เป็นUSD คือ 193.94 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NVDAX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NVDAX เป็น USD คือ $ 193.94 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ NVIDIA xStock คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NVDAX คือ $ 17.47M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NVDAX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NVDAX คือ 90.05K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NVDAX คือเท่าใด?
NVDAX ถึงราคา ATH ที่ 195.70857372868676 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NVDAX คือเท่าไร?
NVDAX ถึงราคา ATL ที่ 150.17117069595338 USD
ปริมาณการเทรดของ NVDAX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NVDAX คือ $ 63.59K USD
ปีนี้ NVDAX จะสูงขึ้นอีกไหม?
NVDAX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NVDAX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ NVIDIA xStock (NVDAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

