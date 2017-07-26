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ราคาปัจจุบัน Binance Coin วันนี้ คือ 607.69 THB มูลค่าตลาด BNB เท่ากับ 81,906,706,488.9237121538 THB ติดตามการอัปเดตราคา BNB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Binance Coin วันนี้ คือ 607.69 THB มูลค่าตลาด BNB เท่ากับ 81,906,706,488.9237121538 THB ติดตามการอัปเดตราคา BNB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Binance Coin(BNB)

ราคาปัจจุบัน 1 BNB เป็น THB

฿19,920.0782
฿19,920.0782฿19,920.0782
-0.65%1D
THB
Binance Coin (BNB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:57:12 (UTC+8)

ราคา Binance Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Binance Coin (BNB) วันนี้ ฿ 607.69, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BNB เป็น THB คือ ฿ 607.69 ต่อ BNB.

Binance Coin มีอันดับที่ #4 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 81.91B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 134.78M BNB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BNB เทรดระหว่าง ฿ 604.5 (ต่ำ) กับ ฿ 612.74 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 44,926.49927036415892 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.1504660569131374548

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BNB เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 7.89M.

Binance Coin (BNB) ข้อมูลการตลาด

No.4

฿ 81.91B
฿ 81.91B฿ 81.91B

฿ 7.89M
฿ 7.89M฿ 7.89M

฿ 81.91B
฿ 81.91B฿ 81.91B

134.78M
134.78M 134.78M

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

134,783,699.73000002
134,783,699.73000002 134,783,699.73000002

100.00%

3.70%

2017-07-26 00:00:00

฿ 4.917
฿ 4.917฿ 4.917

BNB

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Binance Coin คือ ฿ 81.91B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 7.89M อุปทานหมุนเวียนของ BNB คือ 134.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 134783699.73000002 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 81.91B

ประวัติราคา Binance Coin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 604.5
฿ 604.5฿ 604.5
ต่ำสุด 24h
฿ 612.74
฿ 612.74฿ 612.74
สูงสุด 24h

฿ 604.5
฿ 604.5฿ 604.5

฿ 612.74
฿ 612.74฿ 612.74

฿ 44,926.49927036415892
฿ 44,926.49927036415892฿ 44,926.49927036415892

฿ 3.1504660569131374548
฿ 3.1504660569131374548฿ 3.1504660569131374548

+0.08%

-0.65%

+0.87%

+0.87%

ประวัติราคา Binance Coin (BNB) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -130.3276-0.65%
30 วัน฿ +43.29+7.67%
60 วัน฿ +3.68+0.60%
90 วัน฿ -34.04-5.31%
การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin ในวันนี้

วันนี้ BNB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -130.3276 (-0.65%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +43.29 (+7.67%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BNB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +3.68 (+0.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -34.04 (-5.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Binance Coin (BNB) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Binance Coin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Binance Coin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Binance Coin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BNB: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

BNB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 609.3 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 611.29 อยู่ระหว่างระดับแนวต้าน R1 และ R2 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ทำให้ราคาเคลื่อนไหวใกล้กับขอบบนของช่วงราคา ขณะเดียวกัน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสร้างสมดุลในระดับนี้ได้อย่างชั่วคราว โดยโครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน MACD แสดงสัญญาณเส้นตัดลง (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันระยะสั้นที่มีแนวโน้มเอียงไปทางฝ่ายขาย ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ยังคงเรียงตัวในลำดับซื้อ ขณะที่ค่าเฉลี่ยแบบ EMA แสดงถึงการแข่งขันใกล้ระดับศูนย์ สำหรับดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ในโซนกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก ขณะที่เครื่องมือวัดแนวโน้มทั้งแบบเร็วและแบบช้าเริ่มแสดงสัญญาณการแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างไม่แน่นอน ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 611.70 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.41 USDT เท่านั้น ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 610.70 ห่างจากปัจจุบัน 0.59 USDT ส่วนแนวรับระยะไกลที่ควรพิจารณาอยู่ที่ระดับ 608.30 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 2.99 USDT และแนวรับระดับลึกกว่านั้นอยู่ที่ระดับ 606.90 ในการเทรด ควรให้ความสำคัญกับการติดตามการเคลื่อนไหวบริเวณจุดศูนย์กลางของแต่ละระดับแนวรับและแนวต้าน เพื่อประเมินโอกาสในการเข้าออกตำแหน่งอย่างรอบคอบ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Binance Coin?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคา BNB:

1. ประสิทธิภาพของตลาดซื้อขาย Binance และการเติบโตของผู้ใช้งาน
2. การใช้งานของ BNB และกลไกการเผาไหม้ที่ช่วยลดปริมาณอุปทาน
3. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในระบบนิเวศของ Binance
4. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่มีผลต่อการดำเนินงานของ Binance
5. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโตและแนวโน้มของ Bitcoin
6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนแพลตฟอร์ม
7. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและการผสานรวมกับ DeFi
8. การแข่งขันจากโทเค็นของกระดานเทรดอื่น ๆ
9. การยอมรับและการพัฒนาของ Binance Smart Chain
10. อัตราการยอมรับคริปโตทั่วโลก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Binance Coin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา BNB ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน เนื่องจาก BNB เป็นโทเค็นประจำของ Binance จึงมีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการซื้อขายและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยน การติดตามราคาทุกวันช่วยให้นักลงทุนประเมินแนวโน้มของตลาด ตัดสินใจซื้อขาย รวมถึงติดตามมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครองเพื่อคำนวณกำไร/ขาดทุน

การคาดการณ์ราคา Binance Coin

การคาดการณ์ราคา Binance Coin (BNB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BNB ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Binance Coin (BNB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Binance Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Binance Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BNB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Binance Coin

วิธีการซื้อและลงทุน Binance Coin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Binance Coin หรือยัง? การซื้อ BNB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Binance Coin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Binance Coin (BNB) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Binance Coin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Binance Coin (BNB)

คุณสามารถทำอะไรกับ Binance Coin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Binance Coin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ Binance Coin (BNB)

What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.

Binance Coin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Binance Coin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Binance Coin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesAnubis EcosystemBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Binance Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:57:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Binance Coin (BNB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binance Coin

BNB USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Binance Coin (BNB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Binance Coin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BNB/USDT
฿19,912.211
฿19,912.211฿19,912.211
-0.69%
12.97K (USDT)
BNB/USDC
฿19,900.4102
฿19,900.4102฿19,900.4102
-0.53%
57.59 (USDT)
BNB/USD1
฿19,910.8998
฿19,910.8998฿19,910.8998
-0.49%
449.72 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BNB เป็น THB

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BNB
BNB
THB
THB

1 BNB = 19,920.0782 THB