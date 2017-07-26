ราคา Binance Coin(BNB)
ราคาปัจจุบัน Binance Coin (BNB) วันนี้ ฿ 607.69, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.65% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BNB เป็น THB คือ ฿ 607.69 ต่อ BNB.
Binance Coin มีอันดับที่ #4 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 81.91B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 134.78M BNB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BNB เทรดระหว่าง ฿ 604.5 (ต่ำ) กับ ฿ 612.74 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 44,926.49927036415892 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.1504660569131374548
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BNB เคลื่อนไหว +0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 7.89M.
No.4
100.00%
3.70%
2017-07-26 00:00:00
BNB
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Binance Coin คือ ฿ 81.91B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 7.89M อุปทานหมุนเวียนของ BNB คือ 134.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 134783699.73000002 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 81.91B
+0.08%
-0.65%
+0.87%
+0.87%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Binance Coin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -130.3276
|-0.65%
|30 วัน
|฿ +43.29
|+7.67%
|60 วัน
|฿ +3.68
|+0.60%
|90 วัน
|฿ -34.04
|-5.31%
วันนี้ BNB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -130.3276 (-0.65%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +43.29 (+7.67%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BNB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +3.68 (+0.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -34.04 (-5.31%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Binance Coin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BNB: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
BNB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 609.3 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 611.29 อยู่ระหว่างระดับแนวต้าน R1 และ R2 ซึ่งเป็นระดับแนวต้านสำคัญ ทำให้ราคาเคลื่อนไหวใกล้กับขอบบนของช่วงราคา ขณะเดียวกัน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสร้างสมดุลในระดับนี้ได้อย่างชั่วคราว โดยโครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน MACD แสดงสัญญาณเส้นตัดลง (Dead Cross) ซึ่งสะท้อนถึงแรงผลักดันระยะสั้นที่มีแนวโน้มเอียงไปทางฝ่ายขาย ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ยังคงเรียงตัวในลำดับซื้อ ขณะที่ค่าเฉลี่ยแบบ EMA แสดงถึงการแข่งขันใกล้ระดับศูนย์ สำหรับดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ในโซนกลาง ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก ขณะที่เครื่องมือวัดแนวโน้มทั้งแบบเร็วและแบบช้าเริ่มแสดงสัญญาณการแยกตัวออกจากกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และพลังงานการเคลื่อนไหวกระจายตัวอย่างไม่แน่นอน ขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 611.70 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.41 USDT เท่านั้น ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 610.70 ห่างจากปัจจุบัน 0.59 USDT ส่วนแนวรับระยะไกลที่ควรพิจารณาอยู่ที่ระดับ 608.30 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 2.99 USDT และแนวรับระดับลึกกว่านั้นอยู่ที่ระดับ 606.90 ในการเทรด ควรให้ความสำคัญกับการติดตามการเคลื่อนไหวบริเวณจุดศูนย์กลางของแต่ละระดับแนวรับและแนวต้าน เพื่อประเมินโอกาสในการเข้าออกตำแหน่งอย่างรอบคอบ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Binance Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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What is Binance Coin? BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years. BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets. BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators. Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Binance Coin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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