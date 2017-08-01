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ราคาปัจจุบัน Loopring วันนี้ คือ 0.008663 THB มูลค่าตลาด LRC เท่ากับ 11,854,509.82801065595771 THB ติดตามการอัปเดตราคา LRC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Loopring วันนี้ คือ 0.008663 THB มูลค่าตลาด LRC เท่ากับ 11,854,509.82801065595771 THB ติดตามการอัปเดตราคา LRC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LRC

ข้อมูลราคา LRC

LRC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ LRC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LRC

โทเคโนมิกส์ LRC

การคาดการณ์ราคา LRC

ประวัติ LRC

LRC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง LRCเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต LRC

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ราคา Loopring(LRC)

ราคาปัจจุบัน 1 LRC เป็น THB

฿0.28397314
฿0.28397314฿0.28397314
-0.55%1D
THB
Loopring (LRC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:06:15 (UTC+8)

ราคา Loopring วันนี้

ราคาปัจจุบัน Loopring (LRC) วันนี้ ฿ 0.008663, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LRC เป็น THB คือ ฿ 0.008663 ต่อ LRC.

Loopring มีอันดับที่ #751 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.85M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.37B LRC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LRC เทรดระหว่าง ฿ 0.008624 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008942 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 125.4541402982809777 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4021021043047990344

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LRC เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 51.59K.

Loopring (LRC) ข้อมูลการตลาด

No.751

฿ 11.85M
฿ 11.85M฿ 11.85M

฿ 51.59K
฿ 51.59K฿ 51.59K

฿ 11.90M
฿ 11.90M฿ 11.90M

1.37B
1.37B 1.37B

1,373,873,397.44245744
1,373,873,397.44245744 1,373,873,397.44245744

2017-08-01 00:00:00

฿ 1.73734
฿ 1.73734฿ 1.73734

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Loopring คือ ฿ 11.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 51.59K อุปทานหมุนเวียนของ LRC คือ 1.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 1373873397.44245744 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.90M

ประวัติราคา Loopring THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.008624
฿ 0.008624฿ 0.008624
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008942
฿ 0.008942฿ 0.008942
สูงสุด 24h

฿ 0.008624
฿ 0.008624฿ 0.008624

฿ 0.008942
฿ 0.008942฿ 0.008942

฿ 125.4541402982809777
฿ 125.4541402982809777฿ 125.4541402982809777

฿ 0.4021021043047990344
฿ 0.4021021043047990344฿ 0.4021021043047990344

+0.19%

-0.54%

-12.50%

-12.50%

ประวัติราคา Loopring (LRC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Loopring ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00157049-0.54%
30 วัน฿ -0.011777-57.62%
60 วัน฿ -0.004867-35.98%
90 วัน฿ -0.007517-46.46%
การเปลี่ยนแปลงราคา Loopring ในวันนี้

วันนี้ LRC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00157049 (-0.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Loopring ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.011777 (-57.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Loopring ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LRC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.004867 (-35.98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Loopring ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.007517 (-46.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Loopring (LRC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Loopring

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Loopring ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Loopring วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LRC: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

LRC_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.008802 ซึ่งอยู่เหนือบริเวณใกล้เคียงของศูนย์กลางราคา 0.00879 ราคานี้เคลื่อนตัวอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าจุดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังถูกทดสอบ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดส่งสัญญาณซื้อ แต่กลับสวนทางกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาใกล้เคียงกับศูนย์กลาง ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องเชิงโครงสร้าง ขณะเดียวกันยังไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนแนวโน้มที่ชัดเจน MACD ได้สร้างสัญญาณครอสโอเวอร์แบบลง (Dead Cross) ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาลงที่กำลังทยอยปล่อยออกมา RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไปแล้ว ทำให้แรงกดดันในการขายระยะสั้นถูกดูดซับไปบางส่วน ค่าดัชนีเร็วและช้าแสดงถึงสภาพการกระจายตัวของแรงขับเคลื่อน ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวเป็นแนวกระทบขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าพลังงานการเคลื่อนไหวในปัจจุบันยังคงกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกภาพในทิศทางเดียว อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในรูปแบบการปรับฐานระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00887 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00867 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.5% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับระยะไกล ได้แก่ R2 ที่ 0.00899 และ S2 ที่ 0.00859 ซึ่งเป็นขอบเขตของกรอบการเคลื่อนไหวแบบกล่องในปัจจุบัน หากราคาสามารถทะลุผ่านขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งได้ จะส่งผลให้โครงสร้างลำดับชั้นของศูนย์กลางราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Loopring?

ราคาของ LRC (Loopring) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเคลื่อนไหวบนเครือข่าย Ethereum เนื่องจาก LRC ทำงานบน Ethereum
2. ปริมาณการซื้อขายใน DEX และการยอมรับโปรโตคอล Loopring
3. ความต้องการและความแข่งขันของโซลูชันการปรับขนาด Layer 2
4. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับ Bitcoin
5. การอัปเดตโปรโตคอลและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
6. การประกาศความร่วมมือและการเติบโตของระบบนิเวศ
7. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi
8. ประโยชน์การใช้งานของโทเคนและผลตอบแทนจากการ staking
9. สภาพคล่องของตลาดและความพร้อมของคู่ซื้อขาย
10. การยอมรับของสถาบันต่อการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Loopring วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา LRC ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดเพื่อซื้อ/ขาย การวิเคราะห์การลงทุน รวมถึงการติดตามมูลค่าของเงินลงทุนในมือให้ทันสมัยอยู่เสมอ ความผันผวนของราคา LRC ทำให้การติดตามแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดและนักลงทุนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

การคาดการณ์ราคา Loopring

การคาดการณ์ราคา Loopring (LRC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LRC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Loopring (LRC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Loopring อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Loopring จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LRC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Loopring

วิธีการซื้อและลงทุน Loopring ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Loopring หรือยัง? การซื้อ LRC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Loopring ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Loopring (LRC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Loopring จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Loopring (LRC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Loopring ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Loopring ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Loopring (LRC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Loopring ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Loopring อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemDecentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Loopring

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:06:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Loopring (LRC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Loopring

LRC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ LRC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส LRC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Loopring (LRC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Loopring ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LRC/USDT
฿0.28521878
฿0.28521878฿0.28521878
-0.10%
5.92M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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LRC
LRC
THB
THB

1 LRC = 0.28397314 THB