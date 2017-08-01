ราคา Loopring(LRC)
ราคาปัจจุบัน Loopring (LRC) วันนี้ ฿ 0.008663, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LRC เป็น THB คือ ฿ 0.008663 ต่อ LRC.
Loopring มีอันดับที่ #751 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.85M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.37B LRC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LRC เทรดระหว่าง ฿ 0.008624 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008942 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 125.4541402982809777 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4021021043047990344
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LRC เคลื่อนไหว +0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 51.59K.
No.751
2017-08-01 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Loopring คือ ฿ 11.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 51.59K อุปทานหมุนเวียนของ LRC คือ 1.37B โดยมีอุปทานรวมที่ 1373873397.44245744 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 11.90M
+0.19%
-0.54%
-12.50%
-12.50%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Loopring ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00157049
|-0.54%
|30 วัน
|฿ -0.011777
|-57.62%
|60 วัน
|฿ -0.004867
|-35.98%
|90 วัน
|฿ -0.007517
|-46.46%
วันนี้ LRC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00157049 (-0.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.011777 (-57.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LRC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.004867 (-35.98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.007517 (-46.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Loopring ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LRC: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
LRC_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.008802 ซึ่งอยู่เหนือบริเวณใกล้เคียงของศูนย์กลางราคา 0.00879 ราคานี้เคลื่อนตัวอยู่ภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าจุดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังถูกทดสอบ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดส่งสัญญาณซื้อ แต่กลับสวนทางกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาใกล้เคียงกับศูนย์กลาง ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องเชิงโครงสร้าง ขณะเดียวกันยังไม่พบสัญญาณการเบี่ยงเบนแนวโน้มที่ชัดเจน MACD ได้สร้างสัญญาณครอสโอเวอร์แบบลง (Dead Cross) ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาลงที่กำลังทยอยปล่อยออกมา RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไปแล้ว ทำให้แรงกดดันในการขายระยะสั้นถูกดูดซับไปบางส่วน ค่าดัชนีเร็วและช้าแสดงถึงสภาพการกระจายตัวของแรงขับเคลื่อน ซึ่งแตกต่างจากแนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยที่เรียงตัวเป็นแนวกระทบขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าพลังงานการเคลื่อนไหวในปัจจุบันยังคงกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันที่เป็นเอกภาพในทิศทางเดียว อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในรูปแบบการปรับฐานระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00887 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงไม่ถึง 1% ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00867 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.5% สำหรับระดับแนวต้านและแนวรับระยะไกล ได้แก่ R2 ที่ 0.00899 และ S2 ที่ 0.00859 ซึ่งเป็นขอบเขตของกรอบการเคลื่อนไหวแบบกล่องในปัจจุบัน หากราคาสามารถทะลุผ่านขอบเขตใดขอบเขตหนึ่งได้ จะส่งผลให้โครงสร้างลำดับชั้นของศูนย์กลางราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Loopring อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Loopring ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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