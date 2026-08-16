ราคา aPriori(APR)
ราคาปัจจุบัน aPriori (APR) วันนี้ ฿ 0.18903, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน APR เป็น THB คือ ฿ 0.18903 ต่อ APR.
aPriori มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- APR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา APR เทรดระหว่าง ฿ 0.14471 (ต่ำ) กับ ฿ 0.21118 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น APR เคลื่อนไหว +3.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 637.29K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aPriori คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 637.29K อุปทานหมุนเวียนของ APR คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 189.03M
+3.65%
+3.10%
-5.18%
-5.18%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา aPriori ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.1861157
|+3.10%
|30 วัน
|฿ -0.02733
|-12.64%
|60 วัน
|฿ -0.0076
|-3.87%
|90 วัน
|฿ +0.01973
|+11.65%
วันนี้ APR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1861157 (+3.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02733 (-12.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน APR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0076 (-3.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01973 (+11.65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด aPriori ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด APR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
APR_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.19833 โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.2388 ราคาอยู่ภายในช่วงระหว่างระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.1481 และค่าเฉลี่ยกลาง 0.2388 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงรูปแบบการเรียงตัวในแนวกระทิง ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงถูกกดดันจากค่าเฉลี่ยกลางด้านบน ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันลง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแนวโน้มแยกตัวออกในทิศทางลง ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางแบบทรงตัว ขณะที่ค่าของ KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการปรับฐานหลังภาวะซื้อเกินในระยะสั้น แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัวลง สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลงอยู่ในช่วงการบีบตัว ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราวบริเวณราคาปัจจุบัน ระดับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลาง 0.2388 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 20.4% ส่วนระดับแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง ได้แก่ ระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.1481 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 25.3% สำหรับแนวต้านระยะไกล อยู่ที่ 0.2970 และแนวรับระยะไกล อยู่ที่ 0.0899 โดยสภาพคล่องสำคัญกระจุกตัวอยู่บริเวณจุดเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นหลัก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ aPriori อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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aPriori กำลังพัฒนาเลเยอร์ประสานการไหลของคำสั่งซื้อ สำหรับบล็อกเชนประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วย Order Flow Segmentation Engine ที่จัดประเภทคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ และ Flow-Aware Routing Engine ที่ส่งคำสั่งที่ปลอดภัยไปยังพูลสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันแยกคำสั่งที่มีความเสี่ยงออกไปยังเส้นทางที่ทนทานกว่า ระบบยังผสานกลไก MEV Capture เข้ากับระบบกระจายมูลค่ากลับคืนให้กับผู้สเตกและผู้ตรวจสอบธุรกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้น
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก aPriori ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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