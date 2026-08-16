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ราคาปัจจุบัน aPriori วันนี้ คือ 0.18903 THB มูลค่าตลาด APR เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา APR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน aPriori วันนี้ คือ 0.18903 THB มูลค่าตลาด APR เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา APR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา aPriori(APR)

ราคาปัจจุบัน 1 APR เป็น THB

฿6.1898474
฿6.1898474฿6.1898474
+3.10%1D
THB
aPriori (APR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:17:22 (UTC+8)

ราคา aPriori วันนี้

ราคาปัจจุบัน aPriori (APR) วันนี้ ฿ 0.18903, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน APR เป็น THB คือ ฿ 0.18903 ต่อ APR.

aPriori มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- APR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา APR เทรดระหว่าง ฿ 0.14471 (ต่ำ) กับ ฿ 0.21118 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น APR เคลื่อนไหว +3.65% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 637.29K.

aPriori (APR) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 637.29K
฿ 637.29K฿ 637.29K

฿ 189.03M
฿ 189.03M฿ 189.03M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ aPriori คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 637.29K อุปทานหมุนเวียนของ APR คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 189.03M

ประวัติราคา aPriori THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.14471
฿ 0.14471฿ 0.14471
ต่ำสุด 24h
฿ 0.21118
฿ 0.21118฿ 0.21118
สูงสุด 24h

฿ 0.14471
฿ 0.14471฿ 0.14471

฿ 0.21118
฿ 0.21118฿ 0.21118

--
----

--
----

+3.65%

+3.10%

-5.18%

-5.18%

ประวัติราคา aPriori (APR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา aPriori ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.1861157+3.10%
30 วัน฿ -0.02733-12.64%
60 วัน฿ -0.0076-3.87%
90 วัน฿ +0.01973+11.65%
การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori ในวันนี้

วันนี้ APR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.1861157 (+3.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.02733 (-12.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน APR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0076 (-3.87%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา aPriori ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01973 (+11.65%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา aPriori (APR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ aPriori

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด aPriori ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด aPriori วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด APR: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

APR_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.19833 โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.2388 ราคาอยู่ภายในช่วงระหว่างระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.1481 และค่าเฉลี่ยกลาง 0.2388 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงรูปแบบการเรียงตัวในแนวกระทิง ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงถูกกดดันจากค่าเฉลี่ยกลางด้านบน ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดกันลง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแนวโน้มแยกตัวออกในทิศทางลง ดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางแบบทรงตัว ขณะที่ค่าของ KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงความต้องการปรับฐานหลังภาวะซื้อเกินในระยะสั้น แถบ Bollinger Bands กำลังหดตัวลง สะท้อนถึงความผันผวนที่ลดลงอยู่ในช่วงการบีบตัว ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายเกิดสมดุลชั่วคราวบริเวณราคาปัจจุบัน ระดับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยกลาง 0.2388 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 20.4% ส่วนระดับแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง ได้แก่ ระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.1481 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 25.3% สำหรับแนวต้านระยะไกล อยู่ที่ 0.2970 และแนวรับระยะไกล อยู่ที่ 0.0899 โดยสภาพคล่องสำคัญกระจุกตัวอยู่บริเวณจุดเชื่อมโยงเหล่านี้เป็นหลัก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ aPriori?

ราคาโทเค็น aPriori (APR) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

อุปสงค์และอุปทานของตลาด: ปริมาณการซื้อขาย การหมุนเวียนของโทเค็น และความรู้สึกของผู้ถือครองล้วนมีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคา

การยอมรับแพลตฟอร์ม: การใช้งานบริการตลาดคาดการณ์ของ aPriori และการเติบโตของฐานผู้ใช้งานช่วยขับเคลื่อนความต้องการด้านการใช้งาน

การพัฒนาทางเทคนิค: การอัปเกรดโปรโตคอล ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความก้าวหน้าในโรดแมปส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

สภาพตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต ความสัมพันธ์กับบิทคอยน์ และการเคลื่อนไหวในแต่ละภาคส่วนล้วนมีอิทธิพลต่อ APR

ความร่วมมือ: พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการผสานรวมสามารถเพิ่มความโดดเด่นและการนำไปใช้งานได้

โทเค็นโนมิกส์: รางวัลจากการเดิมพัน การใช้กลไกการเผาโทเค็น และตารางการออกโทเค็นมีผลต่อโครงสร้างอุปทาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ aPriori วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา APR ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดให้ทันสมัย ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนและโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา aPriori

การคาดการณ์ราคา aPriori (APR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ APR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา aPriori (APR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ aPriori อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา aPriori จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา APR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา aPriori

วิธีการซื้อและลงทุน aPriori ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย aPriori หรือยัง? การซื้อ APR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ aPriori ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ aPriori (APR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว aPriori จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ aPriori (APR)

คุณสามารถทำอะไรกับ aPriori ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ aPriori ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ aPriori (APR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ aPriori (APR)

aPriori กำลังพัฒนาเลเยอร์ประสานการไหลของคำสั่งซื้อ สำหรับบล็อกเชนประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วย Order Flow Segmentation Engine ที่จัดประเภทคำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์ และ Flow-Aware Routing Engine ที่ส่งคำสั่งที่ปลอดภัยไปยังพูลสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันแยกคำสั่งที่มีความเสี่ยงออกไปยังเส้นทางที่ทนทานกว่า ระบบยังผสานกลไก MEV Capture เข้ากับระบบกระจายมูลค่ากลับคืนให้กับผู้สเตกและผู้ตรวจสอบธุรกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกันยิ่งขึ้น

aPriori ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก aPriori ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ aPriori อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDODecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ aPriori

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:17:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ aPriori (APR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ aPriori

APR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด aPriori (APR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน aPriori ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
APR/USDT
฿6.0833124
฿6.0833124฿6.0833124
+1.28%
3.73M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ APR เป็น THB

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APR
APR
THB
THB

1 APR = 6.1964034 THB