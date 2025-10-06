ราคาปัจจุบัน Giggle Fund วันนี้ คือ 162.64 USD ติดตามการอัปเดตราคา GIGGLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GIGGLE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Giggle Fund วันนี้ คือ 162.64 USD ติดตามการอัปเดตราคา GIGGLE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GIGGLE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GIGGLE

ข้อมูลราคา GIGGLE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GIGGLE

โทเคโนมิกส์ GIGGLE

การคาดการณ์ราคา GIGGLE

ประวัติ GIGGLE

GIGGLE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GIGGLEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GIGGLE

GIGGLE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Giggle Fund โลโก้

ราคา Giggle Fund(GIGGLE)

ราคาปัจจุบัน 1 GIGGLE เป็น USD

$162.82
$162.82$162.82
+0.07%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:47:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Giggle Fund (GIGGLE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 158.82
$ 158.82$ 158.82
ต่ำสุด 24h
$ 183.23
$ 183.23$ 183.23
สูงสุด 24h

$ 158.82
$ 158.82$ 158.82

$ 183.23
$ 183.23$ 183.23

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

+0.94%

+0.07%

+29.09%

+29.09%

ราคาเรียลไทม์ Giggle Fund (GIGGLE) คือ $ 162.64 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGIGGLE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 158.82 และราคาสูงสุด $ 183.23 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GIGGLE คือ $ 281.147303020201 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.002154581463322289

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GIGGLE มีการเปลี่ยนแปลง +0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +29.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Giggle Fund (GIGGLE) ข้อมูลการตลาด

No.237

$ 162.64M
$ 162.64M$ 162.64M

$ 9.71M
$ 9.71M$ 9.71M

$ 162.64M
$ 162.64M$ 162.64M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Giggle Fund คือ $ 162.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.71M อุปทานหมุนเวียนของ GIGGLE คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 162.64M

ประวัติราคา Giggle Fund (GIGGLE) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Giggle Fund ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.1139+0.07%
30 วัน$ +141.05+653.31%
60 วัน$ +147.64+984.26%
90 วัน$ +147.64+984.26%
การเปลี่ยนแปลงราคา Giggle Fund ในวันนี้

วันนี้ GIGGLE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.1139 (+0.07%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Giggle Fund ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +141.05 (+653.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Giggle Fund ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GIGGLE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +147.64 (+984.26%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Giggle Fund ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +147.64 (+984.26%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Giggle Fund (GIGGLE) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Giggle Fundทันที

อะไรคือ Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE เป็นเหรียญมีมที่ผสมผสานแนวคิด "การกุศล + การศึกษา" โดยใช้กลไกการหักค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปบริจาค พร้อมกับเล่าเรื่องผ่าน Giggle Academy เพื่อสร้างแบรนด์ที่เน้น "ทำความดีผ่านมีม"

Giggle Fund มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Giggle Fund ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบGIGGLEความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Giggle Fund บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Giggle Fund ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Giggle Fund (USD)

Giggle Fund (GIGGLE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Giggle Fund (GIGGLE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Giggle Fund

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Giggle Fund ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Giggle Fund (GIGGLE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Giggle Fund (GIGGLE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GIGGLEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Giggle Fund (GIGGLE)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Giggle Fundใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Giggle Fund บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

GIGGLE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น VND
4,279,871.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น AUD
A$245.5864
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น GBP
121.98
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น EUR
138.244
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น USD
$162.64
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MYR
RM681.4616
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น TRY
6,824.3744
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น JPY
¥24,721.28
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น ARS
ARS$237,776.4272
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น RUB
12,889.22
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น INR
14,349.7272
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น IDR
Rp2,710,665.5824
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น PHP
9,620.156
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น EGP
￡E.7,702.6304
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BRL
R$871.7504
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น CAD
C$226.0696
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BDT
19,903.8832
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น NGN
236,738.784
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น COP
$625,537.836
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น ZAR
R.2,792.5288
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น UAH
6,845.5176
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น TZS
T.Sh.399,606.48
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น VES
Bs34,642.32
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น CLP
$153,206.88
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น PKR
Rs46,085.6704
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น KZT
87,487.3088
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น THB
฿5,254.8984
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น TWD
NT$4,975.1576
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น AED
د.إ596.8888
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น CHF
Fr128.4856
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น HKD
HK$1,262.0864
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น AMD
֏62,265.0976
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MAD
.د.م1,501.1672
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MXN
$2,992.576
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น SAR
ريال609.9
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น ETB
Br24,661.1032
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น KES
KSh21,003.3296
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น JOD
د.أ115.31176
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น PLN
588.7568
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น RON
лв709.1104
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น SEK
kr1,522.3104
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BGN
лв271.6088
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น HUF
Ft54,139.6032
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น CZK
3,392.6704
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น KWD
د.ك49.76784
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น ILS
528.58
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BOB
Bs1,123.8424
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น AZN
276.488
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น TJS
SM1,502.7936
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น GEL
442.3808
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น AOA
Kz148,257.7448
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BHD
.د.ب61.15264
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BMD
$162.64
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น DKK
kr1,040.896
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น HNL
L4,282.3112
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MUR
7,372.4712
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น NAD
$2,808.7928
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น NOK
kr1,621.5208
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น NZD
$279.7408
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น PAB
B/.162.64
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น PGK
K684.7144
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น QAR
ر.ق592.0096
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น RSD
дин.16,351.8256
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น UZS
soʻm1,983,414.3168
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น ALL
L13,505.6256
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น ANG
ƒ291.1256
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น AWG
ƒ292.752
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BBD
$325.28
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BAM
KM271.6088
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BIF
Fr479,625.36
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BND
$209.8056
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BSD
$162.64
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น JMD
$26,092.3352
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น KHR
655,805.14
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น KMF
Fr68,796.72
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น LAK
3,535,652.1032
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น LKR
රු49,523.88
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MDL
L2,748.616
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MGA
Ar726,070.4992
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MOP
P1,301.12
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MVR
2,488.392
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MWK
MK282,360.9304
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น MZN
MT10,394.3224
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น NPR
रु22,971.2736
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น PYG
1,153,442.88
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น RWF
Fr236,315.92
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น SBD
$1,338.5272
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น SCR
2,223.2888
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น SRD
$6,430.7856
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น SVC
$1,423.1
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น SZL
L2,807.1664
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น TMT
m570.8664
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น TND
د.ت477.3484
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น TTD
$1,104.3256
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น UGX
Sh566,637.76
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น XAF
Fr91,403.68
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น XCD
$439.128
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น XOF
Fr91,403.68
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น XPF
Fr16,589.28
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BWP
P2,312.7408
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น BZD
$326.9064
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น CVE
$15,483.328
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น DJF
Fr28,787.28
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น DOP
$10,415.4656
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น DZD
د.ج21,126.936
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น FJD
$367.5664
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น GNF
Fr1,414,154.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น GTQ
Q1,245.8224
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น GYD
$34,053.5632
1 Giggle Fund(GIGGLE) เป็น ISK
kr19,842.08

Giggle Fund ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Giggle Fund ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Giggle Fund อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Giggle Fund

วันนี้ Giggle Fund (GIGGLE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GIGGLE เป็นUSD คือ 162.64 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GIGGLE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GIGGLE เป็น USD คือ $ 162.64 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Giggle Fund คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GIGGLE คือ $ 162.64M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GIGGLE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GIGGLE คือ 1.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GIGGLE คือเท่าใด?
GIGGLE ถึงราคา ATH ที่ 281.147303020201 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GIGGLE คือเท่าไร?
GIGGLE ถึงราคา ATL ที่ 0.002154581463322289 USD
ปริมาณการเทรดของ GIGGLE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GIGGLE คือ $ 9.71M USD
ปีนี้ GIGGLE จะสูงขึ้นอีกไหม?
GIGGLE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GIGGLE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:47:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Giggle Fund (GIGGLE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GIGGLE เป็น USD

จำนวน

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 162.63 USD

เทรด GIGGLE

GIGGLE/USDT
$162.82
$162.82$162.82
+0.09%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,125.28
$115,125.28$115,125.28

+0.42%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,125.87
$4,125.87$4,125.87

+0.70%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04192
$0.04192$0.04192

-9.73%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.55
$199.55$199.55

+0.32%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8104
$3.8104$3.8104

-1.21%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,125.87
$4,125.87$4,125.87

+0.70%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,125.28
$115,125.28$115,125.28

+0.42%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.55
$199.55$199.55

+0.32%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6439
$2.6439$2.6439

+0.29%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20112
$0.20112$0.20112

+0.67%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009290
$0.009290$0.009290

-7.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.399
$1.399$1.399

+86.53%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000573
$0.0000000573$0.0000000573

+566.27%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00255
$0.00255$0.00255

+155.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000063
$0.0000000000000000063$0.0000000000000000063

+40.00%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000192
$0.000000000000000000000192$0.000000000000000000000192

+12.94%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0095
$0.0095$0.0095

+18.75%