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ราคาปัจจุบัน Chainlink วันนี้ คือ 9,334 THB มูลค่าตลาด LINK เท่ากับ 6.133.371.124,2063110578 THB ติดตามการอัปเดตราคา LINK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Chainlink วันนี้ คือ 9,334 THB มูลค่าตลาด LINK เท่ากับ 6.133.371.124,2063110578 THB ติดตามการอัปเดตราคา LINK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Chainlink(LINK)

ราคาปัจจุบัน 1 LINK เป็น THB

฿306,71524
฿306,71524฿306,71524
-1.78%1D
THB
Chainlink (LINK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:00:20 (UTC+8)

ราคา Chainlink วันนี้

ราคาปัจจุบัน Chainlink (LINK) วันนี้ ฿ 9,334, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1,78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LINK เป็น THB คือ ฿ 9,334 ต่อ LINK.

Chainlink มีอันดับที่ #12 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 6.13B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 657.10M LINK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LINK เทรดระหว่าง ฿ 9,322 (ต่ำ) กับ ฿ 9,629 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.737,5082884832 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4,15011932373046875

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LINK เคลื่อนไหว -0,82% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +12,43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 628.85K.

Chainlink (LINK) ข้อมูลการตลาด

No.12

฿ 6.13B
฿ 6.13B฿ 6.13B

฿ 628.85K
฿ 628.85K฿ 628.85K

฿ 9,33B
฿ 9,33B฿ 9,33B

657.10M
657.10M 657.10M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

0,31%

2017-09-21 00:00:00

฿ 3,003404
฿ 3,003404฿ 3,003404

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chainlink คือ ฿ 6.13B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 628.85K อุปทานหมุนเวียนของ LINK คือ 657.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9,33B

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 9,322
฿ 9,322฿ 9,322
ต่ำสุด 24h
฿ 9,629
฿ 9,629฿ 9,629
สูงสุด 24h

฿ 9,322
฿ 9,322฿ 9,322

฿ 9,629
฿ 9,629฿ 9,629

฿ 1.737,5082884832
฿ 1.737,5082884832฿ 1.737,5082884832

฿ 4,15011932373046875
฿ 4,15011932373046875฿ 4,15011932373046875

-0,82%

-1,78%

+12,43%

+12,43%

ประวัติราคา Chainlink (LINK) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Chainlink ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -5,55847-1,78%
30 วัน฿ +1,225+15,10%
60 วัน฿ +1,046+12,62%
90 วัน฿ -0,087-0,93%
การเปลี่ยนแปลงราคา Chainlink ในวันนี้

วันนี้ LINK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -5,55847 (-1,78%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Chainlink ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +1,225 (+15,10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Chainlink ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LINK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1,046 (+12,62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Chainlink ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,087 (-0,93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Chainlink

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Chainlink ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Chainlink วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LINK: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJเป็นกลางK ≈ D (±1%)ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

LINK_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 9.35 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 9.3726 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงรูปแบบการเรียงตัวเพื่อซื้อ และเครื่องมือ EMA ก็ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ส่วน MACD ได้สร้างรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวกแล้ว ขณะที่ RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางโดยไม่แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน สำหรับ KDJ และ StochRSI ค่าตัวเลขยังไม่บ่งชี้ถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands ยังคงหดตัวและมีแนวโน้มแคบลง อัตราความผันผวนอยู่ในช่วงลดลง แรงผลักดันของฝั่งซื้อและฝั่งขายกระจายตัวอย่างสมดุล และค่าดัชนีทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ตลาดยังขาดพลังในการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวอย่างชัดเจน ระดับแนวต้านใกล้เคียง S2 อยู่ที่ 9.3726 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น สำหรับแนวต้านสำคัญด้านบน R1 อยู่ที่ 9.5523 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 2.1% ส่วนแนวรับด้านล่างควรติดตามบริเวณระดับต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่แนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ 9.6386 ซึ่งแต่ละระดับราคามีระยะห่างที่ชัดเจน สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในบริเวณขอบล่างของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Chainlink?

ราคาของ Chainlink (LINK) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความต้องการใช้งานออราเคิล – การใช้งานบริการออราเคิลแบบกระจายศูนย์ของ Chainlink ที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประโยชน์และดึงดูดความต้องการในโทเคน LINK

2. การยอมรับ DeFi – การเติบโตของโปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์ที่พึ่งพาออราเคิลของ Chainlink ทำให้ความต้องการโทเคนเพิ่มสูงขึ้น

3. การประกาศความร่วมมือ – การผสานรวมใหม่กับโครงการบล็อกเชนรายใหญ่และบริษัทแบบดั้งเดิมช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน

4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีมีผลอย่างมากต่อราคาของ LINK

5. การทำ staking โทเคน – การนำกลไกการ staking มาใช้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานของโทเคน

6. การแข่งขัน – โครงการออราเคิลคู่แข่งอาจส่งผลต่อตำแหน่งทางการตลาดและราคาของ LINK

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Chainlink วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Chainlink (LINK) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการคำนวณกำไร/ขาดทุน ความผันผวนของราคา LINK สร้างโอกาสให้กับนักเทรดรายวันและนักเทรดแบบสวิง ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามราคาเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจซื้อหรือขาย

การคาดการณ์ราคา Chainlink

การคาดการณ์ราคา Chainlink (LINK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LINK ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Chainlink (LINK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Chainlink อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Chainlink จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LINK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Chainlink

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Chainlink หรือยัง? การซื้อ LINK บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Chainlink ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Chainlink (LINK) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Chainlink จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Chainlink (LINK)

คุณสามารถทำอะไรกับ Chainlink ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Chainlink ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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การซื้อ Chainlink (LINK) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Chainlink ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Chainlink อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Abstract EcosystemApeChain EcosystemArbitrum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Chainlink

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:00:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Chainlink (LINK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Chainlink (LINK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Chainlink ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LINK/USDT
฿307,17528
฿307,17528฿307,17528
-1,78%
65.60K (USDT)
LINK/USDC
฿307,241
฿307,241฿307,241
-1,55%
7.04K (USDT)
LINK/ETH
฿0,16341278
฿0,16341278฿0,16341278
-1,44%
523.68 (USDT)
LINK/EUR
฿265,3445
฿265,3445฿265,3445
-1,64%
6.80K (USDT)
LINK/USD1
฿307,0767
฿307,0767฿307,0767
-1,73%
5.97K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ LINK เป็น THB

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THB
THB

1 LINK = 306,71524 THB