ราคา Chainlink(LINK)
ราคาปัจจุบัน Chainlink (LINK) วันนี้ ฿ 9,334, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1,78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LINK เป็น THB คือ ฿ 9,334 ต่อ LINK.
Chainlink มีอันดับที่ #12 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 6.13B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 657.10M LINK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LINK เทรดระหว่าง ฿ 9,322 (ต่ำ) กับ ฿ 9,629 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.737,5082884832 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4,15011932373046875
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LINK เคลื่อนไหว -0,82% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +12,43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 628.85K.
No.12
0,31%
2017-09-21 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Chainlink คือ ฿ 6.13B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 628.85K อุปทานหมุนเวียนของ LINK คือ 657.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 9,33B
-0,82%
-1,78%
+12,43%
+12,43%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Chainlink ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -5,55847
|-1,78%
|30 วัน
|฿ +1,225
|+15,10%
|60 วัน
|฿ +1,046
|+12,62%
|90 วัน
|฿ -0,087
|-0,93%
วันนี้ LINK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -5,55847 (-1,78%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +1,225 (+15,10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน LINK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +1,046 (+12,62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,087 (-0,93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Chainlink ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด LINK: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|เป็นกลาง
|K ≈ D (±1%)
|ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะสั้น ต้องรอดูต่อไป
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
LINK_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 9.35 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับจุดศูนย์กลาง S2 ที่ 9.3726 ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงรูปแบบการเรียงตัวเพื่อซื้อ และเครื่องมือ EMA ก็ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน ส่วน MACD ได้สร้างรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวกแล้ว ขณะที่ RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางโดยไม่แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน สำหรับ KDJ และ StochRSI ค่าตัวเลขยังไม่บ่งชี้ถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง แถบ Bollinger Bands ยังคงหดตัวและมีแนวโน้มแคบลง อัตราความผันผวนอยู่ในช่วงลดลง แรงผลักดันของฝั่งซื้อและฝั่งขายกระจายตัวอย่างสมดุล และค่าดัชนีทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ตลาดยังขาดพลังในการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวอย่างชัดเจน ระดับแนวต้านใกล้เคียง S2 อยู่ที่ 9.3726 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น สำหรับแนวต้านสำคัญด้านบน R1 อยู่ที่ 9.5523 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 2.1% ส่วนแนวรับด้านล่างควรติดตามบริเวณระดับต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่แนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ 9.6386 ซึ่งแต่ละระดับราคามีระยะห่างที่ชัดเจน สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในบริเวณขอบล่างของระบบโครงสร้างจุดศูนย์กลาง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Chainlink อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Chainlink ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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