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ราคาปัจจุบัน Acala Token วันนี้ คือ 0.0005409 THB มูลค่าตลาด ACA เท่ากับ 631,049.996394 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Acala Token วันนี้ คือ 0.0005409 THB มูลค่าตลาด ACA เท่ากับ 631,049.996394 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACA

ข้อมูลราคา ACA

ACA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ACA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ACA

โทเคโนมิกส์ ACA

การคาดการณ์ราคา ACA

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ราคา Acala Token(ACA)

ราคาปัจจุบัน 1 ACA เป็น THB

฿0.017773974
฿0.017773974฿0.017773974
+31.00%1D
THB
Acala Token (ACA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:52:08 (UTC+8)

ราคา Acala Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Acala Token (ACA) วันนี้ ฿ 0.0005409, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 31.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACA เป็น THB คือ ฿ 0.0005409 ต่อ ACA.

Acala Token มีอันดับที่ #1996 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 631.05K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.17B ACA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACA เทรดระหว่าง ฿ 0.0003691 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0006451 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.89447337937083274 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.018070548342448709

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACA เคลื่อนไหว +5.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +75.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.70K.

Acala Token (ACA) ข้อมูลการตลาด

No.1996

฿ 631.05K
฿ 631.05K฿ 631.05K

฿ 58.70K
฿ 58.70K฿ 58.70K

฿ 865.44K
฿ 865.44K฿ 865.44K

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Acala Token คือ ฿ 631.05K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.70K อุปทานหมุนเวียนของ ACA คือ 1.17B โดยมีอุปทานรวมที่ 1600000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 865.44K

ประวัติราคา Acala Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0003691
฿ 0.0003691฿ 0.0003691
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0006451
฿ 0.0006451฿ 0.0006451
สูงสุด 24h

฿ 0.0003691
฿ 0.0003691฿ 0.0003691

฿ 0.0006451
฿ 0.0006451฿ 0.0006451

฿ 101.89447337937083274
฿ 101.89447337937083274฿ 101.89447337937083274

฿ 0.018070548342448709
฿ 0.018070548342448709฿ 0.018070548342448709

+5.78%

+31.00%

+75.73%

+75.73%

ประวัติราคา Acala Token (ACA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Acala Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.004206055+31.00%
30 วัน฿ +0.000246+83.41%
60 วัน฿ -0.0001416-20.75%
90 วัน฿ -0.0003405-38.64%
การเปลี่ยนแปลงราคา Acala Token ในวันนี้

วันนี้ ACA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.004206055 (+31.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Acala Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000246 (+83.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Acala Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001416 (-20.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Acala Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0003405 (-38.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Acala Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Acala Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Acala Token?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของโทเค็น Acala (ACA) ได้แก่:

1. การเติบโตและการยอมรับของระบบนิเวศ DeFi บนเครือข่าย Acala
2. ประสิทธิภาพของ Polkadot parachain และความสัมพันธ์กับโทเค็น DOT
3. มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) ในโปรโตคอล DeFi ของ Acala
4. ความต้องการและการใช้งานเหรียญสเตเบิลคอยน์ aUSD
5. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลเครือข่าย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Acala Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ ACA ในวันนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้า/ออก การประเมินแนวโน้มตลาด รวมถึงคำนวณกำไร/ขาดทุนได้อย่างแม่นยำ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหุ้นที่ถือครองอยู่ และตัดสินใจซื้อหรือขายอย่างรอบคอบในตลาดคริปโตที่มีความผันผวนสูง

การคาดการณ์ราคา Acala Token

การคาดการณ์ราคา Acala Token (ACA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ACA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Acala Token (ACA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Acala Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Acala Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ACA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Acala Token

วิธีการซื้อและลงทุน Acala Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Acala Token หรือยัง? การซื้อ ACA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Acala Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Acala Token (ACA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Acala Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Acala Token (ACA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Acala Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Acala Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Acala Token (ACA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Acala Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Acala Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Polkadot EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Acala Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:52:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Acala Token (ACA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Acala Token

ACA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Acala Token (ACA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Acala Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACA/USDT
฿0.017787118
฿0.017787118฿0.017787118
+31.35%
133.28M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ACA เป็น THB

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ACA
ACA
THB
THB

1 ACA = 0.017773974 THB