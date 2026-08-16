ราคา Acala Token(ACA)
ราคาปัจจุบัน Acala Token (ACA) วันนี้ ฿ 0.0005409, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 31.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACA เป็น THB คือ ฿ 0.0005409 ต่อ ACA.
Acala Token มีอันดับที่ #1996 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 631.05K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.17B ACA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACA เทรดระหว่าง ฿ 0.0003691 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0006451 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.89447337937083274 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.018070548342448709
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACA เคลื่อนไหว +5.78% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +75.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.70K.
No.1996
ACALA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Acala Token คือ ฿ 631.05K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.70K อุปทานหมุนเวียนของ ACA คือ 1.17B โดยมีอุปทานรวมที่ 1600000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 865.44K
+5.78%
+31.00%
+75.73%
+75.73%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Acala Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.004206055
|+31.00%
|30 วัน
|฿ +0.000246
|+83.41%
|60 วัน
|฿ -0.0001416
|-20.75%
|90 วัน
|฿ -0.0003405
|-38.64%
วันนี้ ACA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.004206055 (+31.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000246 (+83.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001416 (-20.75%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0003405 (-38.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Acala Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Acala Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Acala Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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