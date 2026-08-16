ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Rainbow วันนี้ คือ 0,01355 THB มูลค่าตลาด RNBW เท่ากับ 2 845 500 THB ติดตามการอัปเดตราคา RNBW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rainbow วันนี้ คือ 0,01355 THB มูลค่าตลาด RNBW เท่ากับ 2 845 500 THB ติดตามการอัปเดตราคา RNBW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RNBW

ข้อมูลราคา RNBW

RNBW คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RNBW

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RNBW

โทเคโนมิกส์ RNBW

การคาดการณ์ราคา RNBW

ประวัติ RNBW

RNBW คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RNBWเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RNBW

RNBW USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Rainbow โลโก้

ราคา Rainbow(RNBW)

ราคาปัจจุบัน 1 RNBW เป็น THB

฿0,444169
฿0,444169฿0,444169
+0.14%1D
THB
Rainbow (RNBW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:10:59 (UTC+8)

ราคา Rainbow วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rainbow (RNBW) วันนี้ ฿ 0,01355, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RNBW เป็น THB คือ ฿ 0,01355 ต่อ RNBW.

Rainbow มีอันดับที่ #1444 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.85M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 210.00M RNBW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RNBW เทรดระหว่าง ฿ 0,0134 (ต่ำ) กับ ฿ 0,01364 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,674604301747547289 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,3550622372382811308

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RNBW เคลื่อนไหว -0,15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8,57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 51.54K.

Rainbow (RNBW) ข้อมูลการตลาด

No.1444

฿ 2.85M
฿ 2.85M฿ 2.85M

฿ 51.54K
฿ 51.54K฿ 51.54K

฿ 13,55M
฿ 13,55M฿ 13,55M

210.00M
210.00M 210.00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

21,00%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rainbow คือ ฿ 2.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 51.54K อุปทานหมุนเวียนของ RNBW คือ 210.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 13,55M

ประวัติราคา Rainbow THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0,0134
฿ 0,0134฿ 0,0134
ต่ำสุด 24h
฿ 0,01364
฿ 0,01364฿ 0,01364
สูงสุด 24h

฿ 0,0134
฿ 0,0134฿ 0,0134

฿ 0,01364
฿ 0,01364฿ 0,01364

฿ 3,674604301747547289
฿ 3,674604301747547289฿ 3,674604301747547289

฿ 0,3550622372382811308
฿ 0,3550622372382811308฿ 0,3550622372382811308

-0,15%

+0,14%

-8,57%

-8,57%

ประวัติราคา Rainbow (RNBW) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Rainbow ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0,000621+0,14%
30 วัน฿ -0,00117-7,95%
60 วัน฿ -0,00227-14,35%
90 วัน฿ -0,00437-24,39%
การเปลี่ยนแปลงราคา Rainbow ในวันนี้

วันนี้ RNBW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0,000621 (+0,14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Rainbow ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,00117 (-7,95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Rainbow ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RNBW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00227 (-14,35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Rainbow ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,00437 (-24,39%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Rainbow (RNBW) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Rainbowทันที

การวิเคราะห์ Rainbow

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Rainbow ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Rainbow วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RNBW: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** RNBW_USDT ระยะเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01626 USDT โดยต่ำกว่าค่าศูนย์กลางของโซนสำคัญ (Hub) ซึ่งอยู่ที่ 0.01646 ประมาณ 1.2% กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณซื้อจำนวน 7 รายการ ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างระดับ S1 (0.01582) กับค่าศูนย์กลาง ทำให้โครงสร้างตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านค่าศูนย์กลางได้ **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD แสดงรูปแบบการตัดกันแบบ Bearish โดยทิศทางของเส้น MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้า แตกต่างจากสัญญาณของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูล ทำให้ไม่สามารถประเมินการกระจายพลังงานระยะสั้นได้ สำหรับแถบ Bollinger ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่สามารถระบุโครงสร้างความผันผวนได้ **ระดับราคาสำคัญ** ค่าศูนย์กลางด้านบน (Upper Hub) อยู่ที่ 0.01646 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.2% ขณะที่ R1 อยู่ที่ 0.01687 (+3.8%) เป็นแนวต้านใกล้เคียง ด้านล่าง มีระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.01582 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ -2.7% และระดับสนับสนุนไกลออกไปที่ S2 อยู่ที่ 0.01541 (-5.2%)

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Rainbow

การคาดการณ์ราคา Rainbow (RNBW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RNBW ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Rainbow (RNBW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rainbow อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rainbow จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RNBW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rainbow

วิธีการซื้อและลงทุน Rainbow ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Rainbow หรือยัง? การซื้อ RNBW บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Rainbow ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Rainbow (RNBW) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Rainbow จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Rainbow (RNBW)

คุณสามารถทำอะไรกับ Rainbow ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Rainbow ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Rainbow (RNBW) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Rainbow (RNBW)

วอลเล็ตที่มอบรางวัลให้คุณสำหรับการสนุกไปกับโลก On-chain

Rainbow ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Rainbow ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Rainbow อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rainbow

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:10:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rainbow (RNBW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rainbow

RNBW USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RNBW โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RNBW USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Rainbow (RNBW) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Rainbow ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RNBW/USDT
฿0,4448246
฿0,4448246฿0,4448246
+0,22%
3.84M (USDT)
RNBW/USDC
฿0,4438412
฿0,4438412฿0,4438412
+0,22%
4.04M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0,00000
฿0,00000฿0,00000

0,00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0,43472836
฿0,43472836฿0,43472836

-12,99%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2,322463
฿2,322463฿2,322463

+2,74%

utility token

utility token

UTILITY

฿0,06755958
฿0,06755958฿0,06755958

-39,23%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0,3071486
฿0,3071486฿0,3071486

-2,08%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0,006339652
฿0,006339652฿0,006339652

+302,91%

UPCX

UPCX

UPC

฿5,238244
฿5,238244฿5,238244

+19,43%

Bitway

Bitway

BTW

฿10,96789298
฿10,96789298฿10,96789298

+17,89%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34,0630092
฿34,0630092฿34,0630092

+15,26%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2,3359028
฿2,3359028฿2,3359028

+13,59%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ RNBW เป็น THB

จำนวน

RNBW
RNBW
THB
THB

1 RNBW = 0,444169 THB