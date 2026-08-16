ราคา Rainbow(RNBW)
ราคาปัจจุบัน Rainbow (RNBW) วันนี้ ฿ 0,01355, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0,14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RNBW เป็น THB คือ ฿ 0,01355 ต่อ RNBW.
Rainbow มีอันดับที่ #1444 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.85M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 210.00M RNBW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RNBW เทรดระหว่าง ฿ 0,0134 (ต่ำ) กับ ฿ 0,01364 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,674604301747547289 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0,3550622372382811308
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RNBW เคลื่อนไหว -0,15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8,57% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 51.54K.
No.1444
21,00%
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rainbow คือ ฿ 2.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 51.54K อุปทานหมุนเวียนของ RNBW คือ 210.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 13,55M
-0,15%
+0,14%
-8,57%
-8,57%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Rainbow ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0,000621
|+0,14%
|30 วัน
|฿ -0,00117
|-7,95%
|60 วัน
|฿ -0,00227
|-14,35%
|90 วัน
|฿ -0,00437
|-24,39%
วันนี้ RNBW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0,000621 (+0,14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,00117 (-7,95%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RNBW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,00227 (-14,35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0,00437 (-24,39%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Rainbow ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RNBW: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
**โครงสร้างตลาด** RNBW_USDT ระยะเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01626 USDT โดยต่ำกว่าค่าศูนย์กลางของโซนสำคัญ (Hub) ซึ่งอยู่ที่ 0.01646 ประมาณ 1.2% กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างแสดงสัญญาณซื้อจำนวน 7 รายการ ขณะที่ราคาเคลื่อนไหวเหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย ราคาปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างระดับ S1 (0.01582) กับค่าศูนย์กลาง ทำให้โครงสร้างตลาดเป็นแนวโน้มขาขึ้น แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านค่าศูนย์กลางได้ **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD แสดงรูปแบบการตัดกันแบบ Bearish โดยทิศทางของเส้น MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้า แตกต่างจากสัญญาณของระบบเส้นค่าเฉลี่ย ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วน KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูล ทำให้ไม่สามารถประเมินการกระจายพลังงานระยะสั้นได้ สำหรับแถบ Bollinger ยังไม่มีข้อมูล จึงไม่สามารถระบุโครงสร้างความผันผวนได้ **ระดับราคาสำคัญ** ค่าศูนย์กลางด้านบน (Upper Hub) อยู่ที่ 0.01646 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.2% ขณะที่ R1 อยู่ที่ 0.01687 (+3.8%) เป็นแนวต้านใกล้เคียง ด้านล่าง มีระดับสนับสนุน S1 ที่ 0.01582 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ -2.7% และระดับสนับสนุนไกลออกไปที่ S2 อยู่ที่ 0.01541 (-5.2%)
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Rainbow อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Rainbow ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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