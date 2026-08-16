ราคา Acurast(ACU)
ราคาปัจจุบัน Acurast (ACU) วันนี้ ฿ 0.12818, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACU เป็น THB คือ ฿ 0.12818 ต่อ ACU.
Acurast มีอันดับที่ #766 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 27.82M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 217.00M ACU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACU เทรดระหว่าง ฿ 0.10972 (ต่ำ) กับ ฿ 0.13705 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.05601939151448273 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.146916644053076966
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACU เคลื่อนไหว +1.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +53.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 79.08K.
No.766
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Acurast คือ ฿ 27.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 79.08K อุปทานหมุนเวียนของ ACU คือ 217.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 128.18M
+1.54%
+10.14%
+53.21%
+53.21%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Acurast ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.3877758
|+10.14%
|30 วัน
|฿ +0.05433
|+73.56%
|60 วัน
|฿ +0.04971
|+63.34%
|90 วัน
|฿ +0.04119
|+47.35%
วันนี้ ACU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.3877758 (+10.14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.05433 (+73.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04971 (+63.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04119 (+47.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Acurast ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ACU: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
ACU_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดหมุน (Pivot Point) ที่ระดับ 0.11622 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.12297 ซึ่งได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.11904 และกำลังเข้าใกล้แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1216 แล้ว ราคาขณะนี้อยู่บริเวณขอบบนของช่วงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่เกิดจากจุดกลาง (Central Pivot) และแนวต้าน R2 โครงสร้างระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะการแกว่งตัวในระดับสูง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ได้เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ส่วนระบบจุดหมุน (Pivot System) สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ด้านบนถูกจำกัดโดยระดับราคา R2 ดัชนี MACD อยู่ในสถานะ Cross Down โดยเส้นสัญญาณเร็วและช้ากำลังแยกตัวลง และพลังงานตลาดเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันแบบฝ่ายเดียว KDJ และ StochRSI ปรับตัวลดลง ความผันผวนระยะสั้นลดลง และพลังงานการซื้อขายกระจายตัวมากขึ้น แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวก่อนจะกำหนดทิศทางต่อไป แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.1216 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0013 และถือเป็นจุดทดสอบที่สำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวรับแรกที่ควรพิจารณาอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งแปลงมาจากแนวต้านเดิมที่ 0.11904 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0039 สำหรับแนวรับระยะไกล ได้แก่ จุดกลาง (Central Pivot) ที่ 0.11622 และแนวต้าน S1 ที่ 0.11366 ซึ่งเป็นระดับแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Acurast อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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เครือข่ายประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยสมาร์ตโฟน Acurast กำลังนิยามการประมวลผลรูปแบบใหม่ด้วยการใช้สมาร์ตโฟนหลายพันล้านเครื่อง โดยไม่ต้องพึ่งศูนย์ข้อมูล เครือข่ายประมวลผลที่ตรวจสอบได้ ขยายขนาดได้ และคงความเป็นส่วนตัวนี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรันแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ในระดับขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ลดทอนความเร็วหรือความเป็นส่วนตัว ปัจจุบัน Acurast ได้ออนบอร์ดสมาร์ตโฟนมากกว่า 149,000 เครื่องทั่วโลกบนอินเซนทีฟเทสต์เน็ต ทำให้เป็นเครือข่ายประมวลผลที่ตรวจสอบได้และกระจายศูนย์มากที่สุดที่มีอยู่ในวันนี้ พลังประมวลผลจำนวนมหาศาลนี้ได้ถูกนำไปใช้รองรับเวิร์กโหลดระดับภารกิจสำคัญที่ต้องการความปลอดภัยสูงและการใช้งานด้าน AI แล้ว นี่ไม่ใช่เพียงโปรโตคอล DePIN ทั่วไป แต่คือผู้เปลี่ยนเกมที่กำลังนิยามวิธีการประมวลผลของโลกใหม่ทั้งหมด
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Acurast ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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