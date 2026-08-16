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ราคาปัจจุบัน Acurast วันนี้ คือ 0.12818 THB มูลค่าตลาด ACU เท่ากับ 27,815,060 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Acurast วันนี้ คือ 0.12818 THB มูลค่าตลาด ACU เท่ากับ 27,815,060 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ACU

ข้อมูลราคา ACU

ACU คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ACU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ACU

โทเคโนมิกส์ ACU

การคาดการณ์ราคา ACU

ประวัติ ACU

ACU คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ACUเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ACU

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ราคา Acurast(ACU)

ราคาปัจจุบัน 1 ACU เป็น THB

฿4.2119948
฿4.2119948฿4.2119948
+10.14%1D
THB
Acurast (ACU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:55:02 (UTC+8)

ราคา Acurast วันนี้

ราคาปัจจุบัน Acurast (ACU) วันนี้ ฿ 0.12818, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACU เป็น THB คือ ฿ 0.12818 ต่อ ACU.

Acurast มีอันดับที่ #766 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 27.82M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 217.00M ACU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACU เทรดระหว่าง ฿ 0.10972 (ต่ำ) กับ ฿ 0.13705 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.05601939151448273 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.146916644053076966

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACU เคลื่อนไหว +1.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +53.21% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 79.08K.

Acurast (ACU) ข้อมูลการตลาด

No.766

฿ 27.82M
฿ 27.82M฿ 27.82M

฿ 79.08K
฿ 79.08K฿ 79.08K

฿ 128.18M
฿ 128.18M฿ 128.18M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Acurast คือ ฿ 27.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 79.08K อุปทานหมุนเวียนของ ACU คือ 217.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 128.18M

ประวัติราคา Acurast THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.10972
฿ 0.10972฿ 0.10972
ต่ำสุด 24h
฿ 0.13705
฿ 0.13705฿ 0.13705
สูงสุด 24h

฿ 0.10972
฿ 0.10972฿ 0.10972

฿ 0.13705
฿ 0.13705฿ 0.13705

฿ 11.05601939151448273
฿ 11.05601939151448273฿ 11.05601939151448273

฿ 2.146916644053076966
฿ 2.146916644053076966฿ 2.146916644053076966

+1.54%

+10.14%

+53.21%

+53.21%

ประวัติราคา Acurast (ACU) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Acurast ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.3877758+10.14%
30 วัน฿ +0.05433+73.56%
60 วัน฿ +0.04971+63.34%
90 วัน฿ +0.04119+47.35%
การเปลี่ยนแปลงราคา Acurast ในวันนี้

วันนี้ ACU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.3877758 (+10.14%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Acurast ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.05433 (+73.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Acurast ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04971 (+63.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Acurast ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04119 (+47.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Acurast (ACU) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Acurast

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Acurast ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Acurast วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ACU: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

ACU_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดหมุน (Pivot Point) ที่ระดับ 0.11622 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.12297 ซึ่งได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.11904 และกำลังเข้าใกล้แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1216 แล้ว ราคาขณะนี้อยู่บริเวณขอบบนของช่วงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่เกิดจากจุดกลาง (Central Pivot) และแนวต้าน R2 โครงสร้างระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงลักษณะการแกว่งตัวในระดับสูง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยยังไม่ได้เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ส่วนระบบจุดหมุน (Pivot System) สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ด้านบนถูกจำกัดโดยระดับราคา R2 ดัชนี MACD อยู่ในสถานะ Cross Down โดยเส้นสัญญาณเร็วและช้ากำลังแยกตัวลง และพลังงานตลาดเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน ทำให้ตลาดขาดแรงผลักดันแบบฝ่ายเดียว KDJ และ StochRSI ปรับตัวลดลง ความผันผวนระยะสั้นลดลง และพลังงานการซื้อขายกระจายตัวมากขึ้น แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวก่อนจะกำหนดทิศทางต่อไป แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.1216 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0013 และถือเป็นจุดทดสอบที่สำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวรับแรกที่ควรพิจารณาอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งแปลงมาจากแนวต้านเดิมที่ 0.11904 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0039 สำหรับแนวรับระยะไกล ได้แก่ จุดกลาง (Central Pivot) ที่ 0.11622 และแนวต้าน S1 ที่ 0.11366 ซึ่งเป็นระดับแนวรับเชิงโครงสร้างที่สำคัญ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Acurast?

ราคาของ Acurast (ACU) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความต้องการในตลาดและการยอมรับบริการประมวลผลแบบกระจายศูนย์บนคลาวด์ของ Acurast
2. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี และการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์
3. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
4. การประกาศความร่วมมือและพัฒนาการของระบบนิเวศ
5. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกระจายศูนย์อื่น ๆ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ DeFi และบล็อกเชน
7. ประโยชน์การใช้งานของโทเคนและรางวัลการเดิมพันภายในเครือข่าย Acurast
8. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเดตแพลตฟอร์ม
9. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมและความเสี่ยงที่นักลงทุนพร้อมจะรับ

หากต้องการแปลเพิ่มเติมหรือปรับแต่งให้เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบ!

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Acurast วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Acurast (ACU) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายให้ได้กำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนและปรับสมดุลการถือครองหลักทรัพย์

การคาดการณ์ราคา Acurast

การคาดการณ์ราคา Acurast (ACU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ACU ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Acurast (ACU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Acurast อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Acurast จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ACU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Acurast

วิธีการซื้อและลงทุน Acurast ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Acurast หรือยัง? การซื้อ ACU บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Acurast ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Acurast (ACU) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Acurast จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Acurast (ACU)

คุณสามารถทำอะไรกับ Acurast ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Acurast ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Acurast (ACU) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Acurast (ACU)

เครือข่ายประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยสมาร์ตโฟน Acurast กำลังนิยามการประมวลผลรูปแบบใหม่ด้วยการใช้สมาร์ตโฟนหลายพันล้านเครื่อง โดยไม่ต้องพึ่งศูนย์ข้อมูล เครือข่ายประมวลผลที่ตรวจสอบได้ ขยายขนาดได้ และคงความเป็นส่วนตัวนี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรันแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยบนโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ในระดับขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ลดทอนความเร็วหรือความเป็นส่วนตัว ปัจจุบัน Acurast ได้ออนบอร์ดสมาร์ตโฟนมากกว่า 149,000 เครื่องทั่วโลกบนอินเซนทีฟเทสต์เน็ต ทำให้เป็นเครือข่ายประมวลผลที่ตรวจสอบได้และกระจายศูนย์มากที่สุดที่มีอยู่ในวันนี้ พลังประมวลผลจำนวนมหาศาลนี้ได้ถูกนำไปใช้รองรับเวิร์กโหลดระดับภารกิจสำคัญที่ต้องการความปลอดภัยสูงและการใช้งานด้าน AI แล้ว นี่ไม่ใช่เพียงโปรโตคอล DePIN ทั่วไป แต่คือผู้เปลี่ยนเกมที่กำลังนิยามวิธีการประมวลผลของโลกใหม่ทั้งหมด

Acurast ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Acurast ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Acurast อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Acurast

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:55:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Acurast (ACU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ACU USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Acurast (ACU) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Acurast ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACU/USDT
฿4.2119948
฿4.2119948฿4.2119948
+9.95%
658.39K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ACU เป็น THB

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ACU
ACU
THB
THB

1 ACU = 4.2119948 THB