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ราคาปัจจุบัน TOFU Story วันนี้ คือ 0.0001723 THB มูลค่าตลาด TOFU เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TOFU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TOFU Story วันนี้ คือ 0.0001723 THB มูลค่าตลาด TOFU เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา TOFU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOFU

ข้อมูลราคา TOFU

TOFU คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TOFU

โทเคโนมิกส์ TOFU

การคาดการณ์ราคา TOFU

ประวัติ TOFU

TOFU คู่มือการซื้อ

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ราคา TOFU Story(TOFU)

ราคาปัจจุบัน 1 TOFU เป็น THB

฿0.005625048
฿0.005625048฿0.005625048
-3.54%1D
THB
TOFU Story (TOFU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:24:15 (UTC+8)

ราคา TOFU Story วันนี้

ราคาปัจจุบัน TOFU Story (TOFU) วันนี้ ฿ 0.0001723, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TOFU เป็น THB คือ ฿ 0.0001723 ต่อ TOFU.

TOFU Story มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- TOFU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TOFU เทรดระหว่าง ฿ 0.00012 (ต่ำ) กับ ฿ 0.000195 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TOFU เคลื่อนไหว +33.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -68.96% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 673.14K.

TOFU Story (TOFU) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 673.14K
฿ 673.14K฿ 673.14K

฿ 86.15K
฿ 86.15K฿ 86.15K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TOFU Story คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 673.14K อุปทานหมุนเวียนของ TOFU คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 86.15K

ประวัติราคา TOFU Story THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00012
฿ 0.00012฿ 0.00012
ต่ำสุด 24h
฿ 0.000195
฿ 0.000195฿ 0.000195
สูงสุด 24h

฿ 0.00012
฿ 0.00012฿ 0.00012

฿ 0.000195
฿ 0.000195฿ 0.000195

--
----

--
----

+33.05%

-3.54%

-68.96%

-68.96%

ประวัติราคา TOFU Story (TOFU) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TOFU Story ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000206434-3.54%
30 วัน฿ -0.2394277-99.93%
60 วัน฿ -0.0998277-99.83%
90 วัน฿ -0.0998277-99.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา TOFU Story ในวันนี้

วันนี้ TOFU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000206434 (-3.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TOFU Story ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.2394277 (-99.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TOFU Story ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TOFU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0998277 (-99.83%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TOFU Story ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0998277 (-99.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TOFU Story (TOFU) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา TOFU Story

การคาดการณ์ราคา TOFU Story (TOFU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TOFU ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TOFU Story (TOFU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TOFU Story อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TOFU Story จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TOFU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TOFU Story

วิธีการซื้อและลงทุน TOFU Story ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย TOFU Story หรือยัง? การซื้อ TOFU บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ TOFU Story ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ TOFU Story (TOFU) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว TOFU Story จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ TOFU Story (TOFU)

คุณสามารถทำอะไรกับ TOFU Story ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ TOFU Story ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ TOFU Story (TOFU) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ TOFU Story (TOFU)

TOFU Story is the game-powered Rewards Distribution Hub where players farm with Pet TOFUs, earn points, redeem real-world rewards, and experience a playful entry into Web3 — all inside LINE’s massive Mini DApp ecosystem.

TOFU Story ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TOFU Story ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ TOFU Story อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TOFU Story

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:24:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TOFU Story (TOFU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOFU Story

TOFU USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TOFU โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TOFU USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด TOFU Story (TOFU) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน TOFU Story ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TOFU/USDT
฿0.005421812
฿0.005421812฿0.005421812
-8.11%
4.38B (USDT)

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1 TOFU = 0.005647994 THB