ราคา Internet Computer(ICP)
ราคาปัจจุบัน Internet Computer (ICP) วันนี้ ฿ 2.283, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ICP เป็น THB คือ ฿ 2.283 ต่อ ICP.
Internet Computer มีอันดับที่ #48 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.27B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 554.13M ICP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ICP เทรดระหว่าง ฿ 2.211 (ต่ำ) กับ ฿ 2.284 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24,669.0034722484 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 64.97251466802477269
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ICP เคลื่อนไหว +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 118.26K.
No.48
0.06%
ICP
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Internet Computer คือ ฿ 1.27B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 118.26K อุปทานหมุนเวียนของ ICP คือ 554.13M โดยมีอุปทานรวมที่ 554134935.29136547 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.27B
+0.21%
+0.08%
+4.43%
+4.43%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Internet Computer ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.05994
|+0.08%
|30 วัน
|฿ +0.156
|+7.33%
|60 วัน
|฿ -0.167
|-6.82%
|90 วัน
|฿ -0.198
|-7.99%
วันนี้ ICP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.05994 (+0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.156 (+7.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ICP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.167 (-6.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.198 (-7.99%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Internet Computer ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ICP: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ICP_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 2.2833 ซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวเพียง 0.15% เท่านั้น ขณะนี้ราคาอยู่ภายในช่วงระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้สถานการณ์ตลาดมีความสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โครงสร้างปัจจุบันยังไม่สามารถทะลุผ่านจุดพivot สำคัญได้ ส่งผลให้ตลาดยังคงแสดงรูปแบบการปรับตัวแบบแกว่งตัว (sideways) อย่างชัดเจน ด้านเทคนิค MACD ได้ส่งสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อในระยะสั้นเริ่มปรากฏขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้น (Fast and Slow Line) พบว่ามีการเบี่ยงเบนเล็กน้อย ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ การกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหว (Momentum) ค่อนข้างกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน ปริมาณการซื้อขายก็ยังไม่เข้ากันอย่างเต็มที่ ภาพรวมทางเทคนิคจึงบ่งชี้ว่าทิศทางในระยะสั้นยังคงไม่ชัดเจน สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 2.3266 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.6% ซึ่งถือเป็นแนวต้านหลักใกล้เคียง พร้อมทั้งมีแนวต้าน R2 ที่ระดับ 2.3663 เป็นแนวต้านรองที่คอยยืนยันการเคลื่อนไหวในระยะยาว ส่วนแนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 2.2436 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.6% เช่นกัน ขณะที่แนวรับ S2 อยู่ที่ระดับ 2.2003 ซึ่งเป็นแนวรับล่างสุดที่คอยปกป้องราคา ราคาในปัจจุบันมักจะทดสอบบริเวณจุดสำคัญเหล่านี้ไปมา ดังนั้นนักเทรดควรติดตามการเคลื่อนไหวและการทะลุผ่านของแนวต้าน/แนวรับเหล่านี้ เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Internet Computer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Internet Computer คือบล็อกเชนคลาวด์แบบกระจายศูนย์ที่รองรับการโฮสต์แอป เว็บไซต์ และระบบองค์กรที่ปลอดภัยและมีความเสถียร พร้อมทั้งรองรับการทำงานแบบมัลติเชนโดยไม่ต้องพึ่งพาความไว้วางใจจากตัวกลาง นอกจากนี้ยังเป็น “คลาวด์ที่เขียนตัวเองได้” ซึ่ง AI สามารถสร้างแอปให้ผู้ใช้ทั่วไปได้จากคำสั่งที่พิมพ์ผ่านแชต ลองใช้งานได้ที่ caffeine.ai และ icp.ninja การประมวลผลบนเชนจะใช้การเผาโทเคน ICP เป็นกลไกหลัก
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Internet Computer ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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