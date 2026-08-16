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ราคาปัจจุบัน Internet Computer วันนี้ คือ 2.283 THB มูลค่าตลาด ICP เท่ากับ 1,265,090,057.27018736801 THB ติดตามการอัปเดตราคา ICP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Internet Computer วันนี้ คือ 2.283 THB มูลค่าตลาด ICP เท่ากับ 1,265,090,057.27018736801 THB ติดตามการอัปเดตราคา ICP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Internet Computer(ICP)

ราคาปัจจุบัน 1 ICP เป็น THB

฿74.98652
฿74.98652฿74.98652
+0.08%1D
THB
Internet Computer (ICP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:17:30 (UTC+8)

ราคา Internet Computer วันนี้

ราคาปัจจุบัน Internet Computer (ICP) วันนี้ ฿ 2.283, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ICP เป็น THB คือ ฿ 2.283 ต่อ ICP.

Internet Computer มีอันดับที่ #48 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 1.27B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 554.13M ICP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ICP เทรดระหว่าง ฿ 2.211 (ต่ำ) กับ ฿ 2.284 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 24,669.0034722484 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 64.97251466802477269

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ICP เคลื่อนไหว +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 118.26K.

Internet Computer (ICP) ข้อมูลการตลาด

No.48

฿ 1.27B
฿ 1.27B฿ 1.27B

฿ 118.26K
฿ 118.26K฿ 118.26K

฿ 1.27B
฿ 1.27B฿ 1.27B

554.13M
554.13M 554.13M

--
----

554,134,935.29136547
554,134,935.29136547 554,134,935.29136547

0.06%

ICP

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Internet Computer คือ ฿ 1.27B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 118.26K อุปทานหมุนเวียนของ ICP คือ 554.13M โดยมีอุปทานรวมที่ 554134935.29136547 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.27B

ประวัติราคา Internet Computer THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 2.211
฿ 2.211฿ 2.211
ต่ำสุด 24h
฿ 2.284
฿ 2.284฿ 2.284
สูงสุด 24h

฿ 2.211
฿ 2.211฿ 2.211

฿ 2.284
฿ 2.284฿ 2.284

฿ 24,669.0034722484
฿ 24,669.0034722484฿ 24,669.0034722484

฿ 64.97251466802477269
฿ 64.97251466802477269฿ 64.97251466802477269

+0.21%

+0.08%

+4.43%

+4.43%

ประวัติราคา Internet Computer (ICP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Internet Computer ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.05994+0.08%
30 วัน฿ +0.156+7.33%
60 วัน฿ -0.167-6.82%
90 วัน฿ -0.198-7.99%
การเปลี่ยนแปลงราคา Internet Computer ในวันนี้

วันนี้ ICP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.05994 (+0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Internet Computer ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.156 (+7.33%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Internet Computer ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ICP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.167 (-6.82%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Internet Computer ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.198 (-7.99%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Internet Computer (ICP) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Internet Computer

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Internet Computer ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Internet Computer วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ICP: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ICP_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 2.2833 ซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหวเพียง 0.15% เท่านั้น ขณะนี้ราคาอยู่ภายในช่วงระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้สถานการณ์ตลาดมีความสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โครงสร้างปัจจุบันยังไม่สามารถทะลุผ่านจุดพivot สำคัญได้ ส่งผลให้ตลาดยังคงแสดงรูปแบบการปรับตัวแบบแกว่งตัว (sideways) อย่างชัดเจน ด้านเทคนิค MACD ได้ส่งสัญญาณ Golden Cross ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อในระยะสั้นเริ่มปรากฏขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนมากนัก สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสองเส้น (Fast and Slow Line) พบว่ามีการเบี่ยงเบนเล็กน้อย ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ การกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหว (Momentum) ค่อนข้างกระจัดกระจาย ขาดแรงผลักดันแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจน ปริมาณการซื้อขายก็ยังไม่เข้ากันอย่างเต็มที่ ภาพรวมทางเทคนิคจึงบ่งชี้ว่าทิศทางในระยะสั้นยังคงไม่ชัดเจน สำหรับแนวต้าน R1 ที่ระดับ 2.3266 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.6% ซึ่งถือเป็นแนวต้านหลักใกล้เคียง พร้อมทั้งมีแนวต้าน R2 ที่ระดับ 2.3663 เป็นแนวต้านรองที่คอยยืนยันการเคลื่อนไหวในระยะยาว ส่วนแนวรับ S1 อยู่ที่ระดับ 2.2436 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 1.6% เช่นกัน ขณะที่แนวรับ S2 อยู่ที่ระดับ 2.2003 ซึ่งเป็นแนวรับล่างสุดที่คอยปกป้องราคา ราคาในปัจจุบันมักจะทดสอบบริเวณจุดสำคัญเหล่านี้ไปมา ดังนั้นนักเทรดควรติดตามการเคลื่อนไหวและการทะลุผ่านของแนวต้าน/แนวรับเหล่านี้ เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Internet Computer?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Internet Computer (ICP):

1. การนำเทคโนโลยีไปใช้และการพัฒนาความก้าวหน้าของโปรโตคอล Internet Computer
2. การใช้งานเครือข่ายและการปรับใช้ dApp บนแพลตฟอร์ม
3. ประโยชน์ของโทเค็นในการลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแลและค่าธรรมเนียมการคำนวณ
4. การแข่งขันกับแพลตฟอร์มบล็อกเชนอื่น ๆ เช่น Ethereum
5. ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโตและการสัมพันธ์กับราคาบิตคอยน์
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
7. การประกาศความร่วมมือและการเข้าร่วมของสถาบัน
8. ภาวะดุลยภาพของอุปทานโทเค็นและกลไกการเดิมพัน/การถือครองโทเค็น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Internet Computer วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ICP ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน เนื่องจาก ICP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง การเคลื่อนไหวของราคาในแต่ละวันจึงส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลตอบแทนของนักลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย ขณะที่ผู้ถือครองก็คอยติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ความตระหนักรู้เกี่ยวกับราคาช่วยให้ประเมินแนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบ เช่น การกำหนดขนาดตำแหน่งหรือการทำกำไร

การคาดการณ์ราคา Internet Computer

การคาดการณ์ราคา Internet Computer (ICP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ICP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Internet Computer (ICP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Internet Computer อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Internet Computer จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ICP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Internet Computer

วิธีการซื้อและลงทุน Internet Computer ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Internet Computer หรือยัง? การซื้อ ICP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Internet Computer ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Internet Computer (ICP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Internet Computer จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Internet Computer (ICP)

คุณสามารถทำอะไรกับ Internet Computer ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Internet Computer ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Internet Computer (ICP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Internet Computer (ICP)

Internet Computer คือบล็อกเชนคลาวด์แบบกระจายศูนย์ที่รองรับการโฮสต์แอป เว็บไซต์ และระบบองค์กรที่ปลอดภัยและมีความเสถียร พร้อมทั้งรองรับการทำงานแบบมัลติเชนโดยไม่ต้องพึ่งพาความไว้วางใจจากตัวกลาง นอกจากนี้ยังเป็น “คลาวด์ที่เขียนตัวเองได้” ซึ่ง AI สามารถสร้างแอปให้ผู้ใช้ทั่วไปได้จากคำสั่งที่พิมพ์ผ่านแชต ลองใช้งานได้ที่ caffeine.ai และ icp.ninja การประมวลผลบนเชนจะใช้การเผาโทเคน ICP เป็นกลไกหลัก

Internet Computer ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Internet Computer ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Internet Computer อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Internet Computer

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:17:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Internet Computer (ICP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Internet Computer

ICP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ICP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ICP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Internet Computer (ICP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Internet Computer ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ICP/USDT
฿74.85508
฿74.85508฿74.85508
-0.21%
52.11K (USDT)
ICP/USDC
฿74.78936
฿74.78936฿74.78936
-0.13%
25.24K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ICP เป็น THB

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ICP
ICP
THB
THB

1 ICP = 75.01938 THB