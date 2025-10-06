ราคาปัจจุบัน MultiBank Group วันนี้ คือ 0.5484 USD ติดตามการอัปเดตราคา MBG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MBG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน MultiBank Group วันนี้ คือ 0.5484 USD ติดตามการอัปเดตราคา MBG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MBG ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

MultiBank Group โลโก้

ราคา MultiBank Group(MBG)

ราคาปัจจุบัน 1 MBG เป็น USD

$0.549
$0.549$0.549
+3.17%1D
USD
MultiBank Group (MBG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:14:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา MultiBank Group (MBG) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.5278
$ 0.5278$ 0.5278
ต่ำสุด 24h
$ 0.6319
$ 0.6319$ 0.6319
สูงสุด 24h

$ 0.5278
$ 0.5278$ 0.5278

$ 0.6319
$ 0.6319$ 0.6319

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

-2.08%

+3.17%

-48.03%

-48.03%

ราคาเรียลไทม์ MultiBank Group (MBG) คือ $ 0.5484 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMBG ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.5278 และราคาสูงสุด $ 0.6319 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MBG คือ $ 1.6915943417368275 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.36701751283509526

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MBG มีการเปลี่ยนแปลง -2.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.17% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -48.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

MultiBank Group (MBG) ข้อมูลการตลาด

No.3253

--
----

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

$ 548.40M
$ 548.40M$ 548.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MultiBank Group คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.13M อุปทานหมุนเวียนของ MBG คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 548.40M

ประวัติราคา MultiBank Group (MBG) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MultiBank Group ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.016869+3.17%
30 วัน$ -0.5669-50.83%
60 วัน$ -1.2507-69.52%
90 วัน$ -1.2695-69.84%
การเปลี่ยนแปลงราคา MultiBank Group ในวันนี้

วันนี้ MBG บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.016869 (+3.17%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MultiBank Group ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.5669 (-50.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MultiBank Group ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MBG เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -1.2507 (-69.52%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MultiBank Group ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -1.2695 (-69.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MultiBank Group (MBG) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา MultiBank Groupทันที

อะไรคือ MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group ก่อตั้งขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2005 และปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถาบันอนุพันธ์ทางการเงินออนไลน์ที่ใหญ่และได้รับการกำกับดูแลมากที่สุดในโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ดูไบ กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินงานในกว่า 25 สาขาทั่วโลก และให้บริการลูกค้ามากกว่า 2 ล้านรายในกว่า 100 ประเทศ ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และความมุ่งมั่นด้านความโปร่งใสทางการเงิน MultiBank Group จึงมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก

ในวันนี้ กลุ่มบริษัทฯ กำลังก้าวล้ำสู่อุตสาหกรรมการเงินแห่งอนาคต ด้วยการเป็นผู้นำหนึ่งในโปรเจกต์โทเคนไนซ์สินทรัพย์จริง (Real-World Asset หรือ RWA) ที่ทะเยอทะยานที่สุดของวงการ โดยมี $MBG ซึ่งเป็นโทเคนยูทิลิตีตัวแรกของบริษัทเป็นศูนย์กลางของโครงการ

MultiBank Group มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน MultiBank Group ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMBGความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ MultiBank Group บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ MultiBank Group ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา MultiBank Group (USD)

MultiBank Group (MBG) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ MultiBank Group (MBG) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ MultiBank Group

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา MultiBank Group ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ MultiBank Group (MBG)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ MultiBank Group (MBG) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MBGโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ MultiBank Group (MBG)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ MultiBank Groupใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ MultiBank Group บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MBG เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 MultiBank Group(MBG) เป็น VND
14,431.146
1 MultiBank Group(MBG) เป็น AUD
A$0.828084
1 MultiBank Group(MBG) เป็น GBP
0.4113
1 MultiBank Group(MBG) เป็น EUR
0.46614
1 MultiBank Group(MBG) เป็น USD
$0.5484
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MYR
RM2.297796
1 MultiBank Group(MBG) เป็น TRY
23.010864
1 MultiBank Group(MBG) เป็น JPY
¥83.3568
1 MultiBank Group(MBG) เป็น ARS
ARS$807.6561
1 MultiBank Group(MBG) เป็น RUB
43.4607
1 MultiBank Group(MBG) เป็น INR
48.379848
1 MultiBank Group(MBG) เป็น IDR
Rp9,139.996344
1 MultiBank Group(MBG) เป็น PHP
32.43786
1 MultiBank Group(MBG) เป็น EGP
￡E.25.977708
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BRL
R$2.939424
1 MultiBank Group(MBG) เป็น CAD
C$0.762276
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BDT
67.113192
1 MultiBank Group(MBG) เป็น NGN
798.25104
1 MultiBank Group(MBG) เป็น COP
$2,109.22866
1 MultiBank Group(MBG) เป็น ZAR
R.9.410544
1 MultiBank Group(MBG) เป็น UAH
23.082156
1 MultiBank Group(MBG) เป็น TZS
T.Sh.1,347.4188
1 MultiBank Group(MBG) เป็น VES
Bs116.8092
1 MultiBank Group(MBG) เป็น CLP
$515.496
1 MultiBank Group(MBG) เป็น PKR
Rs155.394624
1 MultiBank Group(MBG) เป็น KZT
294.995328
1 MultiBank Group(MBG) เป็น THB
฿17.718804
1 MultiBank Group(MBG) เป็น TWD
NT$16.770072
1 MultiBank Group(MBG) เป็น AED
د.إ2.012628
1 MultiBank Group(MBG) เป็น CHF
Fr0.433236
1 MultiBank Group(MBG) เป็น HKD
HK$4.255584
1 MultiBank Group(MBG) เป็น AMD
֏209.949456
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MAD
.د.م5.061732
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MXN
$10.09056
1 MultiBank Group(MBG) เป็น SAR
ريال2.0565
1 MultiBank Group(MBG) เป็น ETB
Br83.153892
1 MultiBank Group(MBG) เป็น KES
KSh70.820376
1 MultiBank Group(MBG) เป็น JOD
د.أ0.3888156
1 MultiBank Group(MBG) เป็น PLN
1.985208
1 MultiBank Group(MBG) เป็น RON
лв2.391024
1 MultiBank Group(MBG) เป็น SEK
kr5.12754
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BGN
лв0.915828
1 MultiBank Group(MBG) เป็น HUF
Ft182.551392
1 MultiBank Group(MBG) เป็น CZK
11.445108
1 MultiBank Group(MBG) เป็น KWD
د.ك0.1678104
1 MultiBank Group(MBG) เป็น ILS
1.7823
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BOB
Bs3.789444
1 MultiBank Group(MBG) เป็น AZN
0.93228
1 MultiBank Group(MBG) เป็น TJS
SM5.067216
1 MultiBank Group(MBG) เป็น GEL
1.491648
1 MultiBank Group(MBG) เป็น AOA
Kz499.904988
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BHD
.د.ب0.2061984
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BMD
$0.5484
1 MultiBank Group(MBG) เป็น DKK
kr3.50976
1 MultiBank Group(MBG) เป็น HNL
L14.439372
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MUR
24.858972
1 MultiBank Group(MBG) เป็น NAD
$9.470868
1 MultiBank Group(MBG) เป็น NOK
kr5.462064
1 MultiBank Group(MBG) เป็น NZD
$0.948732
1 MultiBank Group(MBG) เป็น PAB
B/.0.5484
1 MultiBank Group(MBG) เป็น PGK
K2.308764
1 MultiBank Group(MBG) เป็น QAR
ر.ق1.996176
1 MultiBank Group(MBG) เป็น RSD
дин.55.14162
1 MultiBank Group(MBG) เป็น UZS
soʻm6,687.803808
1 MultiBank Group(MBG) เป็น ALL
L45.539136
1 MultiBank Group(MBG) เป็น ANG
ƒ0.981636
1 MultiBank Group(MBG) เป็น AWG
ƒ0.98712
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BBD
$1.0968
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BAM
KM0.915828
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BIF
Fr1,617.2316
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BND
$0.707436
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BSD
$0.5484
1 MultiBank Group(MBG) เป็น JMD
$87.979812
1 MultiBank Group(MBG) เป็น KHR
2,211.2859
1 MultiBank Group(MBG) เป็น KMF
Fr231.9732
1 MultiBank Group(MBG) เป็น LAK
11,921.738892
1 MultiBank Group(MBG) เป็น LKR
රු166.9878
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MDL
L9.26796
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MGA
Ar2,448.211152
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MOP
P4.3872
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MVR
8.39052
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MWK
MK952.082724
1 MultiBank Group(MBG) เป็น MZN
MT35.048244
1 MultiBank Group(MBG) เป็น NPR
रु77.456016
1 MultiBank Group(MBG) เป็น PYG
3,889.2528
1 MultiBank Group(MBG) เป็น RWF
Fr796.8252
1 MultiBank Group(MBG) เป็น SBD
$4.513332
1 MultiBank Group(MBG) เป็น SCR
7.496628
1 MultiBank Group(MBG) เป็น SRD
$21.683736
1 MultiBank Group(MBG) เป็น SVC
$4.7985
1 MultiBank Group(MBG) เป็น SZL
L9.465384
1 MultiBank Group(MBG) เป็น TMT
m1.924884
1 MultiBank Group(MBG) เป็น TND
د.ت1.609554
1 MultiBank Group(MBG) เป็น TTD
$3.723636
1 MultiBank Group(MBG) เป็น UGX
Sh1,910.6256
1 MultiBank Group(MBG) เป็น XAF
Fr308.2008
1 MultiBank Group(MBG) เป็น XCD
$1.48068
1 MultiBank Group(MBG) เป็น XOF
Fr308.2008
1 MultiBank Group(MBG) เป็น XPF
Fr55.9368
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BWP
P7.798248
1 MultiBank Group(MBG) เป็น BZD
$1.102284
1 MultiBank Group(MBG) เป็น CVE
$51.900576
1 MultiBank Group(MBG) เป็น DJF
Fr97.6152
1 MultiBank Group(MBG) เป็น DOP
$35.114052
1 MultiBank Group(MBG) เป็น DZD
د.ج71.23716
1 MultiBank Group(MBG) เป็น FJD
$1.239384
1 MultiBank Group(MBG) เป็น GNF
Fr4,768.338
1 MultiBank Group(MBG) เป็น GTQ
Q4.200744
1 MultiBank Group(MBG) เป็น GYD
$114.823992
1 MultiBank Group(MBG) เป็น ISK
kr67.4532

MultiBank Group ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MultiBank Group ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MultiBank Group อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MultiBank Group

วันนี้ MultiBank Group (MBG) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MBG เป็นUSD คือ 0.5484 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MBG เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MBG เป็น USD คือ $ 0.5484 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ MultiBank Group คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MBG คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MBG คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MBG คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MBG คือเท่าใด?
MBG ถึงราคา ATH ที่ 1.6915943417368275 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MBG คือเท่าไร?
MBG ถึงราคา ATL ที่ 0.36701751283509526 USD
ปริมาณการเทรดของ MBG คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MBG คือ $ 6.13M USD
ปีนี้ MBG จะสูงขึ้นอีกไหม?
MBG อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MBG เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:14:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MultiBank Group (MBG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

