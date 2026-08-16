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ราคาปัจจุบัน Mina Protocol วันนี้ คือ 0.03946 THB มูลค่าตลาด MINA เท่ากับ 50,794,861.830667948805 THB ติดตามการอัปเดตราคา MINA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mina Protocol วันนี้ คือ 0.03946 THB มูลค่าตลาด MINA เท่ากับ 50,794,861.830667948805 THB ติดตามการอัปเดตราคา MINA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MINA

ข้อมูลราคา MINA

MINA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MINA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MINA

โทเคโนมิกส์ MINA

การคาดการณ์ราคา MINA

ประวัติ MINA

MINA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MINAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MINA

MINA USDT-M Futures

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Mina Protocol โลโก้

ราคา Mina Protocol(MINA)

ราคาปัจจุบัน 1 MINA เป็น THB

฿1.2934988
฿1.2934988฿1.2934988
-0.77%1D
THB
Mina Protocol (MINA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:26:44 (UTC+8)

ราคา Mina Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mina Protocol (MINA) วันนี้ ฿ 0.03946, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MINA เป็น THB คือ ฿ 0.03946 ต่อ MINA.

Mina Protocol มีอันดับที่ #372 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 50.79M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.29B MINA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MINA เทรดระหว่าง ฿ 0.03924 (ต่ำ) กับ ฿ 0.03989 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 324.9841281786 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3068504999811925994

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MINA เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.60K.

Mina Protocol (MINA) ข้อมูลการตลาด

No.372

฿ 50.79M
฿ 50.79M฿ 50.79M

฿ 53.60K
฿ 53.60K฿ 53.60K

฿ 50.79M
฿ 50.79M฿ 50.79M

1.29B
1.29B 1.29B

--
----

1,287,249,412.84003925
1,287,249,412.84003925 1,287,249,412.84003925

0.01%

MINA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mina Protocol คือ ฿ 50.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.60K อุปทานหมุนเวียนของ MINA คือ 1.29B โดยมีอุปทานรวมที่ 1287249412.84003925 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 50.79M

ประวัติราคา Mina Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.03924
฿ 0.03924฿ 0.03924
ต่ำสุด 24h
฿ 0.03989
฿ 0.03989฿ 0.03989
สูงสุด 24h

฿ 0.03924
฿ 0.03924฿ 0.03924

฿ 0.03989
฿ 0.03989฿ 0.03989

฿ 324.9841281786
฿ 324.9841281786฿ 324.9841281786

฿ 1.3068504999811925994
฿ 1.3068504999811925994฿ 1.3068504999811925994

-0.03%

-0.77%

-4.04%

-4.04%

ประวัติราคา Mina Protocol (MINA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mina Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0100372-0.77%
30 วัน฿ -0.00573-12.68%
60 วัน฿ -0.00598-13.17%
90 วัน฿ -0.01731-30.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Mina Protocol ในวันนี้

วันนี้ MINA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0100372 (-0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Mina Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00573 (-12.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Mina Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MINA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00598 (-13.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Mina Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01731 (-30.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Mina Protocol (MINA) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Mina Protocolทันที

การวิเคราะห์ Mina Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Mina Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Mina Protocol วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MINA: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

MINA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.03956 ขณะนี้ราคาได้ทะลุแนวกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.03892 และขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.03908 แล้ว โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในโซนเหนือระบบแนวรับ-แนวต้านหลัก กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและกลุ่ม EMA แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิงที่สอดคล้องกัน พลังงานซื้อครองสถานะเป็นฝ่ายเหนือกว่า ดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ขณะที่เส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานที่กระจุกตัวอย่างชัดเจน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลางโดยไม่ปรากฏค่าสุดขั้วใด ๆ ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของราคา ความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีการขยายตัวรุนแรง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างแลกเปลี่ยนตำแหน่งกันบริเวณราคาปัจจุบัน แม้ว่าแรงผลักดันระยะสั้นจะมุ่งหน้าสู่แนวโน้มขาขึ้น แต่ยังไม่ได้เร่งความเร็วมากนัก ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงในระยะสั้น ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.03927 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.8% ในด้านล่าง แนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่แนวกลางของช่วงการเคลื่อนไหว ณ ระดับ 0.03892 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.6% สำหรับแนวรับระยะไกล กำหนดไว้ที่ S1 ที่ระดับ 0.03873 และระดับรองลงมาคือ S2 ที่ระดับ 0.03857 ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของช่วงการซื้อขายในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านบนและด้านล่าง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Mina Protocol?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของโปรโตคอล MINA:

1. การนำเทคโนโลยีไปใช้: เทคโนโลยี “บล็อกเชนแบบกระชับ” ที่เป็นเอกลักษณ์ของ MINA ซึ่งใช้ zk-SNARKs ได้ดึงดูดทั้งนักพัฒนาและนักลงทุน

2. ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา MINA

3. การเติบโตของเครือข่าย: การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ตรวจสอบ (validator) การพัฒนา dApp และการยอมรับจากผู้ใช้งานล้วนขับเคลื่อนความต้องการ

4. ความร่วมมือทางกลยุทธ์: การจัดทำความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับโครงการหรือองค์กรอื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการใช้งาน

5. พลวัตของอุปทานโทเค็น: ผลตอบแทนจากการเดิมพัน (staking rewards) อัตราเงินเฟ้อ และปริมาณอุปทานที่หมุนเวียนในตลาดล้วนมีผลต่อแรงกดดันด้านราคา

6. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีที่เน้นความเป็นส่วนตัวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักลงทุน

7. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพของ MINA เมื่อเทียบกับบล็อกเชน Layer-1 รายอื่น ๆ และโปรโตคอลแบบ zero-knowledge

8. ความก้าวหน้าด้านเทคนิค: การอัปเกรดโปรโตคอล ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความคืบหน้าในโรดแมปล้วนมีผลต่อคุณค่าในระยะยาว

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Mina Protocol วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโปรโตคอล Mina (MINA) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดและนักลงทุนจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่งในตลาด
2. การติดตามพอร์ตโฟลิโอ – ตรวจสอบมูลค่าและประสิทธิภาพของการถือครอง MINA ของตนเอง
3. การวิเคราะห์ตลาด – ประเมินแนวโน้มราคาและรูปแบบความผันผวน
4. การคำนวณกำไร/ขาดทุน – กำหนดผลกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่มีอยู่
5. โอกาสในการซื้อขาย – ระบุจุดเข้าออกสำหรับการซื้อขายระยะสั้น
6. การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น – ทำการวิจัยก่อนตัดสินใจลงทุนในโปรโตคอลบล็อกเชนที่มีขนาดเบาแห่งนี้

การคาดการณ์ราคา Mina Protocol

การคาดการณ์ราคา Mina Protocol (MINA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MINA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mina Protocol (MINA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mina Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mina Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MINA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mina Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Mina Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Mina Protocol หรือยัง? การซื้อ MINA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Mina Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Mina Protocol (MINA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Mina Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Mina Protocol (MINA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Mina Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Mina Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mina Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Mina Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mina Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:26:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mina Protocol (MINA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mina Protocol

MINA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MINA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MINA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Mina Protocol (MINA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Mina Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MINA/USDT
฿1.2934988
฿1.2934988฿1.2934988
-0.75%
1.36M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 MINA = 1.2934988 THB