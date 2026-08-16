ราคา Mina Protocol(MINA)
ราคาปัจจุบัน Mina Protocol (MINA) วันนี้ ฿ 0.03946, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MINA เป็น THB คือ ฿ 0.03946 ต่อ MINA.
Mina Protocol มีอันดับที่ #372 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 50.79M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.29B MINA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MINA เทรดระหว่าง ฿ 0.03924 (ต่ำ) กับ ฿ 0.03989 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 324.9841281786 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3068504999811925994
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MINA เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 53.60K.
No.372
0.01%
MINA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mina Protocol คือ ฿ 50.79M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 53.60K อุปทานหมุนเวียนของ MINA คือ 1.29B โดยมีอุปทานรวมที่ 1287249412.84003925 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 50.79M
-0.03%
-0.77%
-4.04%
-4.04%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mina Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0100372
|-0.77%
|30 วัน
|฿ -0.00573
|-12.68%
|60 วัน
|฿ -0.00598
|-13.17%
|90 วัน
|฿ -0.01731
|-30.50%
วันนี้ MINA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0100372 (-0.77%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00573 (-12.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MINA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00598 (-13.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01731 (-30.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Mina Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MINA: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
MINA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ที่ระดับ 0.03956 ขณะนี้ราคาได้ทะลุแนวกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ระดับ 0.03892 และขึ้นไปยืนเหนือแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.03908 แล้ว โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในโซนเหนือระบบแนวรับ-แนวต้านหลัก กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและกลุ่ม EMA แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิงที่สอดคล้องกัน พลังงานซื้อครองสถานะเป็นฝ่ายเหนือกว่า ดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ขณะที่เส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงพลังงานที่กระจุกตัวอย่างชัดเจน ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลางโดยไม่ปรากฏค่าสุดขั้วใด ๆ ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของราคา ความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีการขยายตัวรุนแรง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างแลกเปลี่ยนตำแหน่งกันบริเวณราคาปัจจุบัน แม้ว่าแรงผลักดันระยะสั้นจะมุ่งหน้าสู่แนวโน้มขาขึ้น แต่ยังไม่ได้เร่งความเร็วมากนัก ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงในระยะสั้น ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.03927 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.8% ในด้านล่าง แนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่แนวกลางของช่วงการเคลื่อนไหว ณ ระดับ 0.03892 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.6% สำหรับแนวรับระยะไกล กำหนดไว้ที่ S1 ที่ระดับ 0.03873 และระดับรองลงมาคือ S2 ที่ระดับ 0.03857 ทำให้สามารถกำหนดขอบเขตของช่วงการซื้อขายในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านบนและด้านล่าง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Mina Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mina Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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