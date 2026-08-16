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ราคาปัจจุบัน Vidaio วันนี้ คือ 1.064 THB มูลค่าตลาด SN85 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา SN85 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vidaio วันนี้ คือ 1.064 THB มูลค่าตลาด SN85 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา SN85 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SN85

ข้อมูลราคา SN85

SN85 คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SN85

โทเคโนมิกส์ SN85

การคาดการณ์ราคา SN85

ประวัติ SN85

SN85 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง SN85เป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Vidaio(SN85)

ราคาปัจจุบัน 1 SN85 เป็น THB

฿34.87792
฿34.87792฿34.87792
+1.72%1D
THB
Vidaio (SN85) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:41:54 (UTC+8)

ราคา Vidaio วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vidaio (SN85) วันนี้ ฿ 1.064, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN85 เป็น THB คือ ฿ 1.064 ต่อ SN85.

Vidaio มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- SN85 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN85 เทรดระหว่าง ฿ 1.046 (ต่ำ) กับ ฿ 1.064 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN85 เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 408.57.

Vidaio (SN85) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 408.57
฿ 408.57฿ 408.57

฿ 22.34M
฿ 22.34M฿ 22.34M

--
----

21,000,000
21,000,000 21,000,000

TAO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vidaio คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 408.57 อุปทานหมุนเวียนของ SN85 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 22.34M

ประวัติราคา Vidaio THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.046
฿ 1.046฿ 1.046
ต่ำสุด 24h
฿ 1.064
฿ 1.064฿ 1.064
สูงสุด 24h

฿ 1.046
฿ 1.046฿ 1.046

฿ 1.064
฿ 1.064฿ 1.064

--
----

--
----

0.00%

+1.72%

-7.88%

-7.88%

ประวัติราคา Vidaio (SN85) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Vidaio ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.58976+1.72%
30 วัน฿ -0.196-15.56%
60 วัน฿ -0.915-46.24%
90 วัน฿ -1.327-55.50%
การเปลี่ยนแปลงราคา Vidaio ในวันนี้

วันนี้ SN85 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.58976 (+1.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Vidaio ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.196 (-15.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Vidaio ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SN85 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.915 (-46.24%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Vidaio ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1.327 (-55.50%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Vidaio (SN85) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา Vidaio

การคาดการณ์ราคา Vidaio (SN85) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN85 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Vidaio (SN85) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vidaio อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vidaio จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN85 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vidaio

วิธีการซื้อและลงทุน Vidaio ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Vidaio หรือยัง? การซื้อ SN85 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Vidaio ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Vidaio (SN85) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Vidaio จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Vidaio (SN85)

คุณสามารถทำอะไรกับ Vidaio ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Vidaio ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Vidaio (SN85) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Vidaio (SN85)

Vidaio คือเครือข่ายปรับแต่งวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างขึ้นบน Bittensor Subnet 85 โดยใช้การประมวลผลแบบกระจายศูนย์และโมเดล AI เพื่อบีบอัด อัปสเกล และแปลงคอนเทนต์วิดีโอในระดับขนาดใหญ่ ช่วยลดต้นทุนด้านพื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิดท์ และโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรักษาคุณภาพของภาพในระดับสูง

Vidaio ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Vidaio ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Vidaio อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Bittensor EcosystemBittensor Subnets

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vidaio

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:41:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vidaio (SN85)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vidaio

SN85 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SN85 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SN85 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Vidaio (SN85) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Vidaio ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SN85/USDT
฿34.87792
฿34.87792฿34.87792
+1.72%
386.85 (USDT)

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THB

1 SN85 = 34.87792 THB