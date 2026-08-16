ราคา Backpack(BP)
ราคาปัจจุบัน Backpack (BP) วันนี้ ฿ 0.3622, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BP เป็น THB คือ ฿ 0.3622 ต่อ BP.
Backpack มีอันดับที่ #250 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 90.55M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 250.00M BP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BP เทรดระหว่าง ฿ 0.3602 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3831 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 16.170667508247154944 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.883341967639262986
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BP เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.87K.
No.250
24.99%
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Backpack คือ ฿ 90.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.87K อุปทานหมุนเวียนของ BP คือ 250.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999846.98151595 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 362.20M
-0.09%
-2.10%
-8.15%
-8.15%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Backpack ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.255301
|-2.10%
|30 วัน
|฿ -0.067
|-15.62%
|60 วัน
|฿ -0.1329
|-26.85%
|90 วัน
|฿ +0.2248
|+163.60%
วันนี้ BP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.255301 (-2.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.067 (-15.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1329 (-26.85%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.2248 (+163.60%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Backpack ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BP: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
BP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.3819 โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ S1 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ ขณะเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบซื้อ โดย EMA ได้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ MACD ได้สร้างรูปแบบ Golden Cross ทำให้แรงกระทบของตลาดมีแนวโน้มเป็นบวก แรงผลักดันทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่ในฝั่งซื้อระยะสั้น ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ค่าดัชนีทั้ง Slow และ Fast ต่างมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด แถบ Bollinger Bands ยังคงขยายตัวในแนวนอนอย่างสม่ำเสมอ ระดับแนวต้านใกล้เคียง S1 อยู่ที่ 0.3896 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 2.0% ส่วนแนวต้านระยะไกลที่อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยกลาง 0.3983 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 4.3% สำหรับแนวรับใกล้เคียง S2 อยู่ที่ 0.3776 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 1.1% ขณะที่แนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.4103 เป็นระดับแนวต้านรองระยะไกล ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างแนวรับและแนวต้าน โดยแรงซื้อและแรงขายกำลังต่อสู้กันอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของช่วงราคา
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Backpack อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Backpack ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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