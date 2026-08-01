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ราคาปัจจุบัน XRP Healthcare AI วันนี้ คือ 0.0046 THB มูลค่าตลาด XRPHAI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา XRPHAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน XRP Healthcare AI วันนี้ คือ 0.0046 THB มูลค่าตลาด XRPHAI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา XRPHAI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XRPHAI

ข้อมูลราคา XRPHAI

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ราคา XRP Healthcare AI(XRPHAI)

ราคาปัจจุบัน 1 XRPHAI เป็น THB

฿0.150788
฿0.150788฿0.150788
-1.70%1D
THB
XRP Healthcare AI (XRPHAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:33:28 (UTC+8)

ราคา XRP Healthcare AI วันนี้

ราคาปัจจุบัน XRP Healthcare AI (XRPHAI) วันนี้ ฿ 0.0046, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน XRPHAI เป็น THB คือ ฿ 0.0046 ต่อ XRPHAI.

XRP Healthcare AI มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- XRPHAI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา XRPHAI เทรดระหว่าง ฿ 0.00417 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00472 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น XRPHAI เคลื่อนไหว -1.71% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 21.95K.

XRP Healthcare AI (XRPHAI) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 21.95K
฿ 21.95K฿ 21.95K

฿ 4.60M
฿ 4.60M฿ 4.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

XRP

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ XRP Healthcare AI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 21.95K อุปทานหมุนเวียนของ XRPHAI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.60M

ประวัติราคา XRP Healthcare AI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00417
฿ 0.00417฿ 0.00417
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00472
฿ 0.00472฿ 0.00472
สูงสุด 24h

฿ 0.00417
฿ 0.00417฿ 0.00417

฿ 0.00472
฿ 0.00472฿ 0.00472

--
----

--
----

-1.71%

-1.70%

-24.10%

-24.10%

ประวัติราคา XRP Healthcare AI (XRPHAI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา XRP Healthcare AI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0026077-1.70%
30 วัน฿ -0.00167-26.64%
60 วัน฿ -0.00531-53.59%
90 วัน฿ -0.00834-64.46%
การเปลี่ยนแปลงราคา XRP Healthcare AI ในวันนี้

วันนี้ XRPHAI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0026077 (-1.70%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา XRP Healthcare AI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00167 (-26.64%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา XRP Healthcare AI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XRPHAI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00531 (-53.59%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา XRP Healthcare AI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00834 (-64.46%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา XRP Healthcare AI (XRPHAI) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ XRP Healthcare AI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด XRP Healthcare AI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ XRP Healthcare AI?

ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาของ XRPHAI ได้แก่: ความรู้สึกของตลาดที่มีต่อโครงการ AI ด้านการดูแลสุขภาพ การนำไปใช้งานโดยสถาบันทางการแพทย์ พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อทั้งภาคคริปโตและภาคการดูแลสุขภาพ แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี ประโยชน์ของโทเค็นภายในแพลตฟอร์ม ความร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ความก้าวหน้าและการอัปเดตด้านเทคโนโลยี ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด การเก็งกำไรของนักลงทุน และการนำบล็อกเชนมาใช้อย่างแพร่หลายในวงการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ โมเดลเศรษฐศาสตร์ของโทเค็นและกลไกการเผาโทเค็นยังมีผลต่อพลวัตของราคาด้วย

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ XRP Healthcare AI วันนี้?

ผู้คนต่างอยากรู้ราคา XRPHAI ในวันนี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะในการซื้อ/ขายคำสั่งซื้อ การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และการประเมินสถานะกำไร/ขาดทุน การกำหนดราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนและโอกาสในตลาดของโครงการคริปโตเคอร์เรนซีที่มุ่งเน้นด้านการดูแลสุขภาพซึ่งกำลังเติบโตนี้

การคาดการณ์ราคา XRP Healthcare AI

การคาดการณ์ราคา XRP Healthcare AI (XRPHAI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ XRPHAI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา XRP Healthcare AI (XRPHAI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ XRP Healthcare AI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา XRP Healthcare AI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา XRPHAI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา XRP Healthcare AI

วิธีการซื้อและลงทุน XRP Healthcare AI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย XRP Healthcare AI หรือยัง? การซื้อ XRPHAI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ XRP Healthcare AI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ XRP Healthcare AI (XRPHAI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว XRP Healthcare AI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ XRP Healthcare AI (XRPHAI)

คุณสามารถทำอะไรกับ XRP Healthcare AI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ XRP Healthcare AI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ XRP Healthcare AI (XRPHAI)

XRP Healthcare เป็นแพลตฟอร์ม AI ด้านการดูแลสุขภาพรายแรกที่สร้างขึ้นบน XRP Ledger โดย XRP Healthcare AI ได้ขยายระบบนิเวศด้วยแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับเครื่องมือสุขภาพดิจิทัลและส่วนลดค่ายาตามใบสั่งแพทย์ในร้านขายยากว่า 68,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึง CVS, Walgreens และ Walmart ทั้งนี้ XRPHAI เป็นโทเคนยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศ XRPH AI โดยจะมอบรางวัลสำหรับการมีส่วนร่วมด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบภายในแอป XRPH AI ทั่วโลก

XRP Healthcare AI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก XRP Healthcare AI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ XRP Healthcare AI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

HealthcareXRP Ledger Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ XRP Healthcare AI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:33:28 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ XRP Healthcare AI (XRPHAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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XRPHAI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด XRP Healthcare AI (XRPHAI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน XRP Healthcare AI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
XRPHAI/USDT
฿0.1514436
฿0.1514436฿0.1514436
-1.28%
4.95M (USDT)

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THB
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1 XRPHAI = 0.150788 THB