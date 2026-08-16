ราคา Holo Token(HOT)
ราคาปัจจุบัน Holo Token (HOT) วันนี้ ฿ 0.0003296, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HOT เป็น THB คือ ฿ 0.0003296 ต่อ HOT.
Holo Token มีอันดับที่ #375 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 58.08M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 176.23B HOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HOT เทรดระหว่าง ฿ 0.0003252 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0003361 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.0373116646 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.00719403927272844
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HOT เคลื่อนไหว -0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.95K.
No.375
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Holo Token คือ ฿ 58.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.95K อุปทานหมุนเวียนของ HOT คือ 176.23B โดยมีอุปทานรวมที่ 177619433541.14131234 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 58.54M
-0.55%
0.00%
-2.40%
-2.40%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Holo Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ -0.000019
|-5.46%
|60 วัน
|฿ +0.0000068
|+2.10%
|90 วัน
|฿ -0.0000579
|-14.95%
วันนี้ HOT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000019 (-5.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HOT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000068 (+2.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0000579 (-14.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Holo Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HOT: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
HOT_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 3.327E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุผ่านระดับแนวรับสำคัญ R2 ที่ 3.279E-4 แล้ว ทำให้โครงสร้างตลาดในฝ่ายซื้อเป็นฝ่ายครองความได้เปรียบ โดยมีแนวรับหลักอยู่ที่ระดับ 3.229E-4 ซึ่งถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญทางด้านล่าง ด้านตัวชี้วัด พบว่าสัญญาณการซื้อเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างยืนยันถึงความได้เปรียบของแรงซื้อในระยะสั้น ส่วน MACD ก็แสดงรูปแบบการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นในตลาด ขณะเดียวกัน ค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ถึงสถานะตลาดที่ไม่ได้เข้มข้นหรืออ่อนแอจนเกินไป สำหรับเครื่องมือวัดแนวโน้ม เช่น ค่า ADX และ DI+/- ต่างส่งสัญญาณสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ค่า Stochastic RSI ก็ช่วยยืนยันการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในส่วนของ Bollinger Bands พบว่าช่องแคบลง แต่ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเส้นบนของช่อง ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาอาจปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะเดียวกัน ระดับแนวต้านใกล้เคียง 3.179E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 4.4% ถือเป็นจุดที่สามารถใช้เป็นเป้าหมายในการย้อนกลับของราคาในระยะไกล นอกจากนี้ ระดับ R2 ที่ 3.279E-4 ได้กลายเป็นแนวรับสำคัญในระยะใกล้แล้ว โดยมีระยะห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% เท่านั้น ขณะที่ระดับกลาง 3.229E-4 อยู่ห่างจากระดับปัจจุบันราว 3.0% ซึ่งถือเป็นพื้นที่สำคัญที่กำหนดขอบเขตระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยรวมแล้ว สถานการณ์ตลาดของ HOT_USDT แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป หากสามารถรักษาแรงซื้อในระยะสั้นไว้ได้ พร้อมทั้งมีแนวต้านสำคัญรออยู่ในระดับ 3.279E-4 ซึ่งหากสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปได้ในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Holo Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Holo Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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