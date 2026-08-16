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ราคาปัจจุบัน Holo Token วันนี้ คือ 0.0003296 THB มูลค่าตลาด HOT เท่ากับ 58,084,921.312234030684608 THB ติดตามการอัปเดตราคา HOT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Holo Token วันนี้ คือ 0.0003296 THB มูลค่าตลาด HOT เท่ากับ 58,084,921.312234030684608 THB ติดตามการอัปเดตราคา HOT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HOT

ข้อมูลราคา HOT

HOT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ HOT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HOT

โทเคโนมิกส์ HOT

การคาดการณ์ราคา HOT

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ราคา Holo Token(HOT)

ราคาปัจจุบัน 1 HOT เป็น THB

฿0.010830656
฿0.010830656฿0.010830656
0.00%1D
THB
Holo Token (HOT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:14:41 (UTC+8)

ราคา Holo Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Holo Token (HOT) วันนี้ ฿ 0.0003296, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HOT เป็น THB คือ ฿ 0.0003296 ต่อ HOT.

Holo Token มีอันดับที่ #375 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 58.08M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 176.23B HOT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HOT เทรดระหว่าง ฿ 0.0003252 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0003361 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.0373116646 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.00719403927272844

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HOT เคลื่อนไหว -0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.95K.

Holo Token (HOT) ข้อมูลการตลาด

No.375

฿ 58.08M
฿ 58.08M฿ 58.08M

฿ 58.95K
฿ 58.95K฿ 58.95K

฿ 58.54M
฿ 58.54M฿ 58.54M

176.23B
176.23B 176.23B

--
----

177,619,433,541.14131234
177,619,433,541.14131234 177,619,433,541.14131234

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Holo Token คือ ฿ 58.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.95K อุปทานหมุนเวียนของ HOT คือ 176.23B โดยมีอุปทานรวมที่ 177619433541.14131234 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 58.54M

ประวัติราคา Holo Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0003252
฿ 0.0003252฿ 0.0003252
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0003361
฿ 0.0003361฿ 0.0003361
สูงสุด 24h

฿ 0.0003252
฿ 0.0003252฿ 0.0003252

฿ 0.0003361
฿ 0.0003361฿ 0.0003361

฿ 1.0373116646
฿ 1.0373116646฿ 1.0373116646

฿ 0.00719403927272844
฿ 0.00719403927272844฿ 0.00719403927272844

-0.55%

0.00%

-2.40%

-2.40%

ประวัติราคา Holo Token (HOT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Holo Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ -0.000019-5.46%
60 วัน฿ +0.0000068+2.10%
90 วัน฿ -0.0000579-14.95%
การเปลี่ยนแปลงราคา Holo Token ในวันนี้

วันนี้ HOT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Holo Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000019 (-5.46%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Holo Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HOT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0000068 (+2.10%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Holo Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0000579 (-14.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Holo Token (HOT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Holo Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Holo Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Holo Token วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HOT: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

HOT_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 3.327E-4 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุผ่านระดับแนวรับสำคัญ R2 ที่ 3.279E-4 แล้ว ทำให้โครงสร้างตลาดในฝ่ายซื้อเป็นฝ่ายครองความได้เปรียบ โดยมีแนวรับหลักอยู่ที่ระดับ 3.229E-4 ซึ่งถือเป็นจุดอ้างอิงสำคัญทางด้านล่าง ด้านตัวชี้วัด พบว่าสัญญาณการซื้อเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ต่างยืนยันถึงความได้เปรียบของแรงซื้อในระยะสั้น ส่วน MACD ก็แสดงรูปแบบการตัดข้ามขึ้น (Golden Cross) ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นในตลาด ขณะเดียวกัน ค่า RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง บ่งชี้ถึงสถานะตลาดที่ไม่ได้เข้มข้นหรืออ่อนแอจนเกินไป สำหรับเครื่องมือวัดแนวโน้ม เช่น ค่า ADX และ DI+/- ต่างส่งสัญญาณสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่ค่า Stochastic RSI ก็ช่วยยืนยันการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในส่วนของ Bollinger Bands พบว่าช่องแคบลง แต่ราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณเส้นบนของช่อง ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสที่ราคาอาจปรับตัวขึ้นต่อไป ขณะเดียวกัน ระดับแนวต้านใกล้เคียง 3.179E-4 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 4.4% ถือเป็นจุดที่สามารถใช้เป็นเป้าหมายในการย้อนกลับของราคาในระยะไกล นอกจากนี้ ระดับ R2 ที่ 3.279E-4 ได้กลายเป็นแนวรับสำคัญในระยะใกล้แล้ว โดยมีระยะห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.4% เท่านั้น ขณะที่ระดับกลาง 3.229E-4 อยู่ห่างจากระดับปัจจุบันราว 3.0% ซึ่งถือเป็นพื้นที่สำคัญที่กำหนดขอบเขตระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยรวมแล้ว สถานการณ์ตลาดของ HOT_USDT แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไป หากสามารถรักษาแรงซื้อในระยะสั้นไว้ได้ พร้อมทั้งมีแนวต้านสำคัญรออยู่ในระดับ 3.279E-4 ซึ่งหากสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปได้ในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Holo Token?

ราคาของ Holo (HOT) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ – ความก้าวหน้าในการพัฒนา Holochain และการนำไปใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
2. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุน
3. การประกาศความร่วมมือ – การจัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการผสานระบบเข้าด้วยกัน
4. ประโยชน์ของโทเค็น – ความต้องการใช้ HOT ในระบบนิเวศของ Holo
5. ข่าวด้านกฎระเบียบ – นโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อสกุลเงินดิจิทัล
6. ปริมาณการซื้อขาย – ระดับสภาพคล่องและความเคลื่อนไหวของการซื้อขายในตลาด
7. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มโฮสติ้งแบบกระจายศูนย์ที่คล้ายคลึงกัน
8. ความก้าวหน้าด้านการพัฒนา – การอัปเดตทางเทคนิคและความสำเร็จตามโรดแมป

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Holo Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาที่ร้อนแรงในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องใช้ราคาแบบเรียลไทม์เพื่อซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามค่าราคาประจำวันเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่และทำการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์

การคาดการณ์ราคา Holo Token

การคาดการณ์ราคา Holo Token (HOT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HOT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Holo Token (HOT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Holo Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Holo Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HOT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Holo Token

วิธีการซื้อและลงทุน Holo Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Holo Token หรือยัง? การซื้อ HOT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Holo Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Holo Token (HOT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Holo Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Holo Token (HOT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Holo Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Holo Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Holo Token (HOT)

Holochain is a new open source framework for truly peer-to-peer applications. Holo acts as a bridge between Holochain apps and users by creating an ecosystem that enables distributed hosting services provided by peers.

Holo Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Holo Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Holo Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemDePIN

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Holo Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:14:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Holo Token (HOT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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HOT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ HOT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส HOT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Holo Token (HOT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Holo Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HOT/USDT
฿0.010830656
฿0.010830656฿0.010830656
+0.06%
179.52M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 HOT = 0.010830656 THB