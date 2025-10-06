ราคา AdEx(ADX)
-1.04%
0.00%
+14.64%
+14.64%
ราคาเรียลไทม์ AdEx (ADX) คือ $ 0.1151 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดADX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1148 และราคาสูงสุด $ 0.1251 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ADX คือ $ 3.708280086517334 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.034879632974
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ADX มีการเปลี่ยนแปลง -1.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +14.64% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
No.929
98.60%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AdEx คือ $ 17.02M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 19.44K อุปทานหมุนเวียนของ ADX คือ 147.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 150000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 17.27M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AdEx ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|0.00%
|30 วัน
|$ +0.0088
|+8.27%
|60 วัน
|$ -0.018
|-13.53%
|90 วัน
|$ +0.0551
|+91.83%
วันนี้ ADX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0088 (+8.27%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ADX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.018 (-13.53%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.0551 (+91.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AdEx (ADX) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา AdExทันที
AdEx (ADX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ AdEx (ADX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ AdEx
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา AdEx ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ AdEx (ADX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ADXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AdEx ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
