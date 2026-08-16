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ราคาปัจจุบัน Avici วันนี้ คือ 0.4471 THB มูลค่าตลาด AVICI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา AVICI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Avici วันนี้ คือ 0.4471 THB มูลค่าตลาด AVICI เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา AVICI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AVICI

ข้อมูลราคา AVICI

AVICI คืออะไร

โทเคโนมิกส์ AVICI

การคาดการณ์ราคา AVICI

ประวัติ AVICI

AVICI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง AVICIเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Avici(AVICI)

ราคาปัจจุบัน 1 AVICI เป็น THB

฿14.662494
฿14.662494฿14.662494
-2.48%1D
THB
Avici (AVICI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:35:19 (UTC+8)

ราคา Avici วันนี้

ราคาปัจจุบัน Avici (AVICI) วันนี้ ฿ 0.4471, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AVICI เป็น THB คือ ฿ 0.4471 ต่อ AVICI.

Avici มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- AVICI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AVICI เทรดระหว่าง ฿ 0.4459 (ต่ำ) กับ ฿ 0.4651 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AVICI เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.37% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.57K.

Avici (AVICI) ข้อมูลการตลาด

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฿ 54.57K
฿ 54.57K฿ 54.57K

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SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Avici คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.57K อุปทานหมุนเวียนของ AVICI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ -- การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ --

ประวัติราคา Avici THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.4459
฿ 0.4459฿ 0.4459
ต่ำสุด 24h
฿ 0.4651
฿ 0.4651฿ 0.4651
สูงสุด 24h

฿ 0.4459
฿ 0.4459฿ 0.4459

฿ 0.4651
฿ 0.4651฿ 0.4651

--
----

--
----

-0.03%

-2.48%

-9.37%

-9.37%

ประวัติราคา Avici (AVICI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Avici ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.372877-2.48%
30 วัน฿ -0.2115-32.12%
60 วัน฿ -0.3356-42.88%
90 วัน฿ -0.1338-23.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา Avici ในวันนี้

วันนี้ AVICI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.372877 (-2.48%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Avici ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.2115 (-32.12%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Avici ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AVICI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.3356 (-42.88%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Avici ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1338 (-23.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Avici

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Avici ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Avici วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AVICI: ขาขึ้น ขาขึ้น 68% | ขาลง 32%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** ราคาปัจจุบันของ AVICI_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงอยู่ที่ 0.7011 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลาง (0.7056) ประมาณ 0.64% โดยราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับ Pivot Point S1 (0.6992) และค่าเฉลี่ยกลาง ขณะที่แนวต้าน R1 (0.7185) ห่างจากราคาปัจจุบันราว 2.48% สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ในกลุ่ม 5-6 ชั้น ล้วนมีสัดส่วนการถือครองเป็นฝ่ายซื้อ ทำให้ราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับสนับสนุนของระบบเส้นค่าเฉลี่ย **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงสัญญาณการข้ามขึ้น (Golden Cross) ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงหนุนระยะสั้นในฝ่ายซื้อ ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง โดยเครื่องมือชี้วัดทั้งแบบเร็วและแบบช้ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันในเชิงบวก แต่ยังไม่เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ความผันผวนของราคาได้ปรับตัวลดลงใกล้กับค่าเฉลี่ยกลาง สะท้อนถึงการสะสมพลังงานในระยะนี้ **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้านใกล้เคียง R1 (0.7185) เป็นแนวต้านระดับแรก ขณะที่ R2 (0.7249) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 3.39% ถือเป็นแรงกดดันรองลงมา ส่วนแนวรับ ได้แก่ S1 (0.6992) ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.27% และ S2 (0.6863) ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 2.11% ถือเป็นแนวรับระยะไกลที่ควรติดตาม

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Avici?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น AVICI:

1. ความรู้สึกของตลาด - แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลต่อราคา AVICI
2. ปริมาณการซื้อขาย - ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น มักบ่งชี้ถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของราคา
3. การพัฒนาโครงการ - การอัปเดตด้านเทคนิค ความร่วมมือ และความก้าวหน้าในแผนงานมีผลต่อมูลค่าของโทเค็น
4. อุปสงค์และอุปทาน - การกระจายโทเค็น รางวัลจากการ staking และกลไกการเผาโทเค็น
5. การจดทะเบียนบนกระดานเทรด - การเพิ่มรายการบนกระดานเทรดใหม่สามารถเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและความต้องการได้
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบ - กฎระเบียบด้านคริปโตและการพัฒนาทางกฎหมายส่งผลกระทบต่อโทเค็นทุกชนิด
7. กิจกรรมของชุมชน - กระแสบนโซเชียลมีเดียและความเคลื่อนไหวของชุมชนช่วยขับเคลื่อนความสนใจ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Avici วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา AVICI ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อหรือขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การระบุแนวโน้มของตลาด การประเมินความผันผวนเพื่อการบริหารความเสี่ยง และการติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในตลาดคริปโตเคอเรนซี

การคาดการณ์ราคา Avici

การคาดการณ์ราคา Avici (AVICI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ AVICI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Avici (AVICI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Avici อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Avici จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา AVICI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Avici

วิธีการซื้อและลงทุน Avici ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Avici หรือยัง? การซื้อ AVICI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Avici ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Avici (AVICI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Avici จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Avici (AVICI)

คุณสามารถทำอะไรกับ Avici ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Avici ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Avici (AVICI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Avici (AVICI)

บน Solana, AVICI ทำหน้าที่เป็นโทเคนประจำโปรเจกต์ โดยบทบาทของมัน—เช่น การเข้าถึงฟีเจอร์ การรับรางวัลสเตกกิง การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล หรือใช้เป็นเครดิตภายในแอป—จะขึ้นอยู่กับโปรเจกต์และการออกแบบสัญญาอัจฉริยะของโปรเจกต์นั้น

Avici ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Avici ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

MetaDAO LaunchpadNeobankPayment Solutions

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Avici

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:35:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Avici (AVICI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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AVICI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ AVICI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส AVICI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Avici (AVICI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Avici ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
AVICI/USDT
฿14.682162
฿14.682162฿14.682162
-2.33%
120.09K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ AVICI เป็น THB

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AVICI
THB
THB

1 AVICI = 14.655938 THB