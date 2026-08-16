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ราคาปัจจุบัน Harvest Finance วันนี้ คือ 5.168 THB มูลค่าตลาด FARM เท่ากับ 3,473,844.073284784 THB ติดตามการอัปเดตราคา FARM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Harvest Finance วันนี้ คือ 5.168 THB มูลค่าตลาด FARM เท่ากับ 3,473,844.073284784 THB ติดตามการอัปเดตราคา FARM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Harvest Finance(FARM)

ราคาปัจจุบัน 1 FARM เป็น THB

฿169.82048
฿169.82048฿169.82048
-1.12%1D
THB
Harvest Finance (FARM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:26:56 (UTC+8)

ราคา Harvest Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Harvest Finance (FARM) วันนี้ ฿ 5.168, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.12% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FARM เป็น THB คือ ฿ 5.168 ต่อ FARM.

Harvest Finance มีอันดับที่ #1339 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.47M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 672.18K FARM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FARM เทรดระหว่าง ฿ 5.144 (ต่ำ) กับ ฿ 5.325 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 21,691.19700715032 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 160.21386852695528172

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FARM เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.86K.

Harvest Finance (FARM) ข้อมูลการตลาด

No.1339

฿ 3.47M
฿ 3.47M฿ 3.47M

฿ 56.86K
฿ 56.86K฿ 56.86K

฿ 3.57M
฿ 3.57M฿ 3.57M

672.18K
672.18K 672.18K

690,420
690,420 690,420

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Harvest Finance คือ ฿ 3.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.86K อุปทานหมุนเวียนของ FARM คือ 672.18K โดยมีอุปทานรวมที่ 690420 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.57M

ประวัติราคา Harvest Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 5.144
฿ 5.144฿ 5.144
ต่ำสุด 24h
฿ 5.325
฿ 5.325฿ 5.325
สูงสุด 24h

฿ 5.144
฿ 5.144฿ 5.144

฿ 5.325
฿ 5.325฿ 5.325

฿ 21,691.19700715032
฿ 21,691.19700715032฿ 21,691.19700715032

฿ 160.21386852695528172
฿ 160.21386852695528172฿ 160.21386852695528172

-0.22%

-1.11%

-1.44%

-1.44%

ประวัติราคา Harvest Finance (FARM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Harvest Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -1.92353-1.11%
30 วัน฿ -0.111-2.11%
60 วัน฿ -0.727-12.34%
90 วัน฿ -2.652-33.92%
การเปลี่ยนแปลงราคา Harvest Finance ในวันนี้

วันนี้ FARM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.92353 (-1.11%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Harvest Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.111 (-2.11%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Harvest Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FARM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.727 (-12.34%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Harvest Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -2.652 (-33.92%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Harvest Finance (FARM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Harvest Finance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Harvest Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Harvest Finance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FARM: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

**โครงสร้างตลาด** FARM_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 6.95 USDT โดยต่ำกว่าระดับศูนย์กลางของแนวรับสำคัญที่ 7.6633 อยู่ 0.71 USDT ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) รวมกันในรอบเวลาทุกระยะ ได้ส่งสัญญาณซื้อถึง 14 ครั้ง โดยไม่มีสัญญาณขายมาหักล้าง ขณะนี้ราคาอยู่ในตำแหน่งการปรับฐานภายในกรอบดัชนีขาขึ้น **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD แสดงโครงสร้างการตัดข้ามเป็นบวก RSI กำลังเข้าสู่โซนขายมากเกินไป ดัชนีพลังงานเคลื่อนที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเริ่มแยกตัวออกจากกัน โดยพลังงานระยะสั้นลดลง แต่ดัชนีแนวโน้มยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน **ระดับราคาสำคัญ** แนวต้านด้านบน: R1 ที่ 7.9666 (+14.6% จากราคาปัจจุบัน) และ R2 ที่ 8.4233 (+21.2% จากราคาปัจจุบัน) แนวรับด้านล่าง: S1 ที่ 7.2066 (+3.7% จากราคาปัจจุบัน) และ S2 ที่ 6.9033 (-0.7% จากราคาปัจจุบัน) โดยระดับราคาใกล้เคียง S2 และ S1 ได้กำหนดขอบเขตของช่วงราคาปัจจุบันไว้แล้ว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Harvest Finance?

ราคาโทเค็น FARM ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการดังนี้:

1. มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในโปรโตคอล Harvest Finance – TVL ที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะช่วยสนับสนุนราคา
2. ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi และแนวโน้มของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวม
3. ความต้องการในการทำ Yield Farming และอัตรา APY ที่เสนอบนแพลตฟอร์ม
4. โครงสร้างอุปทานของโทเค็นและการกระจายรางวัลจากการเดิมพัน
5. การอัปเดตโปรโตคอล ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการประกาศความร่วมมือ
6. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มการรวมผลตอบแทนอื่น ๆ
7. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค DeFi
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
9. สถิติการยอมรับจากชุมชนและการเติบโตของผู้ใช้งาน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Harvest Finance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา FARM ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างแข็งขัน การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ในฐานะโทเค็นการปลูกพืชผลในระบบนิเวศ DeFi ราคาของ FARM จึงส่งผลต่อรางวัลจากการวางเดิมพันและกลยุทธ์การปลูกพืชผล นักเทรดจะติดตามราคาประจำวันเพื่อหาจุดเข้าออก ขณะที่นักลงทุนจะติดตามผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ และสินทรัพย์แบบดั้งเดิม

การคาดการณ์ราคา Harvest Finance

การคาดการณ์ราคา Harvest Finance (FARM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FARM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Harvest Finance (FARM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Harvest Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Harvest Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FARM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Harvest Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Harvest Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Harvest Finance หรือยัง? การซื้อ FARM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Harvest Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Harvest Finance (FARM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Harvest Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Harvest Finance (FARM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Harvest Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Harvest Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Harvest Finance (FARM) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Harvest Finance (FARM)

Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.

Harvest Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Harvest Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Harvest Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI MemeBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Harvest Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:26:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Harvest Finance (FARM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Harvest Finance

FARM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FARM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FARM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Harvest Finance (FARM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Harvest Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FARM/USDT
฿169.78762
฿169.78762฿169.78762
-1.06%
10.89K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FARM เป็น THB

จำนวน

FARM
FARM
THB
THB

1 FARM = 169.82048 THB