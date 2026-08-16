ราคา Data Network(DATA)
ราคาปัจจุบัน Data Network (DATA) วันนี้ ฿ 0.1888, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DATA เป็น THB คือ ฿ 0.1888 ต่อ DATA.
Data Network มีอันดับที่ #167 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 67.27M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 356.32M DATA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DATA เทรดระหว่าง ฿ 0.1882 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1955 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 489.34836788118476572 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.0493224258792429
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DATA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 82.99K.
No.167
STORY
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Data Network คือ ฿ 67.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 82.99K อุปทานหมุนเวียนของ DATA คือ 356.32M โดยมีอุปทานรวมที่ 1029849510 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 194.44M
0.00%
-0.73%
-9.97%
-9.97%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Data Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.045622
|-0.73%
|30 วัน
|฿ -0.0857
|-31.23%
|60 วัน
|฿ +0.0388
|+25.86%
|90 วัน
|฿ +0.0388
|+25.86%
วันนี้ DATA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.045622 (-0.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0857 (-31.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DATA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0388 (+25.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0388 (+25.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Data Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DATA: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
DATA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.1932 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ 0.1899 ระบบโครงสร้างแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.192 ได้ถูกทะลุผ่านไปแล้ว ขณะนี้โครงสร้างราคาอยู่ในช่วงขยายตัวระหว่าง R1 และ R2 ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็เรียงตัวในแนวขาขึ้น ส่วนดัชนีต่าง ๆ กลับมีสัญญาณความไม่สอดคล้องกัน โดย MACD ได้เกิดสัญญาณครอสมาก (Dead Cross) ขณะที่ RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป ดัชนีแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกตัวในทิศทางที่แตกต่างกัน แรงซื้อระยะสั้นกระจุกตัวอยู่ในระดับใกล้เคียง ขณะที่แรงซื้อระยะยาวกระจายตัวออกไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ ระดับแนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.192 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0012 ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.1911 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0021 สำหรับแนวรับหลักบริเวณใจกลางที่ 0.1899 นั้น ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0033 สำหรับแนวต้านขาขึ้น ควรเฝ้าระวังระดับ High เดิม ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอยู่บริเวณ 0.192 ตลาดกำลังรอคอยการยืนยันทิศทางที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Data Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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DATA is the world's AI data network. Through a network of contributor apps, the Trace public audit layer, and the Poseidon processing network, it lets AI labs source real human data at scale, prove where it came from, and trust its quality. The result is data that frontier AI can build on, with a verifiable receipt for every record on auditable rails.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Data Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
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