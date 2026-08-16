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ราคาปัจจุบัน Data Network วันนี้ คือ 0.1888 THB มูลค่าตลาด DATA เท่ากับ 67,273,673.4624 THB ติดตามการอัปเดตราคา DATA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Data Network วันนี้ คือ 0.1888 THB มูลค่าตลาด DATA เท่ากับ 67,273,673.4624 THB ติดตามการอัปเดตราคา DATA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Data Network(DATA)

ราคาปัจจุบัน 1 DATA เป็น THB

฿6.203968
฿6.203968฿6.203968
-0.73%1D
THB
Data Network (DATA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:53:26 (UTC+8)

ราคา Data Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Data Network (DATA) วันนี้ ฿ 0.1888, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DATA เป็น THB คือ ฿ 0.1888 ต่อ DATA.

Data Network มีอันดับที่ #167 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 67.27M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 356.32M DATA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DATA เทรดระหว่าง ฿ 0.1882 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1955 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 489.34836788118476572 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.0493224258792429

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DATA เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.97% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 82.99K.

Data Network (DATA) ข้อมูลการตลาด

No.167

฿ 67.27M
฿ 67.27M฿ 67.27M

฿ 82.99K
฿ 82.99K฿ 82.99K

฿ 194.44M
฿ 194.44M฿ 194.44M

356.32M
356.32M 356.32M

--
----

1,029,849,510
1,029,849,510 1,029,849,510

STORY

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Data Network คือ ฿ 67.27M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 82.99K อุปทานหมุนเวียนของ DATA คือ 356.32M โดยมีอุปทานรวมที่ 1029849510 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 194.44M

ประวัติราคา Data Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1882
฿ 0.1882฿ 0.1882
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1955
฿ 0.1955฿ 0.1955
สูงสุด 24h

฿ 0.1882
฿ 0.1882฿ 0.1882

฿ 0.1955
฿ 0.1955฿ 0.1955

฿ 489.34836788118476572
฿ 489.34836788118476572฿ 489.34836788118476572

฿ 9.0493224258792429
฿ 9.0493224258792429฿ 9.0493224258792429

0.00%

-0.73%

-9.97%

-9.97%

ประวัติราคา Data Network (DATA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Data Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.045622-0.73%
30 วัน฿ -0.0857-31.23%
60 วัน฿ +0.0388+25.86%
90 วัน฿ +0.0388+25.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา Data Network ในวันนี้

วันนี้ DATA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.045622 (-0.73%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Data Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0857 (-31.23%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Data Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DATA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0388 (+25.86%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Data Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0388 (+25.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Data Network (DATA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Data Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Data Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Data Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด DATA: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

DATA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.1932 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของช่วงการเคลื่อนไหวที่ 0.1899 ระบบโครงสร้างแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.192 ได้ถูกทะลุผ่านไปแล้ว ขณะนี้โครงสร้างราคาอยู่ในช่วงขยายตัวระหว่าง R1 และ R2 ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็เรียงตัวในแนวขาขึ้น ส่วนดัชนีต่าง ๆ กลับมีสัญญาณความไม่สอดคล้องกัน โดย MACD ได้เกิดสัญญาณครอสมาก (Dead Cross) ขณะที่ RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไป ดัชนีแบบเร็วและแบบช้ามีการแยกตัวในทิศทางที่แตกต่างกัน แรงซื้อระยะสั้นกระจุกตัวอยู่ในระดับใกล้เคียง ขณะที่แรงซื้อระยะยาวกระจายตัวออกไป ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ ระดับแนวรับสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 0.192 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0012 ส่วนแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.1911 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0021 สำหรับแนวรับหลักบริเวณใจกลางที่ 0.1899 นั้น ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0033 สำหรับแนวต้านขาขึ้น ควรเฝ้าระวังระดับ High เดิม ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอยู่บริเวณ 0.192 ตลาดกำลังรอคอยการยืนยันทิศทางที่ชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Data Network?

ราคาโทเค็น Story (IP) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับของแพลตฟอร์ม – การเติบโตของการลงทะเบียน IP และการใช้งานโดยผู้สร้างคอนเทนต์ช่วยขับเคลื่อนความต้องการ
2. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับเจ้าของ IP รายใหญ่หรือบริษัทสื่อบันเทิง
3. ประโยชน์ของโทเค็น – การนำไปใช้จริงในด้านการให้สิทธิ์การใช้งาน IP ค่าลิขสิทธิ์ และการกำกับดูแล
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – เทรนด์โดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุน
5. พัฒนาการด้านเทคโนโลยี – การอัปเกรดแพลตฟอร์มและฟีเจอร์ใหม่ ๆ
6. ความชัดเจนด้านกฎระเบียบ – พัฒนาการด้านกฎหมาย IP ที่ส่งผลต่อทรัพย์สินทางปัญญาบนบล็อกเชน
7. การแข่งขัน – ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับโครงการบล็อกเชนที่เน้น IP อื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Data Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Story Protocol (IP) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การจับจังหวะตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาช่วยกำหนดจุดเข้าออกที่เหมาะสมที่สุด
4. การคำนวณกำไร/ขาดทุน – ราคาปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่ได้รับรู้
5. การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาด – เทรนด์ราคาบ่งชี้ถึงความมั่นใจของนักลงทุนในอนาคตของโปรโตคอล

การคาดการณ์ราคา Data Network

การคาดการณ์ราคา Data Network (DATA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DATA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Data Network (DATA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Data Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Data Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DATA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Data Network

วิธีการซื้อและลงทุน Data Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Data Network หรือยัง? การซื้อ DATA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Data Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Data Network (DATA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Data Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Data Network (DATA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Data Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Data Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ Data Network (DATA)

DATA is the world's AI data network. Through a network of contributor apps, the Trace public audit layer, and the Poseidon processing network, it lets AI labs source real human data at scale, prove where it came from, and trust its quality. The result is data that frontier AI can build on, with a verifiable receipt for every record on auditable rails.

Data Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Data Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Data Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsAI FrameworkAnalytics

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Data Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:53:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Data Network (DATA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Data Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DATA/USDT
฿6.200682
฿6.200682฿6.200682
-0.84%
436.32K (USDT)
DATA/USDC
฿6.19411
฿6.19411฿6.19411
-0.77%
287.27K (USDT)
DATA/ETH
฿0.003295858
฿0.003295858฿0.003295858
-0.49%
54.91K (USDT)
DATA/BTC
฿0.00009851428
฿0.00009851428฿0.00009851428
-0.45%
93.58K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 DATA = 6.203968 THB