ราคา Kyber Network(KNC)
ราคาปัจจุบัน Kyber Network (KNC) วันนี้ ฿ 0.1006, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KNC เป็น THB คือ ฿ 0.1006 ต่อ KNC.
Kyber Network มีอันดับที่ #646 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.05M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 209.27M KNC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KNC เทรดระหว่าง ฿ 0.0999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1021 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 187.81658448414707554 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.551037820892156082
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KNC เคลื่อนไหว -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 48.60K.
No.646
2017-09-25 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kyber Network คือ ฿ 21.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 48.60K อุปทานหมุนเวียนของ KNC คือ 209.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 240962655.94169529 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 24.24M
-0.20%
-0.49%
-3.64%
-3.64%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kyber Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0162778
|-0.49%
|30 วัน
|฿ -0.0093
|-8.47%
|60 วัน
|฿ -0.0242
|-19.40%
|90 วัน
|฿ -0.0437
|-30.29%
วันนี้ KNC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0162778 (-0.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0093 (-8.47%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KNC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0242 (-19.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0437 (-30.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kyber Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KNC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
KNC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.0999 โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.0995 ระบบแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ 0.0998 ขณะเดียวกัน แนวรับ S2 ที่ 0.0986 และแนวรับ S1 ที่ 0.0989 ถือเป็นฐานโครงสร้างด้านล่าง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 0.0995 ถึง 0.0998 ทำให้โครงสร้างตลาดมีลักษณะการปรับตัวทรงตัวในระดับสูง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ ในขณะเดียวกัน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดตาย (Dead Cross) ส่วนค่า RSI ได้เข้าสู่โซน oversold แล้ว ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงสัญญาณแยกตัวออกจากกัน พลังงานทางขาลงในระยะสั้นเริ่มมีมากขึ้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำและมีแนวโน้มรวมตัวลดลง แรงซื้อได้รับการยืนยันเชิงเทคนิคบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย ขณะที่แรงขายถูกปล่อยออกมาผ่านสัญญาณ MACD ตัดตาย สำหรับแนวต้านสำคัญระยะใกล้อยู่ที่ 0.0998 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0001 ส่วนแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.1004 สำหรับแนวรับสำคัญระยะใกล้อยู่ที่ 0.0989 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบัน 0.0010 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.0986
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Kyber Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kyber Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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