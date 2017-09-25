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ราคาปัจจุบัน Kyber Network วันนี้ คือ 0.1006 THB มูลค่าตลาด KNC เท่ากับ 21,052,355.89400506282 THB ติดตามการอัปเดตราคา KNC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kyber Network วันนี้ คือ 0.1006 THB มูลค่าตลาด KNC เท่ากับ 21,052,355.89400506282 THB ติดตามการอัปเดตราคา KNC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KNC

ข้อมูลราคา KNC

KNC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ KNC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KNC

โทเคโนมิกส์ KNC

การคาดการณ์ราคา KNC

ประวัติ KNC

KNC คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง KNCเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Kyber Network(KNC)

ราคาปัจจุบัน 1 KNC เป็น THB

฿3.305716
฿3.305716฿3.305716
-0.49%1D
THB
Kyber Network (KNC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:51:19 (UTC+8)

ราคา Kyber Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kyber Network (KNC) วันนี้ ฿ 0.1006, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KNC เป็น THB คือ ฿ 0.1006 ต่อ KNC.

Kyber Network มีอันดับที่ #646 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.05M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 209.27M KNC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KNC เทรดระหว่าง ฿ 0.0999 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1021 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 187.81658448414707554 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3.551037820892156082

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KNC เคลื่อนไหว -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.64% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 48.60K.

Kyber Network (KNC) ข้อมูลการตลาด

No.646

฿ 21.05M
฿ 21.05M฿ 21.05M

฿ 48.60K
฿ 48.60K฿ 48.60K

฿ 24.24M
฿ 24.24M฿ 24.24M

209.27M
209.27M 209.27M

240,962,655.94169529
240,962,655.94169529 240,962,655.94169529

2017-09-25 00:00:00

฿ 16.43
฿ 16.43฿ 16.43

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kyber Network คือ ฿ 21.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 48.60K อุปทานหมุนเวียนของ KNC คือ 209.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 240962655.94169529 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 24.24M

ประวัติราคา Kyber Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0999
฿ 0.0999฿ 0.0999
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1021
฿ 0.1021฿ 0.1021
สูงสุด 24h

฿ 0.0999
฿ 0.0999฿ 0.0999

฿ 0.1021
฿ 0.1021฿ 0.1021

฿ 187.81658448414707554
฿ 187.81658448414707554฿ 187.81658448414707554

฿ 3.551037820892156082
฿ 3.551037820892156082฿ 3.551037820892156082

-0.20%

-0.49%

-3.64%

-3.64%

ประวัติราคา Kyber Network (KNC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kyber Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0162778-0.49%
30 วัน฿ -0.0093-8.47%
60 วัน฿ -0.0242-19.40%
90 วัน฿ -0.0437-30.29%
การเปลี่ยนแปลงราคา Kyber Network ในวันนี้

วันนี้ KNC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0162778 (-0.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Kyber Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0093 (-8.47%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Kyber Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KNC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0242 (-19.40%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Kyber Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0437 (-30.29%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Kyber Network (KNC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Kyber Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kyber Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Kyber Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KNC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

KNC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.0999 โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.0995 ระบบแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแนวต้าน R1 ที่ 0.0998 ขณะเดียวกัน แนวรับ S2 ที่ 0.0986 และแนวรับ S1 ที่ 0.0989 ถือเป็นฐานโครงสร้างด้านล่าง ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันอย่างเข้มข้นภายในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 0.0995 ถึง 0.0998 ทำให้โครงสร้างตลาดมีลักษณะการปรับตัวทรงตัวในระดับสูง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างส่งสัญญาณซื้อ ในขณะเดียวกัน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดตาย (Dead Cross) ส่วนค่า RSI ได้เข้าสู่โซน oversold แล้ว ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงสัญญาณแยกตัวออกจากกัน พลังงานทางขาลงในระยะสั้นเริ่มมีมากขึ้น อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำและมีแนวโน้มรวมตัวลดลง แรงซื้อได้รับการยืนยันเชิงเทคนิคบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย ขณะที่แรงขายถูกปล่อยออกมาผ่านสัญญาณ MACD ตัดตาย สำหรับแนวต้านสำคัญระยะใกล้อยู่ที่ 0.0998 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0001 ส่วนแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.1004 สำหรับแนวรับสำคัญระยะใกล้อยู่ที่ 0.0989 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบัน 0.0010 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.0986

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Kyber Network?

ราคา KNC ได้รับอิทธิพลจาก: การยอมรับและปริมาณการซื้อขายของ Kyber Network, การเติบโตของตลาด DeFi, การอัปเกรดโปรโตคอลและการเปลี่ยนแปลงด้านธรรมาภิบาล, ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโต, พัฒนาการด้านกฎระเบียบ, การแข่งขันจากแพลตฟอร์ม DEX อื่น ๆ, ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น, ความร่วมมือและการผสานรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Kyber Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา KNC ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้งจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องคอยตรวจสอบมูลค่าและความก้าวหน้าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้แนวโน้มและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
4. การมีส่วนร่วมใน DeFi – KNC ถูกใช้งานในโปรโตคอลการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ของ Kyber Network
5. การกำหนดจังหวะการลงทุน – การรู้ราคาปัจจุบันช่วยให้สามารถกำหนดจุดเข้าหรือออกได้อย่างเหมาะสม

การตระหนักรู้ถึงราคาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจด้านคริปโตอย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ราคา Kyber Network

การคาดการณ์ราคา Kyber Network (KNC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KNC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kyber Network (KNC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kyber Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kyber Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KNC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kyber Network

วิธีการซื้อและลงทุน Kyber Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kyber Network หรือยัง? การซื้อ KNC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Kyber Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kyber Network (KNC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kyber Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Kyber Network (KNC)

คุณสามารถทำอะไรกับ Kyber Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Kyber Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Kyber Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kyber Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Kyber Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kyber Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:51:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kyber Network (KNC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kyber Network

KNC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ KNC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KNC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Kyber Network (KNC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kyber Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KNC/USDT
฿3.305716
฿3.305716฿3.305716
-0.59%
483.72K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 KNC = 3.305716 THB