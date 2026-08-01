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ราคาปัจจุบัน UMA วันนี้ คือ 0.3234 THB มูลค่าตลาด UMA เท่ากับ 29,314,617.75489398151 THB ติดตามการอัปเดตราคา UMA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน UMA วันนี้ คือ 0.3234 THB มูลค่าตลาด UMA เท่ากับ 29,314,617.75489398151 THB ติดตามการอัปเดตราคา UMA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UMA

ข้อมูลราคา UMA

UMA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ UMA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ UMA

โทเคโนมิกส์ UMA

การคาดการณ์ราคา UMA

ประวัติ UMA

UMA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง UMAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต UMA

UMA USDT-M Futures

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ราคา UMA(UMA)

ราคาปัจจุบัน 1 UMA เป็น THB

฿10.610886
฿10.610886฿10.610886
+0.15%1D
THB
UMA (UMA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:37:58 (UTC+8)

ราคา UMA วันนี้

ราคาปัจจุบัน UMA (UMA) วันนี้ ฿ 0.3234, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน UMA เป็น THB คือ ฿ 0.3234 ต่อ UMA.

UMA มีอันดับที่ #516 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 29.31M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 90.65M UMA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา UMA เทรดระหว่าง ฿ 0.3222 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3277 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,421.6456477718 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.446366322384543594

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น UMA เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.48K.

UMA (UMA) ข้อมูลการตลาด

No.516

฿ 29.31M
฿ 29.31M฿ 29.31M

฿ 57.48K
฿ 57.48K฿ 57.48K

฿ 41.69M
฿ 41.69M฿ 41.69M

90.65M
90.65M 90.65M

128,904,227.62302178
128,904,227.62302178 128,904,227.62302178

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UMA คือ ฿ 29.31M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.48K อุปทานหมุนเวียนของ UMA คือ 90.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 128904227.62302178 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 41.69M

ประวัติราคา UMA THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.3222
฿ 0.3222฿ 0.3222
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3277
฿ 0.3277฿ 0.3277
สูงสุด 24h

฿ 0.3222
฿ 0.3222฿ 0.3222

฿ 0.3277
฿ 0.3277฿ 0.3277

฿ 1,421.6456477718
฿ 1,421.6456477718฿ 1,421.6456477718

฿ 11.446366322384543594
฿ 11.446366322384543594฿ 11.446366322384543594

+0.03%

+0.15%

-5.66%

-5.66%

ประวัติราคา UMA (UMA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา UMA ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.015892+0.15%
30 วัน฿ -0.04-11.01%
60 วัน฿ -0.1028-24.13%
90 วัน฿ -0.1283-28.41%
การเปลี่ยนแปลงราคา UMA ในวันนี้

วันนี้ UMA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.015892 (+0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา UMA ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.04 (-11.01%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา UMA ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน UMA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1028 (-24.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา UMA ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1283 (-28.41%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา UMA (UMA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ UMA

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด UMA ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด UMA วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด UMA: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

UMA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.3254 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.3248 ช่วงการเคลื่อนไหวระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 เป็นโซนการแกว่งตัวหลักในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงโครงสร้างเรียงตัวแบบกระทิง MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้าเกิดรูปแบบ Cross ขึ้น (Golden Cross) ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วนการกระจายพลังงานของแรงเหวี่ยงตลาดแสดงลักษณะ Short-term Bullish และ Long-term Stable ความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัว ค่าดัชนี KDJ และ StochRSI บ่งชี้ถึงสัญญาณการปรับฐานจากภาวะซื้อเกิน แถบ Bollinger Bands กำลังเปิดกว้างแต่แนวโน้มเริ่มทรงตัว แนวต้านใกล้เคียงระดับ 0.3265 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0011 ส่วนแนวรับใกล้เคียงระดับ 0.3239 ห่างจากปัจจุบันเพียง 0.0015 สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.3274 และแนวรับอ้างอิงระยะไกลอยู่ที่ 0.3222 ราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในครึ่งบนของระบบแนวรับ-แนวต้าน โดยแรงซื้อและแรงขายกำลังต่อสู้กันภายในช่วงแคบ ๆ ขณะที่ระดับราคาสำคัญกระจุกตัวอยู่ในช่วง ±0.002 จากราคาปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ UMA?

ราคาโทเค็น UMA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. การยอมรับและการใช้งานโปรโตคอล - ยิ่งมีโครงการมากขึ้นที่ใช้ระบบออราเคิลของ UMA ก็ยิ่งเพิ่มความต้องการ
2. ความเชื่อมั่นในตลาด DeFi - ในฐานะโปรโตคอล DeFi UMA มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มโดยรวมของตลาด DeFi
3. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล - ผู้ถือโทเค็นจะลงคะแนนเสียงในการอัปเกรดโปรโตคอล

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ UMA วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ UMA ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวต้องการราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องการตรวจสอบมูลค่าและความก้าวหน้าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยในการระบุแนวโน้มและรูปแบบต่าง ๆ
4. การบริหารความเสี่ยง – การทำความเข้าใจความผันผวนของราคาช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่งการลงทุน
5. โอกาสในการเก็งกำไร – ความแตกต่างของราคาในแต่ละตลาดช่วยสร้างโอกาสในการทำกำไร

การคาดการณ์ราคา UMA

การคาดการณ์ราคา UMA (UMA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ UMA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา UMA (UMA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ UMA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา UMA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา UMA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา UMA

วิธีการซื้อและลงทุน UMA ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย UMA หรือยัง? การซื้อ UMA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ UMA ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ UMA (UMA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว UMA จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ UMA (UMA)

คุณสามารถทำอะไรกับ UMA ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ UMA ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ UMA (UMA)

Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset.

UMA ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก UMA ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ UMA อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ UMA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:37:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ UMA (UMA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UMA

UMA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ UMA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส UMA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด UMA (UMA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน UMA ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
UMA/USDT
฿10.601052
฿10.601052฿10.601052
0.00%
177.64K (USDT)
UMA/USDC
฿10.584662
฿10.584662฿10.584662
-0.09%
170.05K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ UMA เป็น THB

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UMA
UMA
THB
THB

1 UMA = 10.601052 THB