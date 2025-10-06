ราคาปัจจุบัน Hims Hers Health วันนี้ คือ 47.76 USD ติดตามการอัปเดตราคา HIMSON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HIMSON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hims Hers Health วันนี้ คือ 47.76 USD ติดตามการอัปเดตราคา HIMSON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HIMSON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIMSON

ข้อมูลราคา HIMSON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HIMSON

โทเคโนมิกส์ HIMSON

การคาดการณ์ราคา HIMSON

ประวัติ HIMSON

HIMSON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง HIMSONเป็นสกุลเงินเฟียต

Hims Hers Health โลโก้

ราคา Hims Hers Health(HIMSON)

ราคาปัจจุบัน 1 HIMSON เป็น USD

$47.74
$47.74$47.74
+0.02%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:13:08 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 47.42
$ 47.42$ 47.42
ต่ำสุด 24h
$ 49.61
$ 49.61$ 49.61
สูงสุด 24h

$ 47.42
$ 47.42$ 47.42

$ 49.61
$ 49.61$ 49.61

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

+0.44%

+0.02%

-5.84%

-5.84%

ราคาเรียลไทม์ Hims Hers Health (HIMSON) คือ $ 47.76 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHIMSON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 47.42 และราคาสูงสุด $ 49.61 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HIMSON คือ $ 64.87097006673565 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 42.91605561045867

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HIMSON มีการเปลี่ยนแปลง +0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.84% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hims Hers Health (HIMSON) ข้อมูลการตลาด

No.2789

$ 282.99K
$ 282.99K$ 282.99K

$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K

$ 282.99K
$ 282.99K$ 282.99K

5.93K
5.93K 5.93K

5,925.26158383
5,925.26158383 5,925.26158383

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hims Hers Health คือ $ 282.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.94K อุปทานหมุนเวียนของ HIMSON คือ 5.93K โดยมีอุปทานรวมที่ 5925.26158383 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 282.99K

ประวัติราคา Hims Hers Health (HIMSON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Hims Hers Health ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0095+0.02%
30 วัน$ -10.6-18.17%
60 วัน$ +17.76+59.20%
90 วัน$ +17.76+59.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Hims Hers Health ในวันนี้

วันนี้ HIMSON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0095 (+0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Hims Hers Health ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -10.6 (-18.17%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Hims Hers Health ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HIMSON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +17.76 (+59.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Hims Hers Health ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +17.76 (+59.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Hims Hers Health (HIMSON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Hims Hers Healthทันที

อะไรคือ Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Hims Hers Health มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Hims Hers Health ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบHIMSONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Hims Hers Health บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Hims Hers Health ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Hims Hers Health (USD)

Hims Hers Health (HIMSON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hims Hers Health (HIMSON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hims Hers Health

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hims Hers Health ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Hims Hers Health (HIMSON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hims Hers Health (HIMSON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HIMSONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Hims Hers Health (HIMSON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Hims Hers Healthใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Hims Hers Health บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

HIMSON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น VND
1,256,804.4
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น AUD
A$72.1176
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น GBP
35.82
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น EUR
40.596
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น USD
$47.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MYR
RM200.1144
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น TRY
2,004.0096
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น JPY
¥7,259.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น ARS
ARS$70,338.54
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น RUB
3,784.98
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น INR
4,213.3872
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น IDR
Rp795,999.6816
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น PHP
2,825.004
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น EGP
￡E.2,262.3912
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BRL
R$255.9936
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น CAD
C$66.3864
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BDT
5,844.8688
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น NGN
69,519.456
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น COP
$183,692.124
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น ZAR
R.819.5616
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น UAH
2,010.2184
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น TZS
T.Sh.117,346.32
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น VES
Bs10,172.88
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น CLP
$44,894.4
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น PKR
Rs13,533.2736
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น KZT
25,691.0592
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น THB
฿1,543.1256
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น TWD
NT$1,460.5008
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น AED
د.إ175.2792
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น CHF
Fr37.7304
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น HKD
HK$370.6176
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น AMD
֏18,284.4384
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MAD
.د.م440.8248
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MXN
$878.784
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น SAR
ريال179.1
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น ETB
Br7,241.8488
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น KES
KSh6,167.7264
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น JOD
د.أ33.86184
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น PLN
172.8912
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น RON
лв208.2336
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น SEK
kr446.556
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BGN
лв79.7592
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น HUF
Ft15,898.3488
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น CZK
996.7512
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น KWD
د.ك14.61456
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น ILS
155.22
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BOB
Bs330.0216
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น AZN
81.192
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น TJS
SM441.3024
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น GEL
129.9072
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น AOA
Kz43,536.5832
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BHD
.د.ب17.95776
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BMD
$47.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น DKK
kr305.664
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น HNL
L1,257.5208
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MUR
2,164.9608
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น NAD
$824.8152
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น NOK
kr475.6896
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น NZD
$82.6248
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น PAB
B/.47.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น PGK
K201.0696
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น QAR
ر.ق173.8464
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น RSD
дин.4,802.268
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น UZS
soʻm582,438.9312
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น ALL
L3,965.9904
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น ANG
ƒ85.4904
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น AWG
ƒ85.968
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BBD
$95.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BAM
KM79.7592
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BIF
Fr140,844.24
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BND
$61.6104
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BSD
$47.76
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น JMD
$7,662.1368
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น KHR
192,580.26
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น KMF
Fr20,202.48
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น LAK
1,038,260.8488
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น LKR
රු14,542.92
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MDL
L807.144
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MGA
Ar213,214.0128
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MOP
P382.08
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MVR
730.728
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MWK
MK82,916.6136
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น MZN
MT3,052.3416
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น NPR
रु6,745.6224
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น PYG
338,713.92
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น RWF
Fr69,395.28
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น SBD
$393.0648
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น SCR
652.8792
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น SRD
$1,888.4304
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น SVC
$417.9
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น SZL
L824.3376
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น TMT
m167.6376
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น TND
د.ت140.1756
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น TTD
$324.2904
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น UGX
Sh166,395.84
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น XAF
Fr26,841.12
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น XCD
$128.952
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น XOF
Fr26,841.12
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น XPF
Fr4,871.52
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BWP
P679.1472
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น BZD
$95.9976
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น CVE
$4,520.0064
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น DJF
Fr8,501.28
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น DOP
$3,058.0728
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น DZD
د.ج6,204.024
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น FJD
$107.9376
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น GNF
Fr415,273.2
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น GTQ
Q365.8416
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น GYD
$9,999.9888
1 Hims Hers Health(HIMSON) เป็น ISK
kr5,874.48

Hims Hers Health ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Hims Hers Health ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Hims Hers Health อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hims Hers Health

วันนี้ Hims Hers Health (HIMSON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HIMSON เป็นUSD คือ 47.76 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HIMSON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HIMSON เป็น USD คือ $ 47.76 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hims Hers Health คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HIMSON คือ $ 282.99K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HIMSON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HIMSON คือ 5.93K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HIMSON คือเท่าใด?
HIMSON ถึงราคา ATH ที่ 64.87097006673565 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HIMSON คือเท่าไร?
HIMSON ถึงราคา ATL ที่ 42.91605561045867 USD
ปริมาณการเทรดของ HIMSON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HIMSON คือ $ 56.94K USD
ปีนี้ HIMSON จะสูงขึ้นอีกไหม?
HIMSON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HIMSON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:13:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hims Hers Health (HIMSON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

1 HIMSON = 47.76 USD

เทรด HIMSON

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

