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ราคาปัจจุบัน MARBLEX วันนี้ คือ 0.02098 THB มูลค่าตลาด MBX เท่ากับ 5,835,095.6935304883688 THB ติดตามการอัปเดตราคา MBX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MARBLEX วันนี้ คือ 0.02098 THB มูลค่าตลาด MBX เท่ากับ 5,835,095.6935304883688 THB ติดตามการอัปเดตราคา MBX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MBX

ข้อมูลราคา MBX

MBX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MBX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MBX

โทเคโนมิกส์ MBX

การคาดการณ์ราคา MBX

ประวัติ MBX

MBX คู่มือการซื้อ

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ราคา MARBLEX(MBX)

ราคาปัจจุบัน 1 MBX เป็น THB

฿0.6877244
฿0.6877244฿0.6877244
-0.19%1D
THB
MARBLEX (MBX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:20:05 (UTC+8)

ราคา MARBLEX วันนี้

ราคาปัจจุบัน MARBLEX (MBX) วันนี้ ฿ 0.02098, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MBX เป็น THB คือ ฿ 0.02098 ต่อ MBX.

MARBLEX มีอันดับที่ #1065 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.84M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 278.13M MBX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MBX เทรดระหว่าง ฿ 0.02094 (ต่ำ) กับ ฿ 0.02117 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,365.6314514413008824 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.8784721415155224044

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MBX เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.31K.

MARBLEX (MBX) ข้อมูลการตลาด

No.1065

฿ 5.84M
฿ 5.84M฿ 5.84M

฿ 56.31K
฿ 56.31K฿ 56.31K

฿ 6.74M
฿ 6.74M฿ 6.74M

278.13M
278.13M 278.13M

321,280,425
321,280,425 321,280,425

KLAY

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MARBLEX คือ ฿ 5.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.31K อุปทานหมุนเวียนของ MBX คือ 278.13M โดยมีอุปทานรวมที่ 321280425 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.74M

ประวัติราคา MARBLEX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.02094
฿ 0.02094฿ 0.02094
ต่ำสุด 24h
฿ 0.02117
฿ 0.02117฿ 0.02117
สูงสุด 24h

฿ 0.02094
฿ 0.02094฿ 0.02094

฿ 0.02117
฿ 0.02117฿ 0.02117

฿ 2,365.6314514413008824
฿ 2,365.6314514413008824฿ 2,365.6314514413008824

฿ 0.8784721415155224044
฿ 0.8784721415155224044฿ 0.8784721415155224044

-0.24%

-0.19%

-5.80%

-5.80%

ประวัติราคา MARBLEX (MBX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MARBLEX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0013092-0.19%
30 วัน฿ -0.00442-17.41%
60 วัน฿ -0.01061-33.59%
90 วัน฿ -0.02111-50.16%
การเปลี่ยนแปลงราคา MARBLEX ในวันนี้

วันนี้ MBX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0013092 (-0.19%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MARBLEX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00442 (-17.41%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MARBLEX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MBX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01061 (-33.59%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MARBLEX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02111 (-50.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MARBLEX (MBX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ MARBLEX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MARBLEX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ MARBLEX?

ราคาของ MARBLEX (MBX) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับในระบบนิเวศเกม – การเติบโตของผู้ใช้งานในเกม MARBLEX ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการโทเค็น
2. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน – ยิ่งมีประโยชน์การใช้งานมากขึ้น ก็ยิ่งเพิ่มแรงจูงใจในการถือครองโทเค็น
3. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับผู้พัฒนาเกมช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น
4. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะส่งผลต่อราคา MBX
5. กลไกการจัดการอุปทานโทเค็น – เหตุการณ์การเผาโทเค็นและตารางการออกโทเค็นมีผลต่อความขาดแคลน
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบเกี่ยวกับโทเค็นเกมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักลงทุน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ MARBLEX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ MARBLEX (MBX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การระบุแนวโน้มตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตำแหน่งการลงทุน การประเมินผลการดำเนินงานของการลงทุน และการติดตามความผันผวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง

การคาดการณ์ราคา MARBLEX

การคาดการณ์ราคา MARBLEX (MBX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MBX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MARBLEX (MBX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MARBLEX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MARBLEX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MBX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MARBLEX

วิธีการซื้อและลงทุน MARBLEX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MARBLEX หรือยัง? การซื้อ MBX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MARBLEX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MARBLEX (MBX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MARBLEX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ MARBLEX (MBX)

คุณสามารถทำอะไรกับ MARBLEX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ MARBLEX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ MARBLEX (MBX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ MARBLEX (MBX)

MARBLEX is creating a healthy blockchain ecosystem to prolong the PLC of Netmarble’s games.

MARBLEX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MARBLEX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ MARBLEX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Aptos EcosystemBNB Chain EcosystemGaming (GameFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MARBLEX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:20:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MARBLEX (MBX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MARBLEX

MBX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MBX โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MBX USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด MARBLEX (MBX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MARBLEX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MBX/USDT
฿0.6893634
฿0.6893634฿0.6893634
-0.18%
2.67M (USDT)

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THB
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1 MBX = 0.6877244 THB