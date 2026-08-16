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$1,000,000 TradFi Gala
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ราคาปัจจุบัน Gala วันนี้ คือ 0.001672 THB มูลค่าตลาด GALA เท่ากับ 81,243,362.10037638166576 THB ติดตามการอัปเดตราคา GALA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Gala วันนี้ คือ 0.001672 THB มูลค่าตลาด GALA เท่ากับ 81,243,362.10037638166576 THB ติดตามการอัปเดตราคา GALA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GALA

ข้อมูลราคา GALA

GALA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GALA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GALA

โทเคโนมิกส์ GALA

การคาดการณ์ราคา GALA

ประวัติ GALA

GALA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GALAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต GALA

GALA USDT-M Futures

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ราคา Gala(GALA)

ราคาปัจจุบัน 1 GALA เป็น THB

฿0.05494192
฿0.05494192฿0.05494192
+0.48%1D
THB
Gala (GALA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:44:27 (UTC+8)

ราคา Gala วันนี้

ราคาปัจจุบัน Gala (GALA) วันนี้ ฿ 0.001672, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GALA เป็น THB คือ ฿ 0.001672 ต่อ GALA.

Gala มีอันดับที่ #156 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 81.24M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 48.59B GALA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GALA เทรดระหว่าง ฿ 0.001634 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001698 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 27.4934851305575222916 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0049621886

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GALA เคลื่อนไหว -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 182.70K.

Gala (GALA) ข้อมูลการตลาด

No.156

฿ 81.24M
฿ 81.24M฿ 81.24M

฿ 182.70K
฿ 182.70K฿ 182.70K

฿ 83.60M
฿ 83.60M฿ 83.60M

48.59B
48.59B 48.59B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

48,590,527,571.99544358
48,590,527,571.99544358 48,590,527,571.99544358

97.18%

0.01%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gala คือ ฿ 81.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 182.70K อุปทานหมุนเวียนของ GALA คือ 48.59B โดยมีอุปทานรวมที่ 48590527571.99544358 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 83.60M

ประวัติราคา Gala THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.001634
฿ 0.001634฿ 0.001634
ต่ำสุด 24h
฿ 0.001698
฿ 0.001698฿ 0.001698
สูงสุด 24h

฿ 0.001634
฿ 0.001634฿ 0.001634

฿ 0.001698
฿ 0.001698฿ 0.001698

฿ 27.4934851305575222916
฿ 27.4934851305575222916฿ 27.4934851305575222916

฿ 0.0049621886
฿ 0.0049621886฿ 0.0049621886

-0.42%

+0.48%

-7.32%

-7.32%

ประวัติราคา Gala (GALA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Gala ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00026246+0.48%
30 วัน฿ -0.000368-18.04%
60 วัน฿ -0.00101-37.66%
90 วัน฿ -0.001622-49.25%
การเปลี่ยนแปลงราคา Gala ในวันนี้

วันนี้ GALA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00026246 (+0.48%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Gala ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000368 (-18.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Gala ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GALA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00101 (-37.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Gala ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001622 (-49.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Gala (GALA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Gala

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Gala ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Gala วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GALA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

GALA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.001639 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.001674 ขณะนี้ราคาเบี่ยงเบนออกจากขอบเขตด้านล่างของช่วงศูนย์กลางแล้ว แรงซื้อและแรงขายกำลังเผชิญหน้ากันใกล้บริเวณจุดศูนย์กลางในระดับราคาต่ำ ส่งผลให้โครงสร้างตลาดแสดงรูปแบบการปรับฐานที่อ่อนแอ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และ Exponential Moving Average (EMA) ต่างส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง (Death Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีแนวโน้มพลังงานที่แตกต่างกัน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ความผันผวนยังคงทรงตัวในลักษณะการรวมตัว แต่การกระจายตัวของพลังงานในตลาดกลับมีความไม่สอดคล้องกัน แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.001661 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.3% ขณะที่แรงกดดันสำคัญด้านบนพบได้ที่ระดับ 0.001674 ซึ่งเป็นระดับศูนย์กลางที่ใช้อ้างอิง สำหรับแนวรับระยะใกล้อยู่ที่ 0.001639 ส่วนแนวรับระยะไกลอยู่ที่ระดับ 0.001661 ดังนั้น ราคาจำเป็นต้องหาสมดุลระหว่างจุดศูนย์กลางเหล่านี้เพื่อกลับมาสู่ทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Gala?

ราคาโทเค็น GALA ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

การยอมรับในวงการเกม: การเติบโตของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Gala Games และการเปิดตัวเกมใหม่ ๆ ช่วยผลักดันความต้องการ

ประโยชน์การใช้งานโทเค็น: การใช้ GALA ในการกำกับดูแล ซื้อ NFT และทำธุรกรรมภายในเกม ส่งผลต่อค่าเงิน

ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและการแสดงผลของภาค GameFi

ความร่วมมือ: การจับมือร่วมกับผู้พัฒนาเกมและโครงการบล็อกเชนต่าง ๆ

ด้านอุปทาน: การเผาโทเค็น ผลตอบแทนจากการเดิมพัน และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด

การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโทเค็นเกมอื่น ๆ เช่น AXS และ SAND

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Gala วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ GALA ในวันนี้ เพราะพวกเขาเป็นนักลงทุนหรือผู้ค้าที่ต้องการข้อมูลตลาดปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการซื้อ ขาย หรือการถือครองตำแหน่งของตน การกำหนดราคาแบบเรียลไทม์ช่วยประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน ระบุโอกาสในการซื้อขาย และติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุนในตลาดโทเค็นเกมที่มีความผันผวนสูงนี้

การคาดการณ์ราคา Gala

การคาดการณ์ราคา Gala (GALA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GALA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Gala (GALA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Gala อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Gala จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GALA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Gala

วิธีการซื้อและลงทุน Gala ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Gala หรือยัง? การซื้อ GALA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Gala ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Gala (GALA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Gala จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Gala (GALA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Gala ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Gala ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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การซื้อ Gala (GALA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Gala (GALA)

Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.

Gala ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Gala ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Gala อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemGalaChain EcosystemGaming (GameFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gala

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:44:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Gala (GALA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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GALA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GALA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GALA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Gala (GALA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Gala ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GALA/USDT
฿0.05490906
฿0.05490906฿0.05490906
+0.36%
109.98M (USDT)
GALA/USDC
฿0.05477762
฿0.05477762฿0.05477762
+0.12%
32.85M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 GALA = 0.05494192 THB