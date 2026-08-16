ราคา Gala(GALA)
ราคาปัจจุบัน Gala (GALA) วันนี้ ฿ 0.001672, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GALA เป็น THB คือ ฿ 0.001672 ต่อ GALA.
Gala มีอันดับที่ #156 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 81.24M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 48.59B GALA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GALA เทรดระหว่าง ฿ 0.001634 (ต่ำ) กับ ฿ 0.001698 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 27.4934851305575222916 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0049621886
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GALA เคลื่อนไหว -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 182.70K.
No.156
97.18%
0.01%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gala คือ ฿ 81.24M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 182.70K อุปทานหมุนเวียนของ GALA คือ 48.59B โดยมีอุปทานรวมที่ 48590527571.99544358 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 83.60M
-0.42%
+0.48%
-7.32%
-7.32%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Gala ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00026246
|+0.48%
|30 วัน
|฿ -0.000368
|-18.04%
|60 วัน
|฿ -0.00101
|-37.66%
|90 วัน
|฿ -0.001622
|-49.25%
วันนี้ GALA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00026246 (+0.48%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000368 (-18.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GALA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00101 (-37.66%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001622 (-49.25%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Gala ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GALA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
GALA_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.001639 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.001674 ขณะนี้ราคาเบี่ยงเบนออกจากขอบเขตด้านล่างของช่วงศูนย์กลางแล้ว แรงซื้อและแรงขายกำลังเผชิญหน้ากันใกล้บริเวณจุดศูนย์กลางในระดับราคาต่ำ ส่งผลให้โครงสร้างตลาดแสดงรูปแบบการปรับฐานที่อ่อนแอ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และ Exponential Moving Average (EMA) ต่างส่งสัญญาณซื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางลง (Death Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีแนวโน้มพลังงานที่แตกต่างกัน สำหรับดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ขณะที่ความผันผวนยังคงทรงตัวในลักษณะการรวมตัว แต่การกระจายตัวของพลังงานในตลาดกลับมีความไม่สอดคล้องกัน แนวต้านระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.001661 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.3% ขณะที่แรงกดดันสำคัญด้านบนพบได้ที่ระดับ 0.001674 ซึ่งเป็นระดับศูนย์กลางที่ใช้อ้างอิง สำหรับแนวรับระยะใกล้อยู่ที่ 0.001639 ส่วนแนวรับระยะไกลอยู่ที่ระดับ 0.001661 ดังนั้น ราคาจำเป็นต้องหาสมดุลระหว่างจุดศูนย์กลางเหล่านี้เพื่อกลับมาสู่ทิศทางที่ชัดเจนอีกครั้ง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Gala อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Gala Games was founded with one goal in mind: to give power back to the gamers. Our mission is to enable freedom through play. To this end, we have embarked on one of the most ambitious development projects to date - the creation of the Gala Games Ecosystem. Founded by Eric Schiermeyer (the co-founder of Zynga and gaming legend), Wright Thurston (one of the first major miners in the cryptocurrency space and holder of multiple patents on blockchain technology), and Michael McCarthy (the Creative Director behind viral gaming hits such as Farmville 2), Gala Games is here to fundamentally redefine both the gaming and blockchain spaces. The first game released by Gala Games, Town Star, is a deceptively simple looking but incredibly deep farming simulation in which user builds a farm to compete in weekly competitions. At various places, NFTs can be used in the game to provide bonuses but are not required to play, have fun, or compete. Mirandus, the MMORPG/Adventure Simulator currently under development by Gala Games is working to completely redefine both the game development pipeline, as well as the gameplay model by putting the power in the hands of the players and giving them ultimate control over the in-game economy.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Gala ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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