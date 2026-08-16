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ราคาปัจจุบัน Block Street วันนี้ คือ 0.12055 THB มูลค่าตลาด BSB เท่ากับ 26,840,457.5 THB ติดตามการอัปเดตราคา BSB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Block Street วันนี้ คือ 0.12055 THB มูลค่าตลาด BSB เท่ากับ 26,840,457.5 THB ติดตามการอัปเดตราคา BSB เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BSB

ข้อมูลราคา BSB

BSB คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BSB

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BSB

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การคาดการณ์ราคา BSB

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ราคา Block Street(BSB)

ราคาปัจจุบัน 1 BSB เป็น THB

฿3.961273
฿3.961273฿3.961273
+1.46%1D
THB
Block Street (BSB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:03:25 (UTC+8)

ราคา Block Street วันนี้

ราคาปัจจุบัน Block Street (BSB) วันนี้ ฿ 0.12055, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BSB เป็น THB คือ ฿ 0.12055 ต่อ BSB.

Block Street มีอันดับที่ #342 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 26.84M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 222.65M BSB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BSB เทรดระหว่าง ฿ 0.11175 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1236 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 70.97784446404008142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.6384699252252838128

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BSB เคลื่อนไหว +1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 913.32K.

Block Street (BSB) ข้อมูลการตลาด

No.342

฿ 26.84M
฿ 26.84M฿ 26.84M

฿ 913.32K
฿ 913.32K฿ 913.32K

฿ 120.55M
฿ 120.55M฿ 120.55M

222.65M
222.65M 222.65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Block Street คือ ฿ 26.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 913.32K อุปทานหมุนเวียนของ BSB คือ 222.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 120.55M

ประวัติราคา Block Street THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.11175
฿ 0.11175฿ 0.11175
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1236
฿ 0.1236฿ 0.1236
สูงสุด 24h

฿ 0.11175
฿ 0.11175฿ 0.11175

฿ 0.1236
฿ 0.1236฿ 0.1236

฿ 70.97784446404008142
฿ 70.97784446404008142฿ 70.97784446404008142

฿ 2.6384699252252838128
฿ 2.6384699252252838128฿ 2.6384699252252838128

+1.28%

+1.46%

-18.76%

-18.76%

ประวัติราคา Block Street (BSB) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Block Street ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0570024+1.46%
30 วัน฿ -0.01127-8.55%
60 วัน฿ -0.4389-78.46%
90 วัน฿ -0.56183-82.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา Block Street ในวันนี้

วันนี้ BSB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0570024 (+1.46%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Block Street ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01127 (-8.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Block Street ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BSB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.4389 (-78.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Block Street ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.56183 (-82.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Block Street (BSB) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Block Street

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Block Street ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Block Street วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BSB: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

BSB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.11737 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.11472 และใกล้เข้าสู่แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.11762 ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความแข็งแกร่ง โดย S1 และ S2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.11145 และ 0.10855 ตามลำดับ ถือเป็นแนวรับในระดับรองลงมา ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณขอบบนของช่วงราคา ซึ่งการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความเข้มข้นอยู่ใกล้กับแนวต้าน R1 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงสัญญาณการซื้อ โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นสนับสนุนแรงหนุนของการปรับตัวขึ้น MACD แสดงสถานะการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางเดียวกัน ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด ขณะที่ค่าความผันผวนยังคงทรงตัว โดยแถบ Bollinger Bands เปิดกว้างในระดับที่ค่อนข้างราบเรียบ ดัชนีพลังงานโดยรวมยังคงเอียงไปทางฝ่ายซื้อ แต่ RSI ที่อยู่ในระดับกลางบ่งชี้ว่าแรงขึ้นยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ ดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้ายังคงส่งสัญญาณร่วมกันในการปรับตัวขึ้น แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.11762 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น หากสามารถทะลุผ่านได้ พื้นที่ด้านบนจะเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.12089 ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.11472 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 2.2% สำหรับการปรับตัวลงต่อ อาจพิจารณาแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.11145 ผู้ประกอบการเทรดควรติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคาบริเวณแนวต้าน R1 รวมถึงความแข็งแกร่งของค่าเฉลี่ยกลาง เพื่อประเมินความมั่นคงของแนวโน้มในระยะต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Block Street

การคาดการณ์ราคา Block Street (BSB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BSB ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Block Street (BSB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Block Street อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Block Street จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BSB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Block Street

วิธีการซื้อและลงทุน Block Street ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Block Street หรือยัง? การซื้อ BSB บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Block Street ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Block Street (BSB) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Block Street จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Block Street (BSB)

คุณสามารถทำอะไรกับ Block Street ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Block Street ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Block Street (BSB) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Block Street (BSB)

Block Street is the world’s first unified liquidity layer connecting tokenized equities, RWAs, and DeFi markets.

Block Street ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Block Street ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Block Street อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase MemeBinance Alpha Spotlight

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Block Street

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:03:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Block Street (BSB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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BSB USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BSB โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BSB USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Block Street (BSB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Block Street ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BSB/USDT
฿3.961273
฿3.961273฿3.961273
+1.44%
7.72M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BSB เป็น THB

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BSB
BSB
THB
THB

1 BSB = 3.961273 THB