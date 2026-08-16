ราคา Block Street(BSB)
ราคาปัจจุบัน Block Street (BSB) วันนี้ ฿ 0.12055, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BSB เป็น THB คือ ฿ 0.12055 ต่อ BSB.
Block Street มีอันดับที่ #342 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 26.84M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 222.65M BSB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BSB เทรดระหว่าง ฿ 0.11175 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1236 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 70.97784446404008142 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.6384699252252838128
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BSB เคลื่อนไหว +1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 913.32K.
No.342
22.26%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Block Street คือ ฿ 26.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 913.32K อุปทานหมุนเวียนของ BSB คือ 222.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 120.55M
+1.28%
+1.46%
-18.76%
-18.76%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Block Street ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0570024
|+1.46%
|30 วัน
|฿ -0.01127
|-8.55%
|60 วัน
|฿ -0.4389
|-78.46%
|90 วัน
|฿ -0.56183
|-82.34%
วันนี้ BSB บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0570024 (+1.46%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01127 (-8.55%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BSB เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.4389 (-78.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.56183 (-82.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Block Street ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BSB: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
BSB_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.11737 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.11472 และใกล้เข้าสู่แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.11762 ระบบโครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีความแข็งแกร่ง โดย S1 และ S2 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.11145 และ 0.10855 ตามลำดับ ถือเป็นแนวรับในระดับรองลงมา ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณขอบบนของช่วงราคา ซึ่งการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายมีความเข้มข้นอยู่ใกล้กับแนวต้าน R1 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงสัญญาณการซื้อ โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นสนับสนุนแรงหนุนของการปรับตัวขึ้น MACD แสดงสถานะการตัดข้ามเป็นบวก (Golden Cross) โดยเส้นเร็วและเส้นช้ากำลังเบนออกจากกันในทิศทางเดียวกัน ส่วน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อเกินหรือขายเกินแต่อย่างใด ขณะที่ค่าความผันผวนยังคงทรงตัว โดยแถบ Bollinger Bands เปิดกว้างในระดับที่ค่อนข้างราบเรียบ ดัชนีพลังงานโดยรวมยังคงเอียงไปทางฝ่ายซื้อ แต่ RSI ที่อยู่ในระดับกลางบ่งชี้ว่าแรงขึ้นยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ ดัชนีเส้นเร็วและเส้นช้ายังคงส่งสัญญาณร่วมกันในการปรับตัวขึ้น แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.11762 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.3% เท่านั้น หากสามารถทะลุผ่านได้ พื้นที่ด้านบนจะเปิดโอกาสให้ราคาขึ้นไปทดสอบแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.12089 ส่วนแนวรับแรกอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.11472 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว 2.2% สำหรับการปรับตัวลงต่อ อาจพิจารณาแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.11145 ผู้ประกอบการเทรดควรติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวของราคาบริเวณแนวต้าน R1 รวมถึงความแข็งแกร่งของค่าเฉลี่ยกลาง เพื่อประเมินความมั่นคงของแนวโน้มในระยะต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Block Street อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Block Street is the world’s first unified liquidity layer connecting tokenized equities, RWAs, and DeFi markets.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Block Street ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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