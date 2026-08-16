ราคา RavenCoin(RVN)
ราคาปัจจุบัน RavenCoin (RVN) วันนี้ ฿ 0.002918, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RVN เป็น THB คือ ฿ 0.002918 ต่อ RVN.
RavenCoin มีอันดับที่ #307 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 47.56M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.30B RVN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RVN เทรดระหว่าง ฿ 0.002749 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003136 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.3560984132 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1289143047001409578
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RVN เคลื่อนไหว -0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.81K.
No.307
77.60%
0.01%
RVN
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RavenCoin คือ ฿ 47.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.81K อุปทานหมุนเวียนของ RVN คือ 16.30B โดยมีอุปทานรวมที่ 16297993160.55053329 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 61.28M
-0.85%
+5.53%
-18.86%
-18.86%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RavenCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00501237
|+5.53%
|30 วัน
|฿ -0.00088
|-23.18%
|60 วัน
|฿ -0.001553
|-34.74%
|90 วัน
|฿ -0.002553
|-46.67%
วันนี้ RVN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00501237 (+5.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00088 (-23.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RVN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001553 (-34.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002553 (-46.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RavenCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RVN: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
RVN_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.002663 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงการแกว่งตัวที่กำหนดโดยระดับ S1 และ R1 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อย ขณะนี้โครงสร้างราคายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญได้ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณซื้อในระยะสั้น ส่วน MACD อยู่ในสถานะ Cross Up ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ค่าของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแนวโน้มสอดคล้องกัน ทำให้เกิดสัญญาณร่วมทางเทคนิค ระดับความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และแรงขับเคลื่อนของราคากระจายตัวค่อนข้างแน่นหนา สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงล่าสุดคือ R1 ที่ 0.002738 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.7% ส่วนแนวโน้มขาลง ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงล่าสุดคือ S1 ที่ 0.002611 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.0% สำหรับแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S2 ที่ 0.002536 และแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ที่ 0.002790 ราคาปัจจุบันกำลังหาสมดุลระหว่างจุดศูนย์กลางเหล่านี้ ตลาดยังคงรอคอยการตัดสินใจเชิงทิศทางต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ RavenCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RavenCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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