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ราคาปัจจุบัน RavenCoin วันนี้ คือ 0.002918 THB มูลค่าตลาด RVN เท่ากับ 47,557,544.04248645614022 THB ติดตามการอัปเดตราคา RVN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RavenCoin วันนี้ คือ 0.002918 THB มูลค่าตลาด RVN เท่ากับ 47,557,544.04248645614022 THB ติดตามการอัปเดตราคา RVN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RVN

ข้อมูลราคา RVN

RVN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RVN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RVN

โทเคโนมิกส์ RVN

การคาดการณ์ราคา RVN

ประวัติ RVN

RVN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RVNเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RVN

RVN USDT-M Futures

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RavenCoin โลโก้

ราคา RavenCoin(RVN)

ราคาปัจจุบัน 1 RVN เป็น THB

฿0.09565204
฿0.09565204฿0.09565204
+5.53%1D
THB
RavenCoin (RVN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:16:16 (UTC+8)

ราคา RavenCoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน RavenCoin (RVN) วันนี้ ฿ 0.002918, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RVN เป็น THB คือ ฿ 0.002918 ต่อ RVN.

RavenCoin มีอันดับที่ #307 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 47.56M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.30B RVN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RVN เทรดระหว่าง ฿ 0.002749 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003136 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.3560984132 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1289143047001409578

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RVN เคลื่อนไหว -0.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.86% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.81K.

RavenCoin (RVN) ข้อมูลการตลาด

No.307

฿ 47.56M
฿ 47.56M฿ 47.56M

฿ 54.81K
฿ 54.81K฿ 54.81K

฿ 61.28M
฿ 61.28M฿ 61.28M

16.30B
16.30B 16.30B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

16,297,993,160.55053329
16,297,993,160.55053329 16,297,993,160.55053329

77.60%

0.01%

฿ 0.86863722
฿ 0.86863722฿ 0.86863722

RVN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RavenCoin คือ ฿ 47.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.81K อุปทานหมุนเวียนของ RVN คือ 16.30B โดยมีอุปทานรวมที่ 16297993160.55053329 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 61.28M

ประวัติราคา RavenCoin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002749
฿ 0.002749฿ 0.002749
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003136
฿ 0.003136฿ 0.003136
สูงสุด 24h

฿ 0.002749
฿ 0.002749฿ 0.002749

฿ 0.003136
฿ 0.003136฿ 0.003136

฿ 9.3560984132
฿ 9.3560984132฿ 9.3560984132

฿ 0.1289143047001409578
฿ 0.1289143047001409578฿ 0.1289143047001409578

-0.85%

+5.53%

-18.86%

-18.86%

ประวัติราคา RavenCoin (RVN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา RavenCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00501237+5.53%
30 วัน฿ -0.00088-23.18%
60 วัน฿ -0.001553-34.74%
90 วัน฿ -0.002553-46.67%
การเปลี่ยนแปลงราคา RavenCoin ในวันนี้

วันนี้ RVN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00501237 (+5.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา RavenCoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00088 (-23.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา RavenCoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RVN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001553 (-34.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา RavenCoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002553 (-46.67%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา RavenCoin (RVN) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ RavenCoin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด RavenCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด RavenCoin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด RVN: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

RVN_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.002663 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงการแกว่งตัวที่กำหนดโดยระดับ S1 และ R1 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบเล็กน้อย ขณะนี้โครงสร้างราคายังไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญได้ ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณซื้อในระยะสั้น ส่วน MACD อยู่ในสถานะ Cross Up ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ค่าของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแนวโน้มสอดคล้องกัน ทำให้เกิดสัญญาณร่วมทางเทคนิค ระดับความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และแรงขับเคลื่อนของราคากระจายตัวค่อนข้างแน่นหนา สำหรับแนวโน้มขาขึ้น ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงล่าสุดคือ R1 ที่ 0.002738 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.7% ส่วนแนวโน้มขาลง ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงล่าสุดคือ S1 ที่ 0.002611 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.0% สำหรับแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S2 ที่ 0.002536 และแนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 ที่ 0.002790 ราคาปัจจุบันกำลังหาสมดุลระหว่างจุดศูนย์กลางเหล่านี้ ตลาดยังคงรอคอยการตัดสินใจเชิงทิศทางต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ RavenCoin?

ราคาของ RavenCoin (RVN) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. กิจกรรมการทำเหมืองและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแฮช
2. การนำเทคโนโลยีโทเค็นสินทรัพย์มาใช้บนเครือข่าย Ravencoin
3. ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซี
4. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ (ผลกระทบจากการสัมพันธ์กัน)
5. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
6. การอัปเดตด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าของโปรโตคอล
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลต่อเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว
8. การเติบโตของชุมชนและการขยายตัวของระบบนิเวศ
9. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มโทเค็นสินทรัพย์อื่น ๆ
10. การเก็งกำไรในตลาดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ RavenCoin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ RavenCoin (RVN) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องใช้ราคาแบบเรียลไทม์เพื่อทำการสั่งซื้อหรือขายให้ได้กำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของเงินลงทุนและกำหนดกลยุทธ์ในการเคลื่อนไหว ความผันผวนของราคาสร้างโอกาสในการทำกำไรระยะสั้น ทำให้การทราบราคาปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเข้าหรือออกจากการลงทุน

การคาดการณ์ราคา RavenCoin

การคาดการณ์ราคา RavenCoin (RVN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RVN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RavenCoin (RVN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RavenCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RavenCoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RVN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RavenCoin

วิธีการซื้อและลงทุน RavenCoin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย RavenCoin หรือยัง? การซื้อ RVN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ RavenCoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ RavenCoin (RVN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว RavenCoin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ RavenCoin (RVN)

คุณสามารถทำอะไรกับ RavenCoin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ RavenCoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

RavenCoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก RavenCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ RavenCoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Made in USAProof of Work (PoW)Real World Assets (RWA)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RavenCoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:16:16 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RavenCoin (RVN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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RVN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ RVN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส RVN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด RavenCoin (RVN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RavenCoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RVN/USDT
฿0.09584872
฿0.09584872฿0.09584872
+5.55%
19.39M (USDT)
RVN/USDC
฿0.0957176
฿0.0957176฿0.0957176
+5.30%
20.10M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 RVN = 0.09565204 THB