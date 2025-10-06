ราคาปัจจุบัน Reddit วันนี้ คือ 215.26 USD ติดตามการอัปเดตราคา RDDTON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RDDTON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Reddit วันนี้ คือ 215.26 USD ติดตามการอัปเดตราคา RDDTON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RDDTON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Reddit(RDDTON)

ราคาปัจจุบัน 1 RDDTON เป็น USD

$215.26
+0.39%1D
USD
Reddit (RDDTON) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Reddit (RDDTON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 213.33
ต่ำสุด 24h
$ 222.59
สูงสุด 24h

$ 213.33
$ 222.59
$ 282.4541904298624
$ 187.01273448374423
+0.37%

+0.39%

+5.07%

+5.07%

ราคาเรียลไทม์ Reddit (RDDTON) คือ $ 215.26 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRDDTON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 213.33 และราคาสูงสุด $ 222.59 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RDDTON คือ $ 282.4541904298624 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 187.01273448374423

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RDDTON มีการเปลี่ยนแปลง +0.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Reddit (RDDTON) ข้อมูลการตลาด

No.2509

$ 549.50K
$ 58.73K
$ 549.50K
2.55K
2,552.7203957
ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Reddit คือ $ 549.50K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 58.73K อุปทานหมุนเวียนของ RDDTON คือ 2.55K โดยมีอุปทานรวมที่ 2552.7203957 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 549.50K

ประวัติราคา Reddit (RDDTON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Reddit ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.8363+0.39%
30 วัน$ -23.81-9.96%
60 วัน$ +15.26+7.63%
90 วัน$ +15.26+7.63%
การเปลี่ยนแปลงราคา Reddit ในวันนี้

วันนี้ RDDTON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.8363 (+0.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Reddit ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -23.81 (-9.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Reddit ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RDDTON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +15.26 (+7.63%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Reddit ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +15.26 (+7.63%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Reddit (RDDTON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Redditทันที

อะไรคือ Reddit (RDDTON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Reddit มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Reddit ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบRDDTONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Reddit บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Reddit ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Reddit (USD)

Reddit (RDDTON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Reddit (RDDTON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Reddit

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Reddit ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Reddit (RDDTON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Reddit (RDDTON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RDDTONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Reddit (RDDTON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Redditใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Reddit บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

RDDTON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Reddit(RDDTON) เป็น VND
5,664,566.9
1 Reddit(RDDTON) เป็น AUD
A$325.0426
1 Reddit(RDDTON) เป็น GBP
161.445
1 Reddit(RDDTON) เป็น EUR
182.971
1 Reddit(RDDTON) เป็น USD
$215.26
1 Reddit(RDDTON) เป็น MYR
RM904.092
1 Reddit(RDDTON) เป็น TRY
9,032.3096
1 Reddit(RDDTON) เป็น JPY
¥32,719.52
1 Reddit(RDDTON) เป็น ARS
ARS$314,705.8148
1 Reddit(RDDTON) เป็น RUB
17,057.2024
1 Reddit(RDDTON) เป็น INR
18,990.2372
1 Reddit(RDDTON) เป็น IDR
Rp3,587,665.2316
1 Reddit(RDDTON) เป็น PHP
12,734.7816
1 Reddit(RDDTON) เป็น EGP
￡E.10,194.7136
1 Reddit(RDDTON) เป็น BRL
R$1,153.7936
1 Reddit(RDDTON) เป็น CAD
C$299.2114
1 Reddit(RDDTON) เป็น BDT
26,343.5188
1 Reddit(RDDTON) เป็น NGN
313,788.8072
1 Reddit(RDDTON) เป็น COP
$834,339.1496
1 Reddit(RDDTON) เป็น ZAR
R.3,691.709
1 Reddit(RDDTON) เป็น UAH
9,060.2934
1 Reddit(RDDTON) เป็น TZS
T.Sh.528,893.82
1 Reddit(RDDTON) เป็น VES
Bs46,496.16
1 Reddit(RDDTON) เป็น CLP
$202,774.92
1 Reddit(RDDTON) เป็น PKR
Rs60,481.6022
1 Reddit(RDDTON) เป็น KZT
115,792.6592
1 Reddit(RDDTON) เป็น THB
฿6,961.5084
1 Reddit(RDDTON) เป็น TWD
NT$6,578.3456
1 Reddit(RDDTON) เป็น AED
د.إ790.0042
1 Reddit(RDDTON) เป็น CHF
Fr170.0554
1 Reddit(RDDTON) เป็น HKD
HK$1,670.4176
1 Reddit(RDDTON) เป็น AMD
֏82,410.1384
1 Reddit(RDDTON) เป็น MAD
.د.م1,984.6972
1 Reddit(RDDTON) เป็น MXN
$3,962.9366
1 Reddit(RDDTON) เป็น SAR
ريال805.0724
1 Reddit(RDDTON) เป็น ETB
Br32,568.838
1 Reddit(RDDTON) เป็น KES
KSh27,818.0498
1 Reddit(RDDTON) เป็น JOD
د.أ152.61934
1 Reddit(RDDTON) เป็น PLN
781.3938
1 Reddit(RDDTON) เป็น RON
лв938.5336
1 Reddit(RDDTON) เป็น SEK
kr2,014.8336
1 Reddit(RDDTON) เป็น BGN
лв359.4842
1 Reddit(RDDTON) เป็น HUF
Ft71,681.58
1 Reddit(RDDTON) เป็น CZK
4,490.3236
1 Reddit(RDDTON) เป็น KWD
د.ك65.86956
1 Reddit(RDDTON) เป็น ILS
699.595
1 Reddit(RDDTON) เป็น BOB
Bs1,487.4466
1 Reddit(RDDTON) เป็น AZN
365.942
1 Reddit(RDDTON) เป็น TJS
SM1,989.0024
1 Reddit(RDDTON) เป็น GEL
585.5072
1 Reddit(RDDTON) เป็น AOA
Kz197,305.1634
1 Reddit(RDDTON) เป็น BHD
.د.ب80.93776
1 Reddit(RDDTON) เป็น BMD
$215.26
1 Reddit(RDDTON) เป็น DKK
kr1,377.664
1 Reddit(RDDTON) เป็น HNL
L5,674.2536
1 Reddit(RDDTON) เป็น MUR
9,777.1092
1 Reddit(RDDTON) เป็น NAD
$3,708.9298
1 Reddit(RDDTON) เป็น NOK
kr2,143.9896
1 Reddit(RDDTON) เป็น NZD
$370.2472
1 Reddit(RDDTON) เป็น PAB
B/.215.26
1 Reddit(RDDTON) เป็น PGK
K901.9394
1 Reddit(RDDTON) เป็น QAR
ر.ق783.5464
1 Reddit(RDDTON) เป็น RSD
дин.21,640.0878
1 Reddit(RDDTON) เป็น UZS
soʻm2,593,493.3794
1 Reddit(RDDTON) เป็น ALL
L17,881.6482
1 Reddit(RDDTON) เป็น ANG
ƒ385.3154
1 Reddit(RDDTON) เป็น AWG
ƒ387.468
1 Reddit(RDDTON) เป็น BBD
$430.52
1 Reddit(RDDTON) เป็น BAM
KM359.4842
1 Reddit(RDDTON) เป็น BIF
Fr634,801.74
1 Reddit(RDDTON) เป็น BND
$277.6854
1 Reddit(RDDTON) เป็น BSD
$215.26
1 Reddit(RDDTON) เป็น JMD
$34,534.1618
1 Reddit(RDDTON) เป็น KHR
867,982.135
1 Reddit(RDDTON) เป็น KMF
Fr91,054.98
1 Reddit(RDDTON) เป็น LAK
4,679,565.1238
1 Reddit(RDDTON) เป็น LKR
රු65,546.67
1 Reddit(RDDTON) เป็น MDL
L3,637.894
1 Reddit(RDDTON) เป็น MGA
Ar974,025.6688
1 Reddit(RDDTON) เป็น MOP
P1,722.08
1 Reddit(RDDTON) เป็น MVR
3,293.478
1 Reddit(RDDTON) เป็น MWK
MK373,715.0386
1 Reddit(RDDTON) เป็น MZN
MT13,757.2666
1 Reddit(RDDTON) เป็น NPR
रु30,403.3224
1 Reddit(RDDTON) เป็น PYG
1,526,623.92
1 Reddit(RDDTON) เป็น RWF
Fr311,911.74
1 Reddit(RDDTON) เป็น SBD
$1,771.5898
1 Reddit(RDDTON) เป็น SCR
3,067.455
1 Reddit(RDDTON) เป็น SRD
$8,511.3804
1 Reddit(RDDTON) เป็น SVC
$1,883.525
1 Reddit(RDDTON) เป็น SZL
L3,708.9298
1 Reddit(RDDTON) เป็น TMT
m755.5626
1 Reddit(RDDTON) เป็น TND
د.ت626.62186
1 Reddit(RDDTON) เป็น TTD
$1,461.6154
1 Reddit(RDDTON) เป็น UGX
Sh749,965.84
1 Reddit(RDDTON) เป็น XAF
Fr120,976.12
1 Reddit(RDDTON) เป็น XCD
$581.202
1 Reddit(RDDTON) เป็น XOF
Fr120,976.12
1 Reddit(RDDTON) เป็น XPF
Fr21,956.52
1 Reddit(RDDTON) เป็น BWP
P3,060.9972
1 Reddit(RDDTON) เป็น BZD
$432.6726
1 Reddit(RDDTON) เป็น CVE
$20,492.752
1 Reddit(RDDTON) เป็น DJF
Fr38,101.02
1 Reddit(RDDTON) เป็น DOP
$13,785.2504
1 Reddit(RDDTON) เป็น DZD
د.ج27,962.274
1 Reddit(RDDTON) เป็น FJD
$486.4876
1 Reddit(RDDTON) เป็น GNF
Fr1,871,685.7
1 Reddit(RDDTON) เป็น GTQ
Q1,648.8916
1 Reddit(RDDTON) เป็น GYD
$45,071.1388
1 Reddit(RDDTON) เป็น ISK
kr26,476.98

Reddit ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Reddit ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Reddit อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Reddit

วันนี้ Reddit (RDDTON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RDDTON เป็นUSD คือ 215.26 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RDDTON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RDDTON เป็น USD คือ $ 215.26 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Reddit คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RDDTON คือ $ 549.50K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RDDTON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RDDTON คือ 2.55K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RDDTON คือเท่าใด?
RDDTON ถึงราคา ATH ที่ 282.4541904298624 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RDDTON คือเท่าไร?
RDDTON ถึงราคา ATL ที่ 187.01273448374423 USD
ปริมาณการเทรดของ RDDTON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RDDTON คือ $ 58.73K USD
ปีนี้ RDDTON จะสูงขึ้นอีกไหม?
RDDTON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RDDTON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Reddit (RDDTON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

