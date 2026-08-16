ราคา ADI(ADI)
ราคาปัจจุบัน ADI (ADI) วันนี้ ฿ 6.8644, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ADI เป็น THB คือ ฿ 6.8644 ต่อ ADI.
ADI มีอันดับที่ #3695 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 ADI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ADI เทรดระหว่าง ฿ 6.86 (ต่ำ) กับ ฿ 6.8819 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 149.45531233889115995 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 32.052356783076223296
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ADI เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 576.40K.
No.3695
0.00%
ADI
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ADI คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 576.40K อุปทานหมุนเวียนของ ADI คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.86B
-0.05%
-0.16%
-0.42%
-0.42%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ADI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.384118
|-0.16%
|30 วัน
|฿ -0.1972
|-2.80%
|60 วัน
|฿ +3.0679
|+80.80%
|90 วัน
|฿ +2.8613
|+71.47%
วันนี้ ADI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.384118 (-0.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.1972 (-2.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ADI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +3.0679 (+80.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +2.8613 (+71.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ADI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ADI: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|ซื้อมากเกินไป
|> 70
|แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
【โครงสร้างตลาด】 ADI_USDT 4h ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 4.2457 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วงราคา 4.1626 ถึง 1.99% และได้ทะลุแนวต้าน R1 (4.1823) กับ R2 (4.1946) ไปแล้ว ในด้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง (EMA) พบว่าสัดส่วนการซื้อในทุกช่วงเวลาเป็นศูนย์ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่นอกเหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย 【สถานะพลังงานตลาด】 MACD แสดงสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) และ RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาวเริ่มแสดงความแตกต่าง ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนของตลาดกระจุกตัวอยู่ในกรอบเวลาสั้น 【ระดับราคาสำคัญ】 ด้านบนไม่มีแนวต้านที่ชัดเจนหรือเป็นที่รู้จัก ในขณะที่ด้านล่าง ระดับ R2 ที่ 4.1946 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 2.05% และ R1 ที่ 4.1823 ห่างจากปัจจุบัน 1.52% ส่วนค่ากลางของช่วงราคา 4.1626 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.11% ซึ่งถือเป็นระดับที่ควรเฝ้าระวังสำหรับการย้อนกลับในระยะไกล
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ ADI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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$ADI ขับเคลื่อน ADI Chain ซึ่งเป็น Ethereum L2 ระดับสถาบันที่สร้างขึ้นบน zkSync Atlas & Airbender โดยเครือข่ายนี้ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์สำหรับหน่วยงานรัฐบาล ธนาคาร และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานบนบล็อกเชน ด้วยความเร็วสูงสุด 15,000 TPS, Block Time 0.2 วินาที และความปลอดภัยระดับ Validity-proof นอกจากนี้ ADI Chain ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ DDSC ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่อิงค่าเงินดีแรห์ม (อัตราส่วน 1:1 AED ผูกกับ USD) ซึ่งริเริ่มโดย International Holding Company (IHC) และ First Abu Dhabi Bank (FAB) และได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย $ADI เป็นโทเคนค่าแก๊สเนทีฟสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดบนบล็อกเชน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ADI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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