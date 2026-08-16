ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน ADI วันนี้ คือ 6.8644 THB มูลค่าตลาด ADI เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา ADI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ADI วันนี้ คือ 6.8644 THB มูลค่าตลาด ADI เท่ากับ 0 THB ติดตามการอัปเดตราคา ADI เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADI

ข้อมูลราคา ADI

ADI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ADI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ADI

โทเคโนมิกส์ ADI

การคาดการณ์ราคา ADI

ประวัติ ADI

ADI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ADIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ADI

ADI USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

ADI โลโก้

ราคา ADI(ADI)

ราคาปัจจุบัน 1 ADI เป็น THB

฿225.56747
฿225.56747฿225.56747
-0.17%1D
THB
ADI (ADI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:56:24 (UTC+8)

ราคา ADI วันนี้

ราคาปัจจุบัน ADI (ADI) วันนี้ ฿ 6.8644, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.17% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ADI เป็น THB คือ ฿ 6.8644 ต่อ ADI.

ADI มีอันดับที่ #3695 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 0.00 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 0.00 ADI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ADI เทรดระหว่าง ฿ 6.86 (ต่ำ) กับ ฿ 6.8819 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 149.45531233889115995 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 32.052356783076223296

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ADI เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 576.40K.

ADI (ADI) ข้อมูลการตลาด

No.3695

฿ 0.00
฿ 0.00฿ 0.00

฿ 576.40K
฿ 576.40K฿ 576.40K

฿ 6.86B
฿ 6.86B฿ 6.86B

0.00
0.00 0.00

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,999,999
999,999,999 999,999,999

0.00%

ADI

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ADI คือ ฿ 0.00 โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 576.40K อุปทานหมุนเวียนของ ADI คือ 0.00 โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.86B

ประวัติราคา ADI THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 6.86
฿ 6.86฿ 6.86
ต่ำสุด 24h
฿ 6.8819
฿ 6.8819฿ 6.8819
สูงสุด 24h

฿ 6.86
฿ 6.86฿ 6.86

฿ 6.8819
฿ 6.8819฿ 6.8819

฿ 149.45531233889115995
฿ 149.45531233889115995฿ 149.45531233889115995

฿ 32.052356783076223296
฿ 32.052356783076223296฿ 32.052356783076223296

-0.05%

-0.16%

-0.42%

-0.42%

ประวัติราคา ADI (ADI) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ADI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.384118-0.16%
30 วัน฿ -0.1972-2.80%
60 วัน฿ +3.0679+80.80%
90 วัน฿ +2.8613+71.47%
การเปลี่ยนแปลงราคา ADI ในวันนี้

วันนี้ ADI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.384118 (-0.16%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ADI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.1972 (-2.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ADI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ADI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +3.0679 (+80.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ADI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +2.8613 (+71.47%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ADI (ADI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ADIทันที

การวิเคราะห์ ADI

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด ADI ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด ADI วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ADI: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)ซื้อมากเกินไป> 70แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

【โครงสร้างตลาด】 ADI_USDT 4h ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 4.2457 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วงราคา 4.1626 ถึง 1.99% และได้ทะลุแนวต้าน R1 (4.1823) กับ R2 (4.1946) ไปแล้ว ในด้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง (EMA) พบว่าสัดส่วนการซื้อในทุกช่วงเวลาเป็นศูนย์ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่นอกเหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย 【สถานะพลังงานตลาด】 MACD แสดงสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) และ RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาวเริ่มแสดงความแตกต่าง ส่งผลให้แรงขับเคลื่อนของตลาดกระจุกตัวอยู่ในกรอบเวลาสั้น 【ระดับราคาสำคัญ】 ด้านบนไม่มีแนวต้านที่ชัดเจนหรือเป็นที่รู้จัก ในขณะที่ด้านล่าง ระดับ R2 ที่ 4.1946 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 2.05% และ R1 ที่ 4.1823 ห่างจากปัจจุบัน 1.52% ส่วนค่ากลางของช่วงราคา 4.1626 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.11% ซึ่งถือเป็นระดับที่ควรเฝ้าระวังสำหรับการย้อนกลับในระยะไกล

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา ADI

การคาดการณ์ราคา ADI (ADI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ADI ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ADI (ADI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ADI อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ADI จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ADI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ADI

วิธีการซื้อและลงทุน ADI ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย ADI หรือยัง? การซื้อ ADI บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ ADI ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ ADI (ADI) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า 0.00 สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว ADI จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ ADI (ADI)

คุณสามารถทำอะไรกับ ADI ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ ADI ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ ADI (ADI) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ ADI (ADI)

$ADI ขับเคลื่อน ADI Chain ซึ่งเป็น Ethereum L2 ระดับสถาบันที่สร้างขึ้นบน zkSync Atlas & Airbender โดยเครือข่ายนี้ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์สำหรับหน่วยงานรัฐบาล ธนาคาร และองค์กรต่างๆ ในการดำเนินงานบนบล็อกเชน ด้วยความเร็วสูงสุด 15,000 TPS, Block Time 0.2 วินาที และความปลอดภัยระดับ Validity-proof นอกจากนี้ ADI Chain ยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ DDSC ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยน์ที่อิงค่าเงินดีแรห์ม (อัตราส่วน 1:1 AED ผูกกับ USD) ซึ่งริเริ่มโดย International Holding Company (IHC) และ First Abu Dhabi Bank (FAB) และได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย $ADI เป็นโทเคนค่าแก๊สเนทีฟสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดบนบล็อกเชน

ADI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ADI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ADI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

InfrastructureLayer 2 (L2)Smart Contract Platform

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ADI

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:56:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ADI (ADI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ADI

ADI USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ADI โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ADI USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด ADI (ADI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน ADI ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ADI/USDT
฿225.685766
฿225.685766฿225.685766
-0.11%
83.87K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.48603226
฿0.48603226฿0.48603226

+1,379.10%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.0074174
฿2.0074174฿2.0074174

-11.41%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.110081
฿0.110081฿0.110081

-1.23%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3496304
฿0.3496304฿0.3496304

+11.18%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.008063844
฿0.008063844฿0.008063844

+411.25%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.27714124
฿0.27714124฿0.27714124

+28.76%

Velvet

Velvet

VELVET

฿35.874905
฿35.874905฿35.874905

+21.10%

Humanity

Humanity

H

฿5.523766
฿5.523766฿5.523766

+20.54%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.31596982
฿10.31596982฿10.31596982

+10.61%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ADI เป็น THB

จำนวน

ADI
ADI
THB
THB

1 ADI = 225.564184 THB