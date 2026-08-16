ราคา Nock(NOCK)
ราคาปัจจุบัน Nock (NOCK) วันนี้ ฿ 0.009599, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NOCK เป็น THB คือ ฿ 0.009599 ต่อ NOCK.
Nock มีอันดับที่ #261 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B NOCK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NOCK เทรดระหว่าง ฿ 0.009412 (ต่ำ) กับ ฿ 0.010905 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.5278403061662730014 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1427570883027651626
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NOCK เคลื่อนไหว -0.84% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.91K.
No.261
51.10%
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nock คือ ฿ 21.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.91K อุปทานหมุนเวียนของ NOCK คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 4294967296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 41.23M
-0.84%
-8.38%
-3.73%
-3.73%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.02877986
|-8.38%
|30 วัน
|฿ -0.009431
|-49.56%
|60 วัน
|฿ -0.026581
|-73.47%
|90 วัน
|฿ -0.009081
|-48.62%
วันนี้ NOCK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02877986 (-8.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.009431 (-49.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NOCK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.026581 (-73.47%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.009081 (-48.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nock (NOCK) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Nockทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nock ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NOCK: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
**โครงสร้างตลาด** NOCK_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.02402 ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับกลางของช่วง 0.02396 โดยมีระยะห่างจากแนวรับและแนวต้านประมาณ 0.25% และอยู่ในบริเวณแกนกลางของระบบโครงสร้างหลัก กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่ม EMA แสดงสัญญาณซื้อ 7 ต่อ ขาย 0 ขณะที่ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิงอย่างสมบูรณ์ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.02506 ซึ่งห่างจากแนวต้านดังกล่าวเพียง 4.33% และอยู่ห่างจากแนวรับ S1 ที่ 0.02303 ประมาณ 4.30% **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีสัญญาณเบี่ยงเบนออกจากกัน ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง ไม่ได้เข้าสู่เขตซื้อเกินหรือขายเกิน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียงตัวแบบกระทิง รวมถึงสัญญาณ MACD ที่ตัดขวางลง ทำให้เกิดความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่างระดับพลังงานระยะสั้นกับแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว พลังงานเคลื่อนที่ในระยะสั้นจึงไม่สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มในระยะกลางและระยะยาว **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน ระดับ R1 อยู่ที่ 0.02506 (+4.33%) เป็นแนวต้านใกล้เคียง ส่วน R2 อยู่ที่ 0.02599 (+8.20%) เป็นแนวต้านระยะไกล ด้านล่าง ระดับ S1 อยู่ที่ 0.02303 (-4.12%) เป็นแนวรับแรก และ S2 อยู่ที่ 0.02193 (-8.70%) เป็นระดับแนวรับสำหรับการปรับฐานในระยะลึก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Nock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Nock หรือยัง? การซื้อ NOCK บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Nock ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Nock (NOCK) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Nock ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Nock (NOCK) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
โทเคนนี้ตั้งชื่อตาม Nockchain โดยเป็นบล็อกเชน Layer 1 ที่วางตำแหน่งตัวเองเป็นรายแรกที่ใช้ ZK-PoW มุ่งเน้นการคำนวณที่ตรวจสอบได้และความยากที่ปรับตามสถานการณ์ ความสนใจล่าสุดมาจากการเชื่อมบริดจ์ไปยัง Base และสภาพคล่องบน Aerodrome
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ NOCK โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส NOCK USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Nock ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น