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ราคาปัจจุบัน Nock วันนี้ คือ 0.009599 THB มูลค่าตลาด NOCK เท่ากับ 21,070,918.791168 THB ติดตามการอัปเดตราคา NOCK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Nock วันนี้ คือ 0.009599 THB มูลค่าตลาด NOCK เท่ากับ 21,070,918.791168 THB ติดตามการอัปเดตราคา NOCK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NOCK

ข้อมูลราคา NOCK

NOCK คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ NOCK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NOCK

โทเคโนมิกส์ NOCK

การคาดการณ์ราคา NOCK

ประวัติ NOCK

NOCK คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง NOCKเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต NOCK

NOCK USDT-M Futures

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ราคา Nock(NOCK)

ราคาปัจจุบัน 1 NOCK เป็น THB

฿0.31465522
฿0.31465522฿0.31465522
-8.38%1D
THB
Nock (NOCK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:49:34 (UTC+8)

ราคา Nock วันนี้

ราคาปัจจุบัน Nock (NOCK) วันนี้ ฿ 0.009599, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.38% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน NOCK เป็น THB คือ ฿ 0.009599 ต่อ NOCK.

Nock มีอันดับที่ #261 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.20B NOCK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NOCK เทรดระหว่าง ฿ 0.009412 (ต่ำ) กับ ฿ 0.010905 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 4.5278403061662730014 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1427570883027651626

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น NOCK เคลื่อนไหว -0.84% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.73% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.91K.

Nock (NOCK) ข้อมูลการตลาด

No.261

฿ 21.07M
฿ 21.07M฿ 21.07M

฿ 63.91K
฿ 63.91K฿ 63.91K

฿ 41.23M
฿ 41.23M฿ 41.23M

2.20B
2.20B 2.20B

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

4,294,967,296
4,294,967,296 4,294,967,296

51.10%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nock คือ ฿ 21.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.91K อุปทานหมุนเวียนของ NOCK คือ 2.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 4294967296 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 41.23M

ประวัติราคา Nock THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.009412
฿ 0.009412฿ 0.009412
ต่ำสุด 24h
฿ 0.010905
฿ 0.010905฿ 0.010905
สูงสุด 24h

฿ 0.009412
฿ 0.009412฿ 0.009412

฿ 0.010905
฿ 0.010905฿ 0.010905

฿ 4.5278403061662730014
฿ 4.5278403061662730014฿ 4.5278403061662730014

฿ 0.1427570883027651626
฿ 0.1427570883027651626฿ 0.1427570883027651626

-0.84%

-8.38%

-3.73%

-3.73%

ประวัติราคา Nock (NOCK) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Nock ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.02877986-8.38%
30 วัน฿ -0.009431-49.56%
60 วัน฿ -0.026581-73.47%
90 วัน฿ -0.009081-48.62%
การเปลี่ยนแปลงราคา Nock ในวันนี้

วันนี้ NOCK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.02877986 (-8.38%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Nock ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.009431 (-49.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Nock ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NOCK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.026581 (-73.47%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Nock ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.009081 (-48.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Nock (NOCK) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Nock

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Nock ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Nock วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด NOCK: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

**โครงสร้างตลาด** NOCK_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.02402 ซึ่งเคลื่อนตัวอยู่เหนือระดับกลางของช่วง 0.02396 โดยมีระยะห่างจากแนวรับและแนวต้านประมาณ 0.25% และอยู่ในบริเวณแกนกลางของระบบโครงสร้างหลัก กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่ม EMA แสดงสัญญาณซื้อ 7 ต่อ ขาย 0 ขณะที่ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิงอย่างสมบูรณ์ ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใต้ระดับแนวต้าน R1 ที่ 0.02506 ซึ่งห่างจากแนวต้านดังกล่าวเพียง 4.33% และอยู่ห่างจากแนวรับ S1 ที่ 0.02303 ประมาณ 4.30% **สถานะพลังงานเคลื่อนที่** MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วและเส้นช้ามีสัญญาณเบี่ยงเบนออกจากกัน ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลาง ไม่ได้เข้าสู่เขตซื้อเกินหรือขายเกิน ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียงตัวแบบกระทิง รวมถึงสัญญาณ MACD ที่ตัดขวางลง ทำให้เกิดความแตกต่างเชิงโครงสร้างระหว่างระดับพลังงานระยะสั้นกับแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว พลังงานเคลื่อนที่ในระยะสั้นจึงไม่สอดคล้องกับทิศทางแนวโน้มในระยะกลางและระยะยาว **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน ระดับ R1 อยู่ที่ 0.02506 (+4.33%) เป็นแนวต้านใกล้เคียง ส่วน R2 อยู่ที่ 0.02599 (+8.20%) เป็นแนวต้านระยะไกล ด้านล่าง ระดับ S1 อยู่ที่ 0.02303 (-4.12%) เป็นแนวรับแรก และ S2 อยู่ที่ 0.02193 (-8.70%) เป็นระดับแนวรับสำหรับการปรับฐานในระยะลึก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Nock?

ราคาโทเค็น NOCK ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนส่งผลอย่างมากต่อราคา NOCK

อุปสงค์และอุปทาน: การหมุนเวียนของโทเค็น ปริมาณการซื้อขาย และพฤติกรรมของผู้ถือโทเค็นมีผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของราคา

พัฒนาการของโครงการ: การอัปเดตด้านเทคนิค ความร่วมมือ และความก้าวหน้าในโรดแม็ป ส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุน

ประโยชน์ใช้สอยและการนำไปใช้จริง: กรณีการใช้งานในโลกจริงและการเติบโตของแพลตฟอร์มช่วยกระตุ้นความต้องการ

ข่าวสารด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด

กิจกรรมการซื้อขาย: การจดทะเบียนในกระดานแลกเปลี่ยน สภาพคล่อง และกิจกรรมของผู้ทำตลาดมีผลต่อเสถียรภาพของราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Nock วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา NOCK ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การกำหนดจังหวะในการสั่งซื้อหรือขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน และการติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อสร้างกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้

การคาดการณ์ราคา Nock

การคาดการณ์ราคา Nock (NOCK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ NOCK ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Nock (NOCK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Nock อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Nock จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา NOCK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Nock

วิธีการซื้อและลงทุน Nock ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Nock หรือยัง? การซื้อ NOCK บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Nock ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Nock (NOCK) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Nock จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Nock (NOCK)

คุณสามารถทำอะไรกับ Nock ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Nock ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Nock (NOCK) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Nock (NOCK)

โทเคนนี้ตั้งชื่อตาม Nockchain โดยเป็นบล็อกเชน Layer 1 ที่วางตำแหน่งตัวเองเป็นรายแรกที่ใช้ ZK-PoW มุ่งเน้นการคำนวณที่ตรวจสอบได้และความยากที่ปรับตามสถานการณ์ ความสนใจล่าสุดมาจากการเชื่อมบริดจ์ไปยัง Base และสภาพคล่องบน Aerodrome

Nock ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Nock ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Nock อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeInfrastructure

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nock

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:49:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Nock (NOCK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Nock (NOCK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Nock ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NOCK/USDT
฿0.31472078
฿0.31472078฿0.31472078
-8.43%
6.32M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 NOCK = 0.31465522 THB