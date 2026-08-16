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ราคาปัจจุบัน Bitcoin Bam วันนี้ คือ 0.05512 THB มูลค่าตลาด BTCBAM เท่ากับ 566,453.85368 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTCBAM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitcoin Bam วันนี้ คือ 0.05512 THB มูลค่าตลาด BTCBAM เท่ากับ 566,453.85368 THB ติดตามการอัปเดตราคา BTCBAM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BTCBAM

ข้อมูลราคา BTCBAM

BTCBAM คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BTCBAM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BTCBAM

โทเคโนมิกส์ BTCBAM

การคาดการณ์ราคา BTCBAM

ประวัติ BTCBAM

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ราคา Bitcoin Bam(BTCBAM)

ราคาปัจจุบัน 1 BTCBAM เป็น THB

฿1.8112432
฿1.8112432฿1.8112432
-0.01%1D
THB
Bitcoin Bam (BTCBAM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:04:58 (UTC+8)

ราคา Bitcoin Bam วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitcoin Bam (BTCBAM) วันนี้ ฿ 0.05512, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTCBAM เป็น THB คือ ฿ 0.05512 ต่อ BTCBAM.

Bitcoin Bam มีอันดับที่ #2113 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 566.45K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.28M BTCBAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTCBAM เทรดระหว่าง ฿ 0.0551 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05529 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 658.7826407727363908 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.6591559325667815036

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTCBAM เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 35.13K.

Bitcoin Bam (BTCBAM) ข้อมูลการตลาด

No.2113

฿ 566.45K
฿ 566.45K฿ 566.45K

฿ 35.13K
฿ 35.13K฿ 35.13K

฿ 1.16M
฿ 1.16M฿ 1.16M

10.28M
10.28M 10.28M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

48.93%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Bam คือ ฿ 566.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 35.13K อุปทานหมุนเวียนของ BTCBAM คือ 10.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.16M

ประวัติราคา Bitcoin Bam THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0551
฿ 0.0551฿ 0.0551
ต่ำสุด 24h
฿ 0.05529
฿ 0.05529฿ 0.05529
สูงสุด 24h

฿ 0.0551
฿ 0.0551฿ 0.0551

฿ 0.05529
฿ 0.05529฿ 0.05529

฿ 658.7826407727363908
฿ 658.7826407727363908฿ 658.7826407727363908

฿ 0.6591559325667815036
฿ 0.6591559325667815036฿ 0.6591559325667815036

0.00%

-0.01%

-0.87%

-0.87%

ประวัติราคา Bitcoin Bam (BTCBAM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bam ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0001811-0.01%
30 วัน฿ -0.00181-3.18%
60 วัน฿ -0.0048-8.02%
90 วัน฿ +0.0012+2.22%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bam ในวันนี้

วันนี้ BTCBAM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001811 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bam ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00181 (-3.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bam ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTCBAM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0048 (-8.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bam ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0012 (+2.22%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin Bam (BTCBAM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Bitcoin Bam

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitcoin Bam ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Bitcoin Bam?

ราคาของ Bitcoin Bam (BTCBAM) ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นของตลาด ปริมาณการซื้อขาย ความสัมพันธ์กับบิตคอยน์ ดุลยภาพระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การจดทะเบียนในกระดานเทรด การยอมรับจากชุมชน ข่าวด้านกฎระเบียบ การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก การพัฒนาทางเทคนิค ความร่วมมือต่าง ๆ แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต และกิจกรรมการซื้อขายเก็งกำไร

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Bitcoin Bam วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Bitcoin Bam (BTCBAM) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การจับจังหวะตลาด การติดตามกำไร/ขาดทุน และการวางแผนการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออก การประเมินความผันผวนของตลาด และทำการตัดสินใจซื้อหรือขายอย่างรอบคอบและมีข้อมูลรองรับ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามราคาประจำวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ถือครอง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bam

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bam (BTCBAM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BTCBAM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bam (BTCBAM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin Bam อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitcoin Bam จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BTCBAM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin Bam

วิธีการซื้อและลงทุน Bitcoin Bam ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Bitcoin Bam หรือยัง? การซื้อ BTCBAM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Bitcoin Bam ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Bitcoin Bam (BTCBAM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Bitcoin Bam จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Bitcoin Bam (BTCBAM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Bitcoin Bam ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Bitcoin Bam ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Bitcoin Bam (BTCBAM) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Bitcoin Bam (BTCBAM)

Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.

Bitcoin Bam ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitcoin Bam ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Bitcoin Bam อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemLaunchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin Bam

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:04:58 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitcoin Bam (BTCBAM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitcoin Bam

BTCBAM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BTCBAM โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BTCBAM USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Bitcoin Bam (BTCBAM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bitcoin Bam ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BTCBAM/USDT
฿1.8112432
฿1.8112432฿1.8112432
-0.01%
642.59K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BTCBAM เป็น THB

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BTCBAM
BTCBAM
THB
THB

1 BTCBAM = 1.8112432 THB