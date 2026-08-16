ราคา Bitcoin Bam(BTCBAM)
ราคาปัจจุบัน Bitcoin Bam (BTCBAM) วันนี้ ฿ 0.05512, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BTCBAM เป็น THB คือ ฿ 0.05512 ต่อ BTCBAM.
Bitcoin Bam มีอันดับที่ #2113 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 566.45K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.28M BTCBAM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTCBAM เทรดระหว่าง ฿ 0.0551 (ต่ำ) กับ ฿ 0.05529 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 658.7826407727363908 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.6591559325667815036
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BTCBAM เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 35.13K.
No.2113
48.93%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Bam คือ ฿ 566.45K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 35.13K อุปทานหมุนเวียนของ BTCBAM คือ 10.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.16M
0.00%
-0.01%
-0.87%
-0.87%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Bam ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0001811
|-0.01%
|30 วัน
|฿ -0.00181
|-3.18%
|60 วัน
|฿ -0.0048
|-8.02%
|90 วัน
|฿ +0.0012
|+2.22%
วันนี้ BTCBAM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0001811 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00181 (-3.18%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BTCBAM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0048 (-8.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.0012 (+2.22%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitcoin Bam ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin Bam อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitcoin Bam ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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