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ราคาปัจจุบัน Wootrade Network วันนี้ คือ 0.01069 THB มูลค่าตลาด WOO เท่ากับ 20,191,080.523870747082 THB ติดตามการอัปเดตราคา WOO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wootrade Network วันนี้ คือ 0.01069 THB มูลค่าตลาด WOO เท่ากับ 20,191,080.523870747082 THB ติดตามการอัปเดตราคา WOO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WOO

ข้อมูลราคา WOO

WOO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WOO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WOO

โทเคโนมิกส์ WOO

การคาดการณ์ราคา WOO

ประวัติ WOO

WOO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง WOOเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Wootrade Network(WOO)

ราคาปัจจุบัน 1 WOO เป็น THB

฿0.3504182
฿0.3504182฿0.3504182
+0.28%1D
THB
Wootrade Network (WOO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:19:06 (UTC+8)

ราคา Wootrade Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wootrade Network (WOO) วันนี้ ฿ 0.01069, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WOO เป็น THB คือ ฿ 0.01069 ต่อ WOO.

Wootrade Network มีอันดับที่ #654 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 20.19M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.89B WOO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WOO เทรดระหว่าง ฿ 0.01041 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01079 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 81.3172495020974402512 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WOO เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.04K.

Wootrade Network (WOO) ข้อมูลการตลาด

No.654

฿ 20.19M
฿ 20.19M฿ 20.19M

฿ 57.04K
฿ 57.04K฿ 57.04K

฿ 20.19M
฿ 20.19M฿ 20.19M

1.89B
1.89B 1.89B

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

1,888,782,088.2947378
1,888,782,088.2947378 1,888,782,088.2947378

100.00%

2020-10-29 00:00:00

฿ 0.6556
฿ 0.6556฿ 0.6556

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wootrade Network คือ ฿ 20.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.04K อุปทานหมุนเวียนของ WOO คือ 1.89B โดยมีอุปทานรวมที่ 1888782088.2947378 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.19M

ประวัติราคา Wootrade Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.01041
฿ 0.01041฿ 0.01041
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01079
฿ 0.01079฿ 0.01079
สูงสุด 24h

฿ 0.01041
฿ 0.01041฿ 0.01041

฿ 0.01079
฿ 0.01079฿ 0.01079

฿ 81.3172495020974402512
฿ 81.3172495020974402512฿ 81.3172495020974402512

฿ 0
฿ 0฿ 0

0.00%

+0.28%

-10.92%

-10.92%

ประวัติราคา Wootrade Network (WOO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Wootrade Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0009784+0.28%
30 วัน฿ -0.00115-9.72%
60 วัน฿ -0.00273-20.35%
90 วัน฿ -0.00624-36.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา Wootrade Network ในวันนี้

วันนี้ WOO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0009784 (+0.28%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Wootrade Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00115 (-9.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Wootrade Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WOO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00273 (-20.35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Wootrade Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00624 (-36.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Wootrade Network (WOO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Wootrade Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Wootrade Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Wootrade Network วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WOO: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

WOO_USDT อยู่ในช่วงกรอบกลาง (Hub Range) ระหว่าง 0.01043 ถึง 0.01071 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01054 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของกรอบที่ 0.01057 อยู่เพียง 3 จุดฐาน (Pips) ราคากำลังเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับ S1 และค่ากลาง โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสร้างสมดุลระยะสั้นไว้ได้ แต่โครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน ในด้านเทคนิค กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นให้สัญญาณซื้อ โดย EMA ยืนยันการเรียงตัวแบบ Bullish และ MACD กำลังเกิดรูปแบบ Golden Cross ขณะเดียวกัน ดัชนีแรงเคลื่อนไหว (Momentum) บ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังสะสมขึ้น สำหรับ RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ และดัชนีทั้งสอง (Fast และ Slow) มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ตลาดขาดพลังงานในการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางเดียว ขณะที่ระดับความเคลื่อนไหวของตลาดยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับแนวต้านสำคัญใกล้เคียงล่าสุด (R1) อยู่ที่ 0.01062 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 8 จุดฐาน ขณะที่แนวต้านรอง (R2) อยู่ที่ 0.01071 สำหรับแนวรับสำคัญใกล้เคียงล่าสุด (S1) อยู่ที่ 0.01048 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียง 6 จุดฐาน และแนวรับรอง (S2) อยู่ที่ 0.01043 ทั้งนี้ ระดับราคาที่สำคัญเหล่านี้กระจายตัวอย่างแน่นหนา ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัดอย่างมาก

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Wootrade Network?

ราคาโทเค็น WOO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรด WooX – เมื่อมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ความต้องการจะสูงขึ้น
2. การยอมรับของสถาบันที่ใช้บริการสภาพคล่องของ Wootrade
3. ความน่าสนใจของประโยชน์การใช้งานโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน (staking)
4. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโตและการเชื่อมโยงกับราคาบิตคอยน์
5. การประกาศความร่วมมือกับกระดานเทรดและบริษัทซื้อขาย
6. การเผาโทเค็นและกลไกการลดปริมาณโทเค็นในระบบ
7. การแข่งขันจาก DEX และแพลตฟอร์มซื้อขายอื่น ๆ
8. ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายคริปโต
9. พัฒนาการของทีมงานและความคืบหน้าในแผนงาน (roadmap)
10. ความต้องการจากผู้ทำตลาด (market maker) สำหรับการเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องที่ลึกของ WOO

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Wootrade Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ WOO ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างแข็งขัน การบริหารพอร์ตการลงทุน และการจับจังหวะการลงทุน เนื่องจาก WOO ถูกใช้เพื่อให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายบนกระดานเทรด WOO X บรรดานักเทรดจึงติดตามราคาเพื่อปรับปรุงต้นทุนให้เหมาะสม ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินแนวโน้มของตลาด

การคาดการณ์ราคา Wootrade Network

การคาดการณ์ราคา Wootrade Network (WOO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WOO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wootrade Network (WOO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wootrade Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wootrade Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WOO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wootrade Network

วิธีการซื้อและลงทุน Wootrade Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Wootrade Network หรือยัง? การซื้อ WOO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Wootrade Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Wootrade Network (WOO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Wootrade Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Wootrade Network (WOO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Wootrade Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Wootrade Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Wootrade Network (WOO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Wootrade Network (WOO)

Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.

Wootrade Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Wootrade Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Wootrade Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Avalanche Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wootrade Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:19:06 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wootrade Network (WOO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wootrade Network

WOO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WOO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WOO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Wootrade Network (WOO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Wootrade Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WOO/USDT
฿0.350746
฿0.350746฿0.350746
+0.28%
5.40M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 WOO = 0.3504182 THB