ราคา Wootrade Network(WOO)
ราคาปัจจุบัน Wootrade Network (WOO) วันนี้ ฿ 0.01069, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.28% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WOO เป็น THB คือ ฿ 0.01069 ต่อ WOO.
Wootrade Network มีอันดับที่ #654 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 20.19M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.89B WOO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WOO เทรดระหว่าง ฿ 0.01041 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01079 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 81.3172495020974402512 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WOO เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.92% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.04K.
No.654
100.00%
2020-10-29 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wootrade Network คือ ฿ 20.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.04K อุปทานหมุนเวียนของ WOO คือ 1.89B โดยมีอุปทานรวมที่ 1888782088.2947378 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 20.19M
0.00%
+0.28%
-10.92%
-10.92%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Wootrade Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0009784
|+0.28%
|30 วัน
|฿ -0.00115
|-9.72%
|60 วัน
|฿ -0.00273
|-20.35%
|90 วัน
|฿ -0.00624
|-36.86%
วันนี้ WOO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0009784 (+0.28%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00115 (-9.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WOO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00273 (-20.35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00624 (-36.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Wootrade Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WOO: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
WOO_USDT อยู่ในช่วงกรอบกลาง (Hub Range) ระหว่าง 0.01043 ถึง 0.01071 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.01054 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของกรอบที่ 0.01057 อยู่เพียง 3 จุดฐาน (Pips) ราคากำลังเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับ S1 และค่ากลาง โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสร้างสมดุลระยะสั้นไว้ได้ แต่โครงสร้างตลาดยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน ในด้านเทคนิค กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นให้สัญญาณซื้อ โดย EMA ยืนยันการเรียงตัวแบบ Bullish และ MACD กำลังเกิดรูปแบบ Golden Cross ขณะเดียวกัน ดัชนีแรงเคลื่อนไหว (Momentum) บ่งชี้ว่าแรงซื้อกำลังสะสมขึ้น สำหรับ RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ และดัชนีทั้งสอง (Fast และ Slow) มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้ตลาดขาดพลังงานในการเคลื่อนไหวแบบมีทิศทางเดียว ขณะที่ระดับความเคลื่อนไหวของตลาดยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระดับแนวต้านสำคัญใกล้เคียงล่าสุด (R1) อยู่ที่ 0.01062 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 8 จุดฐาน ขณะที่แนวต้านรอง (R2) อยู่ที่ 0.01071 สำหรับแนวรับสำคัญใกล้เคียงล่าสุด (S1) อยู่ที่ 0.01048 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียง 6 จุดฐาน และแนวรับรอง (S2) อยู่ที่ 0.01043 ทั้งนี้ ระดับราคาที่สำคัญเหล่านี้กระจายตัวอย่างแน่นหนา ทำให้พื้นที่การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัดอย่างมาก
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Wootrade Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Wootrade Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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