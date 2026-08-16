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ราคาปัจจุบัน 114514 วันนี้ คือ 0.0004507 THB มูลค่าตลาด 114514 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา 114514 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 114514 วันนี้ คือ 0.0004507 THB มูลค่าตลาด 114514 เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา 114514 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 114514

ข้อมูลราคา 114514

114514 คืออะไร

โทเคโนมิกส์ 114514

การคาดการณ์ราคา 114514

ประวัติ 114514

114514 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง 114514เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต 114514

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ราคา 114514(114514)

ราคาปัจจุบัน 1 114514 เป็น THB

฿0.014810002
฿0.014810002฿0.014810002
-11.05%1D
THB
114514 (114514) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:41:03 (UTC+8)

ราคา 114514 วันนี้

ราคาปัจจุบัน 114514 (114514) วันนี้ ฿ 0.0004507, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 114514 เป็น THB คือ ฿ 0.0004507 ต่อ 114514.

114514 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- 114514 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 114514 เทรดระหว่าง ฿ 0.0004374 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0005254 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 114514 เคลื่อนไหว -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -33.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.88K.

114514 (114514) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 56.88K
฿ 56.88K฿ 56.88K

฿ 450.59K
฿ 450.59K฿ 450.59K

--
----

999,755,921.843922
999,755,921.843922 999,755,921.843922

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 114514 คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.88K อุปทานหมุนเวียนของ 114514 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999755921.843922 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 450.59K

ประวัติราคา 114514 THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0004374
฿ 0.0004374฿ 0.0004374
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0005254
฿ 0.0005254฿ 0.0005254
สูงสุด 24h

฿ 0.0004374
฿ 0.0004374฿ 0.0004374

฿ 0.0005254
฿ 0.0005254฿ 0.0005254

--
----

--
----

-0.42%

-11.05%

-33.58%

-33.58%

ประวัติราคา 114514 (114514) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 114514 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.001839804-11.05%
30 วัน฿ -0.0012179-72.99%
60 วัน฿ -0.0004972-52.46%
90 วัน฿ -0.0004143-47.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา 114514 ในวันนี้

วันนี้ 114514 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001839804 (-11.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา 114514 ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0012179 (-72.99%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา 114514 ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 114514 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0004972 (-52.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา 114514 ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0004143 (-47.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา 114514 (114514) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ 114514

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด 114514 ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด 114514 วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด 114514: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

【โครงสร้างตลาด】 114514_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้ระบบฮับในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2.6E-4 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วง 2.521E-4 อยู่ 3.14% ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 5–6 ขณะที่แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงเรียงตัวขึ้น แม้ว่าราคาจะอยู่เหนือจุดฮับ แต่ก็ห่างจากแนวต้าน R1 ที่ 2.543E-4 เพียง 2.27% เท่านั้น 【สถานะพลังงานเคลื่อนที่】 MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์ขาขึ้น ทำให้พลังงานของฝ่ายซื้อเริ่มสะสมมากขึ้น ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่พบการกระจายพลังงานที่รุนแรง ดัชนีทางเทคนิคระยะสั้นสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยมีแนวโน้มที่พลังงานฝ่ายซื้อจะเข้าสู่ภาวะเหนือกว่า ขณะที่ดัชนีเร็วและดัชนีแนวโน้มมีทิศทางเดียวกัน 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านด้านบน: - R1: 2.543E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.27% - R2: 2.577E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.81% เป็นระดับแนวต้านระยะไกล แนวรับด้านล่าง: - S1: 2.487E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.42% - ค่ากลางของช่วง 2.521E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.14% เป็นระดับแนวรับใกล้เคียงที่สำคัญ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ 114514?

โทเค็น “114514” ดูเหมือนจะเป็นมีมหรือสกุลเงินดิจิทัลที่เกิดจากชุมชน ปัจจัยด้านราคาโดยทั่วไปได้แก่: ความเคลื่อนไหวของอุปทานและอุปสงค์, ความรู้สึกของชุมชนและความนิยมบนโซเชียลมีเดีย, ปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน, กิจกรรมของผู้ทำตลาด, แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต, ผลกระทบจากข่าวด้านกฎระเบียบ และพฤติกรรมการซื้อขายเชิงเก็งกำไร

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ 114514 วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น 114514 ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการลงทุน การตัดสินใจซื้อ/ขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด รวมถึงการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง นักเทรดต่างจับตาดูราคาประจำวันเพื่อระบุแนวโน้ม ประเมินความสามารถในการทำกำไร และกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา 114514

การคาดการณ์ราคา 114514 (114514) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 114514 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 114514 (114514) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 114514 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 114514 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 114514 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 114514

วิธีการซื้อและลงทุน 114514 ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย 114514 หรือยัง? การซื้อ 114514 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ 114514 ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ 114514 (114514) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว 114514 จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ 114514 (114514)

คุณสามารถทำอะไรกับ 114514 ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ 114514 ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ 114514 (114514)

ชื่อโทเคนนี้มาจากมีมตัวเลขบนอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่น “114514” ซึ่งมักถูกชุมชนเชื่อมโยงกับมุกย่อยในวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น Yajuu Senpai

114514 ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 114514 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 114514

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:41:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 114514 (114514)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด 114514 (114514) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน 114514 ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
114514/USDT
฿0.014816574
฿0.014816574฿0.014816574
-10.90%
116.82M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ 114514 เป็น THB

จำนวน

114514
114514
THB
THB

1 114514 = 0.014810002 THB