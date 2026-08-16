ราคา 114514(114514)
ราคาปัจจุบัน 114514 (114514) วันนี้ ฿ 0.0004507, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 11.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 114514 เป็น THB คือ ฿ 0.0004507 ต่อ 114514.
114514 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- 114514 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 114514 เทรดระหว่าง ฿ 0.0004374 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0005254 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 114514 เคลื่อนไหว -0.42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -33.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.88K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 114514 คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.88K อุปทานหมุนเวียนของ 114514 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 999755921.843922 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 450.59K
-0.42%
-11.05%
-33.58%
-33.58%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา 114514 ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.001839804
|-11.05%
|30 วัน
|฿ -0.0012179
|-72.99%
|60 วัน
|฿ -0.0004972
|-52.46%
|90 วัน
|฿ -0.0004143
|-47.90%
วันนี้ 114514 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001839804 (-11.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0012179 (-72.99%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 114514 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0004972 (-52.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0004143 (-47.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด 114514 ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด 114514: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
【โครงสร้างตลาด】 114514_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้ระบบฮับในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 2.6E-4 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางของช่วง 2.521E-4 อยู่ 3.14% ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 5–6 ขณะที่แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงเรียงตัวขึ้น แม้ว่าราคาจะอยู่เหนือจุดฮับ แต่ก็ห่างจากแนวต้าน R1 ที่ 2.543E-4 เพียง 2.27% เท่านั้น 【สถานะพลังงานเคลื่อนที่】 MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์ขาขึ้น ทำให้พลังงานของฝ่ายซื้อเริ่มสะสมมากขึ้น ส่วน RSI ยังอยู่ในโซนกลาง ไม่พบการกระจายพลังงานที่รุนแรง ดัชนีทางเทคนิคระยะสั้นสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยมีแนวโน้มที่พลังงานฝ่ายซื้อจะเข้าสู่ภาวะเหนือกว่า ขณะที่ดัชนีเร็วและดัชนีแนวโน้มมีทิศทางเดียวกัน 【ระดับราคาสำคัญ】 แนวต้านด้านบน: - R1: 2.543E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 2.27% - R2: 2.577E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 7.81% เป็นระดับแนวต้านระยะไกล แนวรับด้านล่าง: - S1: 2.487E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.42% - ค่ากลางของช่วง 2.521E-4 ห่างจากราคาปัจจุบัน 3.14% เป็นระดับแนวรับใกล้เคียงที่สำคัญ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ 114514 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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ชื่อโทเคนนี้มาจากมีมตัวเลขบนอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่น “114514” ซึ่งมักถูกชุมชนเชื่อมโยงกับมุกย่อยในวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น Yajuu Senpai
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก 114514 ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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