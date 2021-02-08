ราคา SafePal(SFP)
ราคาปัจจุบัน SafePal (SFP) วันนี้ ฿ 0.2297, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SFP เป็น THB คือ ฿ 0.2297 ต่อ SFP.
SafePal มีอันดับที่ #163 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 114.85M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 500.00M SFP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SFP เทรดระหว่าง ฿ 0.22 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2524 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 143.8673752758 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.070393847209386991
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SFP เคลื่อนไหว -2.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.28K.
No.163
100.00%
2021-02-08 00:00:00
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SafePal คือ ฿ 114.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.28K อุปทานหมุนเวียนของ SFP คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 114.85M
-2.34%
-2.33%
-3.49%
-3.49%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SafePal ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.179702
|-2.33%
|30 วัน
|฿ +0.0147
|+6.83%
|60 วัน
|฿ -0.023
|-9.11%
|90 วัน
|฿ -0.0451
|-16.42%
วันนี้ SFP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.179702 (-2.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0147 (+6.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SFP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.023 (-9.11%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0451 (-16.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SafePal ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SFP: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
SFP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.2378 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหว (Pivot Point) ที่ระดับ 0.2341 ขณะนี้ราคายังคงอยู่เหนือแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.2356 และแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.2364 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุออกจากช่วงการแกว่งตัวระยะสั้นแล้ว แต่โครงสร้างฝ่ายซื้อ (Bullish Structure) ยังไม่ได้ถูกยืนยันอย่างสมบูรณ์ สัญญาณของการชะลอตัวในระดับราคาสูงเริ่มปรากฏขึ้น ทำให้ตลาดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเปลี่ยนระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางแบบ Bearish (Dead Cross) โดยพลังงานการเคลื่อนไหวเปลี่ยนจากฝ่ายซื้อไปเป็นฝ่ายขาย สายสัญญาณเร็วและสายสัญญาณช้ากำลังกระจายตัวลงมา ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในระดับกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้ให้สัญญาณทิศทางที่ชัดเจน สำหรับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average (MA) และ Exponential Moving Average (EMA) ยังไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น ทำให้ขาดแรงผลักดันเชิงแนวโน้ม ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) อยู่ในช่วงทรงตัวและมีการกระจายน้ำหนักพลังงานการเคลื่อนไหวอย่างกระจายตัว ไม่พบลักษณะการเร่งตัวแบบมีทิศทางเดียว แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.2378 ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.2364 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0014 แนวรับที่สองอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.2356 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0022 แนวรับที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นอยู่ที่จุดศูนย์กลาง Pivot Point ที่ 0.2341 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0037 และแนวรับที่ไกลออกไปอีกคือระดับ S1 ที่ 0.2333 นักเทรดควรเฝ้าติดตามระยะเวลาที่ราคาจะพักตัวอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางเหล่านี้ เพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ SafePal อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SafePal ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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