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ราคาปัจจุบัน SafePal วันนี้ คือ 0.2297 THB มูลค่าตลาด SFP เท่ากับ 114,850,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา SFP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SafePal วันนี้ คือ 0.2297 THB มูลค่าตลาด SFP เท่ากับ 114,850,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา SFP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา SafePal(SFP)

ราคาปัจจุบัน 1 SFP เป็น THB

฿7.532844
฿7.532844฿7.532844
-2.33%1D
THB
SafePal (SFP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:27:13 (UTC+8)

ราคา SafePal วันนี้

ราคาปัจจุบัน SafePal (SFP) วันนี้ ฿ 0.2297, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SFP เป็น THB คือ ฿ 0.2297 ต่อ SFP.

SafePal มีอันดับที่ #163 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 114.85M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 500.00M SFP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SFP เทรดระหว่าง ฿ 0.22 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2524 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 143.8673752758 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.070393847209386991

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SFP เคลื่อนไหว -2.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.49% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.28K.

SafePal (SFP) ข้อมูลการตลาด

No.163

฿ 114.85M
฿ 114.85M฿ 114.85M

฿ 58.28K
฿ 58.28K฿ 58.28K

฿ 114.85M
฿ 114.85M฿ 114.85M

500.00M
500.00M 500.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

100.00%

2021-02-08 00:00:00

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SafePal คือ ฿ 114.85M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.28K อุปทานหมุนเวียนของ SFP คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 500000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 114.85M

ประวัติราคา SafePal THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.22
฿ 0.22฿ 0.22
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2524
฿ 0.2524฿ 0.2524
สูงสุด 24h

฿ 0.22
฿ 0.22฿ 0.22

฿ 0.2524
฿ 0.2524฿ 0.2524

฿ 143.8673752758
฿ 143.8673752758฿ 143.8673752758

฿ 7.070393847209386991
฿ 7.070393847209386991฿ 7.070393847209386991

-2.34%

-2.33%

-3.49%

-3.49%

ประวัติราคา SafePal (SFP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา SafePal ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.179702-2.33%
30 วัน฿ +0.0147+6.83%
60 วัน฿ -0.023-9.11%
90 วัน฿ -0.0451-16.42%
การเปลี่ยนแปลงราคา SafePal ในวันนี้

วันนี้ SFP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.179702 (-2.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา SafePal ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0147 (+6.83%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา SafePal ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน SFP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.023 (-9.11%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา SafePal ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0451 (-16.42%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา SafePal (SFP) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ SafePal

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด SafePal ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด SafePal วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด SFP: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

SFP_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.2378 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือจุดศูนย์กลางของช่วงการเคลื่อนไหว (Pivot Point) ที่ระดับ 0.2341 ขณะนี้ราคายังคงอยู่เหนือแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.2356 และแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.2364 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุออกจากช่วงการแกว่งตัวระยะสั้นแล้ว แต่โครงสร้างฝ่ายซื้อ (Bullish Structure) ยังไม่ได้ถูกยืนยันอย่างสมบูรณ์ สัญญาณของการชะลอตัวในระดับราคาสูงเริ่มปรากฏขึ้น ทำให้ตลาดอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดเปลี่ยนระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ดัชนี MACD แสดงสถานะการตัดขวางแบบ Bearish (Dead Cross) โดยพลังงานการเคลื่อนไหวเปลี่ยนจากฝ่ายซื้อไปเป็นฝ่ายขาย สายสัญญาณเร็วและสายสัญญาณช้ากำลังกระจายตัวลงมา ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในระดับกลาง สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขายในระยะสั้น ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้ให้สัญญาณทิศทางที่ชัดเจน สำหรับกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average (MA) และ Exponential Moving Average (EMA) ยังไม่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น ทำให้ขาดแรงผลักดันเชิงแนวโน้ม ขณะที่ค่าความผันผวน (Volatility) อยู่ในช่วงทรงตัวและมีการกระจายน้ำหนักพลังงานการเคลื่อนไหวอย่างกระจายตัว ไม่พบลักษณะการเร่งตัวแบบมีทิศทางเดียว แนวต้านสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่ระดับ 0.2378 ซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.2364 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0014 แนวรับที่สองอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.2356 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0022 แนวรับที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นอยู่ที่จุดศูนย์กลาง Pivot Point ที่ 0.2341 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0037 และแนวรับที่ไกลออกไปอีกคือระดับ S1 ที่ 0.2333 นักเทรดควรเฝ้าติดตามระยะเวลาที่ราคาจะพักตัวอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางเหล่านี้ เพื่อประเมินทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ SafePal?

ราคาของ SafePal (SFP) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความต้องการกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ – เนื่องจากกระเป๋าเงินคริปโตเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ SafePal การใช้งานกระเป๋าเงินคริปโตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยขับเคลื่อนการใช้งานและมูลค่าของโทเค็น

2. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา SFP

3. การจัดทำรายการบนกระดานเทรด – การร่วมมือกับกระดานเทรดใหม่ ๆ จะช่วยขยายความพร้อมในการเข้าถึงและการซื้อขาย

4. การใช้งานของโทเค็น – กรณีการใช้งาน SFP ภายในระบบนิเวศของ SafePal ซึ่งรวมถึงส่วนลดและสิทธิ์ในการกำกับดูแล

5. การแข่งขัน – ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์รายอื่น เช่น Ledger และ Trezor

6. ข่าวด้านกฎระเบียบ – กฎระเบียบด้านคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการกระเป๋าเงินและโปรโตคอล DeFi

7. การประกาศความร่วมมือ – การพัฒนาความร่วมมือกับโครงการคริปโตและกระดานเทรดรายใหญ่

8. การอัปเดตด้านเทคโนโลยี – ฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุงด้านความปลอดภัย และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

9. ปริมาณการซื้อขาย – การมีสภาพคล่องที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะช่วยสนับสนุนราคาที่มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

10. ความสัมพันธ์กับราคาบิทคอยน์ – เช่นเดียวกับเหรียญอื่น ๆ ส่วนใหญ่ SFP มักเคลื่อนไหวตามทิศทางราคาของบิทคอยน์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ SafePal วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ SafePal (SFP) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่บ่อย ๆ จำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องคอยตรวจสอบมูลค่าและความก้าวหน้าของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยให้ประเมินแนวโน้มและรูปแบบความผันผวนได้อย่างแม่นยำ

การคาดการณ์ราคา SafePal

การคาดการณ์ราคา SafePal (SFP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SFP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SafePal (SFP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SafePal อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SafePal จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SFP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SafePal

วิธีการซื้อและลงทุน SafePal ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย SafePal หรือยัง? การซื้อ SFP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ SafePal ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ SafePal (SFP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว SafePal จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ SafePal (SFP)

คุณสามารถทำอะไรกับ SafePal ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ SafePal ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ SafePal (SFP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ SafePal (SFP)

"Safepal is a digital asset wallet designed to provide a secure and user-friendly crypto asset management platform. Safepal offers hardware wallet and software wallet products managed by the Safepal App, where users can easily store, manage and trade their crypto assets. Safepal supports 20 blockchains, including Binance Chain and Binance Smart Chain (BSC), over 10,000 tokens and NFT assets. Safepal is also the first hardware wallet Binance Labs invested in."

SafePal ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก SafePal ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ SafePal อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemEnergi Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SafePal

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 23:27:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SafePal (SFP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SafePal

SFP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ SFP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส SFP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด SafePal (SFP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SafePal ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SFP/USDT
฿7.500064
฿7.500064฿7.500064
-2.67%
246.72K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ SFP เป็น THB

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SFP
SFP
THB
THB

1 SFP = 7.529566 THB