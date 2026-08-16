ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน CMC 20 Index DTF วันนี้ คือ 128.63 THB มูลค่าตลาด CMC20 เท่ากับ 10,436,244.7498556834 THB ติดตามการอัปเดตราคา CMC20 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CMC 20 Index DTF วันนี้ คือ 128.63 THB มูลค่าตลาด CMC20 เท่ากับ 10,436,244.7498556834 THB ติดตามการอัปเดตราคา CMC20 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CMC20

ข้อมูลราคา CMC20

CMC20 คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CMC20

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CMC20

โทเคโนมิกส์ CMC20

การคาดการณ์ราคา CMC20

ประวัติ CMC20

CMC20 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CMC20เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต CMC20

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

CMC 20 Index DTF โลโก้

ราคา CMC 20 Index DTF(CMC20)

ราคาปัจจุบัน 1 CMC20 เป็น THB

฿4,226.7818
฿4,226.7818฿4,226.7818
+0.53%1D
THB
CMC 20 Index DTF (CMC20) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:30:02 (UTC+8)

ราคา CMC 20 Index DTF วันนี้

ราคาปัจจุบัน CMC 20 Index DTF (CMC20) วันนี้ ฿ 128.63, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CMC20 เป็น THB คือ ฿ 128.63 ต่อ CMC20.

CMC 20 Index DTF มีอันดับที่ #8066 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.44M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 81.13K CMC20 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CMC20 เทรดระหว่าง ฿ 127.57 (ต่ำ) กับ ฿ 128.91 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6,918.193232771282440461 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 3,924.4112769733459402

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CMC20 เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 524.95.

CMC 20 Index DTF (CMC20) ข้อมูลการตลาด

No.8066

฿ 10.44M
฿ 10.44M฿ 10.44M

฿ 524.95
฿ 524.95฿ 524.95

฿ 10.44M
฿ 10.44M฿ 10.44M

81.13K
81.13K 81.13K

--
----

81,133.83153118
81,133.83153118 81,133.83153118

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CMC 20 Index DTF คือ ฿ 10.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 524.95 อุปทานหมุนเวียนของ CMC20 คือ 81.13K โดยมีอุปทานรวมที่ 81133.83153118 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 10.44M

ประวัติราคา CMC 20 Index DTF THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 127.57
฿ 127.57฿ 127.57
ต่ำสุด 24h
฿ 128.91
฿ 128.91฿ 128.91
สูงสุด 24h

฿ 127.57
฿ 127.57฿ 127.57

฿ 128.91
฿ 128.91฿ 128.91

฿ 6,918.193232771282440461
฿ 6,918.193232771282440461฿ 6,918.193232771282440461

฿ 3,924.4112769733459402
฿ 3,924.4112769733459402฿ 3,924.4112769733459402

0.00%

+0.53%

-2.54%

-2.54%

ประวัติราคา CMC 20 Index DTF (CMC20) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CMC 20 Index DTF ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +22.2838+0.53%
30 วัน฿ +0.88+0.68%
60 วัน฿ -3.06-2.33%
90 วัน฿ -26.01-16.82%
การเปลี่ยนแปลงราคา CMC 20 Index DTF ในวันนี้

วันนี้ CMC20 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +22.2838 (+0.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CMC 20 Index DTF ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.88 (+0.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CMC 20 Index DTF ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CMC20 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -3.06 (-2.33%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CMC 20 Index DTF ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -26.01 (-16.82%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CMC 20 Index DTF (CMC20) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา CMC 20 Index DTFทันที

การวิเคราะห์ CMC 20 Index DTF

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CMC 20 Index DTF ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ CMC 20 Index DTF?

ราคาของ CMC20 ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ เนื่องจากส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วน
3. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องของโทเค็นที่เป็นส่วนประกอบ
4. ข่าวสารด้านกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอเรนซี
5. การยอมรับจากสถาบันและการไหลเข้าของเงินลงทุน
6. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และเสถียรภาพทางการเงินโลก
7. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค และระดับแนวรับ/แนวต้าน
8. เหตุการณ์การปรับสมดุลดัชนีและการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
9. การดำเนินการบิดเบือนราคาในตลาด และกิจกรรมการซื้อขายของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก
10. ข่าวสารและความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับ 20 สกุลเงินคริปโตชั้นนำที่รวมอยู่ในดัชนี

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ CMC 20 Index DTF วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา CMC20 ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด การคำนวณกำไร/ขาดทุน และโอกาสในการซื้อขาย ในฐานะกองทุนดัชนีคริปโตเคอร์เรนซี CMC20 ติดตามเหรียญชั้นนำ 20 อันดับแรก ดังนั้น ราคาของ CMC20 จึงสะท้อนถึงแนวโน้มของตลาดในภาพรวม

การคาดการณ์ราคา CMC 20 Index DTF

การคาดการณ์ราคา CMC 20 Index DTF (CMC20) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CMC20 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CMC 20 Index DTF (CMC20) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CMC 20 Index DTF อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CMC 20 Index DTF จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CMC20 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CMC 20 Index DTF

วิธีการซื้อและลงทุน CMC 20 Index DTF ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย CMC 20 Index DTF หรือยัง? การซื้อ CMC20 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ CMC 20 Index DTF ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ CMC 20 Index DTF (CMC20) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว CMC 20 Index DTF จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ CMC 20 Index DTF (CMC20)

คุณสามารถทำอะไรกับ CMC 20 Index DTF ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ CMC 20 Index DTF ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ CMC 20 Index DTF (CMC20) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ CMC 20 Index DTF (CMC20)

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

CMC 20 Index DTF ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CMC 20 Index DTF ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ CMC 20 Index DTF อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CMC 20 Index DTF

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:30:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CMC 20 Index DTF (CMC20)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CMC 20 Index DTF

CMC20 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CMC20 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CMC20 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด CMC 20 Index DTF (CMC20) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CMC 20 Index DTF ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CMC20/USDT
฿4,226.7818
฿4,226.7818฿4,226.7818
+0.53%
4.09 (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.46588908
฿0.46588908฿0.46588908

-6.98%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2824556
฿2.2824556฿2.2824556

+0.72%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.0844502
฿0.0844502฿0.0844502

-24.23%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3095412
฿0.3095412฿0.3095412

-1.56%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.007958692
฿0.007958692฿0.007958692

+404.58%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.28055868
฿0.28055868฿0.28055868

+30.35%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.4296684
฿2.4296684฿2.4296684

+17.87%

Velvet

Velvet

VELVET

฿33.4895976
฿33.4895976฿33.4895976

+13.05%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.35743914
฿10.35743914฿10.35743914

+11.06%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CMC20 เป็น THB

จำนวน

CMC20
CMC20
THB
THB

1 CMC20 = 4,226.7818 THB