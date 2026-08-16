ราคา Based(BASED)
ราคาปัจจุบัน Based (BASED) วันนี้ ฿ 0.08441, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BASED เป็น THB คือ ฿ 0.08441 ต่อ BASED.
Based มีอันดับที่ #774 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 19.84M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 235.00M BASED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BASED เทรดระหว่าง ฿ 0.07478 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08818 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 10.294408182190707168 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.646087006472303758
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BASED เคลื่อนไหว -2.98% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 491.93K.
No.774
23.50%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Based คือ ฿ 19.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 491.93K อุปทานหมุนเวียนของ BASED คือ 235.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 84.41M
-2.98%
+9.02%
+13.66%
+13.66%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Based ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.2278183
|+9.02%
|30 วัน
|฿ -0.0072
|-7.86%
|60 วัน
|฿ +0.00784
|+10.23%
|90 วัน
|฿ +0.01481
|+21.27%
วันนี้ BASED บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2278183 (+9.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0072 (-7.86%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BASED เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00784 (+10.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01481 (+21.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Based ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BASED: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
BASED_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.08628 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวเหนือระดับศูนย์กลาง R2 ที่ 0.08522 ราคายังคงทะลุผ่านแนวต้านระยะสั้นที่ 0.08112 และสามารถยืนหยัดเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการขยายตัวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่สมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้เลื่อนไปอยู่ในโซนราคาสูงขึ้น ระบบดัชนีต่าง ๆ บ่งชี้ว่าแรงซื้อเข้ามาครอบงำอย่างเด่นชัด โดยความเบี่ยงเบนของราคาอยู่ในช่วงความผันผวนที่เหมาะสม MACD ได้เกิดการตัดขวางแบบ Golden Cross ซึ่งยืนยันถึงแรงขับเคลื่อนระยะสั้นที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) และ EMA ยังไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อที่ชัดเจน ส่วนดัชนี MACD แบบเร็วและแบบช้าก็แสดงให้เห็นถึงการแยกชั้นของแรงซื้อและแรงขาย สำหรับ RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนว่าพลังงานการเคลื่อนไหวยังไม่กระจุกตัวมากจนเกินไป อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งบอกถึงอารมณ์การซื้อขายในช่วงเวลาปัจจุบันที่ค่อนข้างสงบ แถบ Bollinger Bands ที่เปิดกว้างชี้ให้เห็นถึงช่องทางการเคลื่อนไหวของราคา ขณะที่การกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจายตัวโดยรวม ไม่มีสัญญาณการเร่งตัวแบบแนวโน้มเดียวที่ชัดเจน ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ ระดับศูนย์กลาง R2 ที่ 0.08522 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00106 ด้านแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.08257 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00371 ส่วนระดับแนวรับระยะไกลกำหนดไว้ที่ศูนย์กลาง 0.08112 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00516 ขณะที่ด้านบนไม่มีแนวต้านหลักในระดับใกล้เคียง โดยมีระดับ S1 ที่ 0.07847 เป็นระดับอ้างอิงรอง และ S2 ที่ 0.07702 เป็นขอบเขตของสถานการณ์ราคาที่อาจผันผวนในระดับสุดขั้ว
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Based อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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การซื้อ Based (BASED) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
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Based เป็นซูเปอร์แอปทางการเงินที่สร้างขึ้นบน Hyperliquid ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเทรดคริปโต หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว สามารถเติมเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต และใช้จ่ายยอดคงเหลือที่มีอยู่กับร้านค้ากว่า 100 ล้านแห่งทั่วโลกผ่านบัตร Visa Platinum ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด ณ จุดขาย โดยไม่จำเป็นต้องทำรายการถอนเงินแยกต่างหาก แพลตฟอร์มนี้รองรับการใช้งานทั้งบนเว็บ iOS Android และเดสก์ท็อปด้วยบัญชีเดียว และมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Launchpool ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เข้าถึงโปรเจกต์ต้นน้ำได้ก่อนใคร รวมถึงวอลเล็ตแบบ AI-native สำหรับการเทรดและตรวจสอบความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Based ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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