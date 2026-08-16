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ราคาปัจจุบัน Based วันนี้ คือ 0.08441 THB มูลค่าตลาด BASED เท่ากับ 19,836,350 THB ติดตามการอัปเดตราคา BASED เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Based วันนี้ คือ 0.08441 THB มูลค่าตลาด BASED เท่ากับ 19,836,350 THB ติดตามการอัปเดตราคา BASED เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BASED

ข้อมูลราคา BASED

BASED คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BASED

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BASED

โทเคโนมิกส์ BASED

การคาดการณ์ราคา BASED

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ราคา Based(BASED)

ราคาปัจจุบัน 1 BASED เป็น THB

฿2.75352
฿2.75352฿2.75352
+9.02%1D
THB
Based (BASED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:44:29 (UTC+8)

ราคา Based วันนี้

ราคาปัจจุบัน Based (BASED) วันนี้ ฿ 0.08441, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 9.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BASED เป็น THB คือ ฿ 0.08441 ต่อ BASED.

Based มีอันดับที่ #774 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 19.84M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 235.00M BASED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BASED เทรดระหว่าง ฿ 0.07478 (ต่ำ) กับ ฿ 0.08818 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 10.294408182190707168 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.646087006472303758

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BASED เคลื่อนไหว -2.98% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 491.93K.

Based (BASED) ข้อมูลการตลาด

No.774

฿ 19.84M
฿ 19.84M฿ 19.84M

฿ 491.93K
฿ 491.93K฿ 491.93K

฿ 84.41M
฿ 84.41M฿ 84.41M

235.00M
235.00M 235.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.50%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Based คือ ฿ 19.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 491.93K อุปทานหมุนเวียนของ BASED คือ 235.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 84.41M

ประวัติราคา Based THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07478
฿ 0.07478฿ 0.07478
ต่ำสุด 24h
฿ 0.08818
฿ 0.08818฿ 0.08818
สูงสุด 24h

฿ 0.07478
฿ 0.07478฿ 0.07478

฿ 0.08818
฿ 0.08818฿ 0.08818

฿ 10.294408182190707168
฿ 10.294408182190707168฿ 10.294408182190707168

฿ 1.646087006472303758
฿ 1.646087006472303758฿ 1.646087006472303758

-2.98%

+9.02%

+13.66%

+13.66%

ประวัติราคา Based (BASED) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Based ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.2278183+9.02%
30 วัน฿ -0.0072-7.86%
60 วัน฿ +0.00784+10.23%
90 วัน฿ +0.01481+21.27%
การเปลี่ยนแปลงราคา Based ในวันนี้

วันนี้ BASED บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2278183 (+9.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Based ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0072 (-7.86%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Based ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BASED เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00784 (+10.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Based ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01481 (+21.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Based (BASED) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Based

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Based ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Based วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BASED: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

BASED_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.08628 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนตัวเหนือระดับศูนย์กลาง R2 ที่ 0.08522 ราคายังคงทะลุผ่านแนวต้านระยะสั้นที่ 0.08112 และสามารถยืนหยัดเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการขยายตัวในแนวโน้มขาขึ้น ขณะที่สมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้เลื่อนไปอยู่ในโซนราคาสูงขึ้น ระบบดัชนีต่าง ๆ บ่งชี้ว่าแรงซื้อเข้ามาครอบงำอย่างเด่นชัด โดยความเบี่ยงเบนของราคาอยู่ในช่วงความผันผวนที่เหมาะสม MACD ได้เกิดการตัดขวางแบบ Golden Cross ซึ่งยืนยันถึงแรงขับเคลื่อนระยะสั้นที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) และ EMA ยังไม่ได้ส่งสัญญาณซื้อที่ชัดเจน ส่วนดัชนี MACD แบบเร็วและแบบช้าก็แสดงให้เห็นถึงการแยกชั้นของแรงซื้อและแรงขาย สำหรับ RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งสะท้อนว่าพลังงานการเคลื่อนไหวยังไม่กระจุกตัวมากจนเกินไป อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับปกติ ขณะที่ค่า KDJ และ StochRSI บ่งบอกถึงอารมณ์การซื้อขายในช่วงเวลาปัจจุบันที่ค่อนข้างสงบ แถบ Bollinger Bands ที่เปิดกว้างชี้ให้เห็นถึงช่องทางการเคลื่อนไหวของราคา ขณะที่การกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจายตัวโดยรวม ไม่มีสัญญาณการเร่งตัวแบบแนวโน้มเดียวที่ชัดเจน ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ ระดับศูนย์กลาง R2 ที่ 0.08522 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00106 ด้านแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.08257 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00371 ส่วนระดับแนวรับระยะไกลกำหนดไว้ที่ศูนย์กลาง 0.08112 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.00516 ขณะที่ด้านบนไม่มีแนวต้านหลักในระดับใกล้เคียง โดยมีระดับ S1 ที่ 0.07847 เป็นระดับอ้างอิงรอง และ S2 ที่ 0.07702 เป็นขอบเขตของสถานการณ์ราคาที่อาจผันผวนในระดับสุดขั้ว

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Based

การคาดการณ์ราคา Based (BASED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BASED ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Based (BASED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Based อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Based จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BASED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Based

วิธีการซื้อและลงทุน Based ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Based หรือยัง? การซื้อ BASED บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Based ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Based (BASED) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Based จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Based (BASED)

คุณสามารถทำอะไรกับ Based ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Based ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Based (BASED) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Based (BASED)

Based เป็นซูเปอร์แอปทางการเงินที่สร้างขึ้นบน Hyperliquid ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเทรดคริปโต หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว สามารถเติมเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต และใช้จ่ายยอดคงเหลือที่มีอยู่กับร้านค้ากว่า 100 ล้านแห่งทั่วโลกผ่านบัตร Visa Platinum ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสด ณ จุดขาย โดยไม่จำเป็นต้องทำรายการถอนเงินแยกต่างหาก แพลตฟอร์มนี้รองรับการใช้งานทั้งบนเว็บ iOS Android และเดสก์ท็อปด้วยบัญชีเดียว และมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Launchpool ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้เข้าถึงโปรเจกต์ต้นน้ำได้ก่อนใคร รวมถึงวอลเล็ตแบบ AI-native สำหรับการเทรดและตรวจสอบความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ

Based ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Based ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Based อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase MemeBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Based

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:44:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Based (BASED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Based

BASED USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BASED โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BASED USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Based (BASED) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Based ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BASED/USDT
฿2.7669598
฿2.7669598฿2.7669598
+9.52%
5.81M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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BASED
BASED
THB
THB

1 BASED = 2.7669598 THB