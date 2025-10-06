ราคาปัจจุบัน Meta Platforms วันนี้ คือ 754.86 USD ติดตามการอัปเดตราคา METAON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา METAON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Meta Platforms วันนี้ คือ 754.86 USD ติดตามการอัปเดตราคา METAON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา METAON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Meta Platforms โลโก้

ราคา Meta Platforms(METAON)

ราคาปัจจุบัน 1 METAON เป็น USD

$754.85
$754.85$754.85
+0.40%1D
USD
Meta Platforms (METAON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:58:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Meta Platforms (METAON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 746.75
$ 746.75$ 746.75
ต่ำสุด 24h
$ 757.75
$ 757.75$ 757.75
สูงสุด 24h

$ 746.75
$ 746.75$ 746.75

$ 757.75
$ 757.75$ 757.75

$ 783.5142352704004
$ 783.5142352704004$ 783.5142352704004

$ 697.2743680767724
$ 697.2743680767724$ 697.2743680767724

+0.41%

+0.40%

+3.11%

+3.11%

ราคาเรียลไทม์ Meta Platforms (METAON) คือ $ 754.86 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMETAON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 746.75 และราคาสูงสุด $ 757.75 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ METAON คือ $ 783.5142352704004 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 697.2743680767724

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น METAON มีการเปลี่ยนแปลง +0.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.40% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Meta Platforms (METAON) ข้อมูลการตลาด

No.1887

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 54.46K
$ 54.46K$ 54.46K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

2.48K
2.48K 2.48K

2,479.04745875
2,479.04745875 2,479.04745875

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Meta Platforms คือ $ 1.87M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 54.46K อุปทานหมุนเวียนของ METAON คือ 2.48K โดยมีอุปทานรวมที่ 2479.04745875 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.87M

ประวัติราคา Meta Platforms (METAON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Meta Platforms ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +3.0074+0.40%
30 วัน$ -2.74-0.37%
60 วัน$ +74.86+11.00%
90 วัน$ +74.86+11.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Meta Platforms ในวันนี้

วันนี้ METAON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +3.0074 (+0.40%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Meta Platforms ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -2.74 (-0.37%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Meta Platforms ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน METAON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +74.86 (+11.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Meta Platforms ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +74.86 (+11.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Meta Platforms (METAON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Meta Platformsทันที

อะไรคือ Meta Platforms (METAON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

Meta Platforms มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Meta Platforms ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMETAONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Meta Platforms บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Meta Platforms ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Meta Platforms (USD)

Meta Platforms (METAON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Meta Platforms (METAON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Meta Platforms

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Meta Platforms ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Meta Platforms (METAON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Meta Platforms (METAON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ METAONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Meta Platforms (METAON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Meta Platformsใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Meta Platforms บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

METAON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Meta Platforms(METAON) เป็น VND
19,864,140.9
19,864,140.9
1 Meta Platforms(METAON) เป็น AUD
A$1,139.8386
A$1,139.8386
1 Meta Platforms(METAON) เป็น GBP
566.145
566.145
1 Meta Platforms(METAON) เป็น EUR
641.631
641.631
1 Meta Platforms(METAON) เป็น USD
$754.86
$754.86
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MYR
RM3,162.8634
RM3,162.8634
1 Meta Platforms(METAON) เป็น TRY
31,673.9256
31,673.9256
1 Meta Platforms(METAON) เป็น JPY
¥114,738.72
¥114,738.72
1 Meta Platforms(METAON) เป็น ARS
ARS$1,103,590.2228
1 Meta Platforms(METAON) เป็น RUB
59,815.1064
59,815.1064
1 Meta Platforms(METAON) เป็น INR
66,601.2978
66,601.2978
1 Meta Platforms(METAON) เป็น IDR
Rp12,580,994.9676
1 Meta Platforms(METAON) เป็น PHP
44,672.6148
44,672.6148
1 Meta Platforms(METAON) เป็น EGP
￡E.35,757.7182
￡E.35,757.7182
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BRL
R$4,046.0496
R$4,046.0496
1 Meta Platforms(METAON) เป็น CAD
C$1,049.2554
C$1,049.2554
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BDT
92,379.7668
92,379.7668
1 Meta Platforms(METAON) เป็น NGN
1,098,774.216
1,098,774.216
1 Meta Platforms(METAON) เป็น COP
$2,925,807.1656
$2,925,807.1656
1 Meta Platforms(METAON) เป็น ZAR
R.12,945.849
R.12,945.849
1 Meta Platforms(METAON) เป็น UAH
31,772.0574
31,772.0574
1 Meta Platforms(METAON) เป็น TZS
T.Sh.1,854,691.02
1 Meta Platforms(METAON) เป็น VES
Bs160,785.18
Bs160,785.18
1 Meta Platforms(METAON) เป็น CLP
$711,078.12
$711,078.12
1 Meta Platforms(METAON) เป็น PKR
Rs212,093.0142
Rs212,093.0142
1 Meta Platforms(METAON) เป็น KZT
406,054.2912
406,054.2912
1 Meta Platforms(METAON) เป็น THB
฿24,419.721
฿24,419.721
1 Meta Platforms(METAON) เป็น TWD
NT$23,076.0702
NT$23,076.0702
1 Meta Platforms(METAON) เป็น AED
د.إ2,770.3362
د.إ2,770.3362
1 Meta Platforms(METAON) เป็น CHF
Fr596.3394
Fr596.3394
1 Meta Platforms(METAON) เป็น HKD
HK$5,857.7136
HK$5,857.7136
1 Meta Platforms(METAON) เป็น AMD
֏288,990.6024
֏288,990.6024
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MAD
.د.م6,959.8092
.د.م6,959.8092
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MXN
$13,896.9726
$13,896.9726
1 Meta Platforms(METAON) เป็น SAR
ريال2,823.1764
ريال2,823.1764
1 Meta Platforms(METAON) เป็น ETB
Br114,210.318
Br114,210.318
1 Meta Platforms(METAON) เป็น KES
KSh97,550.5578
KSh97,550.5578
1 Meta Platforms(METAON) เป็น JOD
د.أ535.19574
د.أ535.19574
1 Meta Platforms(METAON) เป็น PLN
2,740.1418
2,740.1418
1 Meta Platforms(METAON) เป็น RON
лв3,291.1896
лв3,291.1896
1 Meta Platforms(METAON) เป็น SEK
kr7,065.4896
kr7,065.4896
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BGN
лв1,260.6162
лв1,260.6162
1 Meta Platforms(METAON) เป็น HUF
Ft251,368.38
Ft251,368.38
1 Meta Platforms(METAON) เป็น CZK
15,746.3796
15,746.3796
1 Meta Platforms(METAON) เป็น KWD
د.ك230.98716
د.ك230.98716
1 Meta Platforms(METAON) เป็น ILS
2,453.295
2,453.295
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BOB
Bs5,216.0826
Bs5,216.0826
1 Meta Platforms(METAON) เป็น AZN
1,283.262
1,283.262
1 Meta Platforms(METAON) เป็น TJS
SM6,974.9064
SM6,974.9064
1 Meta Platforms(METAON) เป็น GEL
2,053.2192
2,053.2192
1 Meta Platforms(METAON) เป็น AOA
Kz691,897.1274
Kz691,897.1274
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BHD
.د.ب283.82736
.د.ب283.82736
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BMD
$754.86
$754.86
1 Meta Platforms(METAON) เป็น DKK
kr4,831.104
kr4,831.104
1 Meta Platforms(METAON) เป็น HNL
L19,898.1096
L19,898.1096
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MUR
34,285.7412
34,285.7412
1 Meta Platforms(METAON) เป็น NAD
$13,006.2378
$13,006.2378
1 Meta Platforms(METAON) เป็น NOK
kr7,518.4056
kr7,518.4056
1 Meta Platforms(METAON) เป็น NZD
$1,298.3592
$1,298.3592
1 Meta Platforms(METAON) เป็น PAB
B/.754.86
B/.754.86
1 Meta Platforms(METAON) เป็น PGK
K3,162.8634
K3,162.8634
1 Meta Platforms(METAON) เป็น QAR
ر.ق2,747.6904
ر.ق2,747.6904
1 Meta Platforms(METAON) เป็น RSD
дин.75,886.0758
дин.75,886.0758
1 Meta Platforms(METAON) เป็น UZS
soʻm9,094,696.7034
1 Meta Platforms(METAON) เป็น ALL
L62,706.2202
L62,706.2202
1 Meta Platforms(METAON) เป็น ANG
ƒ1,351.1994
ƒ1,351.1994
1 Meta Platforms(METAON) เป็น AWG
ƒ1,358.748
ƒ1,358.748
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BBD
$1,509.72
$1,509.72
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BAM
KM1,260.6162
KM1,260.6162
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BIF
Fr2,226,082.14
Fr2,226,082.14
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BND
$973.7694
$973.7694
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BSD
$754.86
$754.86
1 Meta Platforms(METAON) เป็น JMD
$121,102.1898
$121,102.1898
1 Meta Platforms(METAON) เป็น KHR
3,043,784.235
3,043,784.235
1 Meta Platforms(METAON) เป็น KMF
Fr319,305.78
Fr319,305.78
1 Meta Platforms(METAON) เป็น LAK
16,409,999.6718
16,409,999.6718
1 Meta Platforms(METAON) เป็น LKR
රු229,854.87
රු229,854.87
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MDL
L12,757.134
L12,757.134
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MGA
Ar3,415,650.9168
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MOP
P6,038.88
P6,038.88
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MVR
11,549.358
11,549.358
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MWK
MK1,310,519.9946
1 Meta Platforms(METAON) เป็น MZN
MT48,243.1026
MT48,243.1026
1 Meta Platforms(METAON) เป็น NPR
रु106,616.4264
रु106,616.4264
1 Meta Platforms(METAON) เป็น PYG
5,353,467.12
5,353,467.12
1 Meta Platforms(METAON) เป็น RWF
Fr1,093,792.14
Fr1,093,792.14
1 Meta Platforms(METAON) เป็น SBD
$6,212.4978
$6,212.4978
1 Meta Platforms(METAON) เป็น SCR
10,756.755
10,756.755
1 Meta Platforms(METAON) เป็น SRD
$29,847.1644
$29,847.1644
1 Meta Platforms(METAON) เป็น SVC
$6,605.025
$6,605.025
1 Meta Platforms(METAON) เป็น SZL
L13,006.2378
L13,006.2378
1 Meta Platforms(METAON) เป็น TMT
m2,649.5586
m2,649.5586
1 Meta Platforms(METAON) เป็น TND
د.ت2,197.39746
د.ت2,197.39746
1 Meta Platforms(METAON) เป็น TTD
$5,125.4994
$5,125.4994
1 Meta Platforms(METAON) เป็น UGX
Sh2,629,932.24
Sh2,629,932.24
1 Meta Platforms(METAON) เป็น XAF
Fr424,231.32
Fr424,231.32
1 Meta Platforms(METAON) เป็น XCD
$2,038.122
$2,038.122
1 Meta Platforms(METAON) เป็น XOF
Fr424,231.32
Fr424,231.32
1 Meta Platforms(METAON) เป็น XPF
Fr76,995.72
Fr76,995.72
1 Meta Platforms(METAON) เป็น BWP
P10,734.1092
P10,734.1092
1
$1,517.2686
1 Meta Platforms(METAON) เป็น CVE
$71,862.672
1 Meta Platforms(METAON) เป็น DJF
Fr133,610.22
1 Meta Platforms(METAON) เป็น DOP
$48,341.2344
1 Meta Platforms(METAON) เป็น DZD
د.ج98,056.314
1 Meta Platforms(METAON) เป็น FJD
$1,705.9836
1 Meta Platforms(METAON) เป็น GNF
Fr6,563,507.7
1 Meta Platforms(METAON) เป็น GTQ
Q5,782.2276
1 Meta Platforms(METAON) เป็น GYD
$158,052.5868
1 Meta Platforms(METAON) เป็น ISK
kr92,847.78

Meta Platforms ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Meta Platforms ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Meta Platforms อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Meta Platforms

วันนี้ Meta Platforms (METAON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน METAON เป็นUSD คือ 754.86 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน METAON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ METAON เป็น USD คือ $ 754.86 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Meta Platforms คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ METAON คือ $ 1.87M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ METAON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ METAON คือ 2.48K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ METAON คือเท่าใด?
METAON ถึงราคา ATH ที่ 783.5142352704004 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ METAON คือเท่าไร?
METAON ถึงราคา ATL ที่ 697.2743680767724 USD
ปริมาณการเทรดของ METAON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ METAON คือ $ 54.46K USD
ปีนี้ METAON จะสูงขึ้นอีกไหม?
METAON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา METAON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:58:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Meta Platforms (METAON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

