ราคา PHT Stablecoin(PHT)

$0.01687
0.00%1D
PHT Stablecoin (PHT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:06:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PHT Stablecoin (PHT) (USD)

$ 0.01686
ต่ำสุด 24h
$ 0.01705
สูงสุด 24h

ราคาเรียลไทม์ PHT Stablecoin (PHT) คือ $ 0.01687 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPHT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01686 และราคาสูงสุด $ 0.01705 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PHT คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PHT มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.92% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

PHT Stablecoin (PHT) ข้อมูลการตลาด

$ 6.02K
$ 4.86M
287,850,000
MATIC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PHT Stablecoin คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.02K อุปทานหมุนเวียนของ PHT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 287850000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.86M

ประวัติราคา PHT Stablecoin (PHT) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PHT Stablecoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.00038-2.21%
60 วัน$ -0.00044-2.55%
90 วัน$ -0.00013-0.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา PHT Stablecoin ในวันนี้

วันนี้ PHT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PHT Stablecoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00038 (-2.21%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PHT Stablecoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PHT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00044 (-2.55%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PHT Stablecoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00013 (-0.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PHT Stablecoin (PHT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา PHT Stablecoinทันที

อะไรคือ PHT Stablecoin (PHT)

PHT Stablecoin เป็นสเตเบิลคอยน์แบบโอเวอร์คอลแลทเทอรัลไลซ์ที่รองรับหลายเชน และตรึงมูลค่ากับเงินเปโซฟิลิปปินส์ ออกแบบมาเพื่อรองรับการโอนเงินที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำ การชำระเงินบนบล็อกเชน และการตั้งถิ่นฐานแบบโปรแกรมได้ทั่วฟิลิปปินส์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

PHT Stablecoin มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน PHT Stablecoin ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPHTความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ PHT Stablecoin บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ PHT Stablecoin ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา PHT Stablecoin (USD)

PHT Stablecoin (PHT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PHT Stablecoin (PHT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PHT Stablecoin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PHT Stablecoin ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ PHT Stablecoin (PHT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PHT Stablecoin (PHT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PHTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ PHT Stablecoin (PHT)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ PHT Stablecoinใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ PHT Stablecoin บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

PHT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PHT Stablecoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ PHT Stablecoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PHT Stablecoin

วันนี้ PHT Stablecoin (PHT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PHT เป็นUSD คือ 0.01687 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PHT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PHT เป็น USD คือ $ 0.01687 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PHT Stablecoin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PHT คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PHT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PHT คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PHT คือเท่าใด?
PHT ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PHT คือเท่าไร?
PHT ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ PHT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PHT คือ $ 6.02K USD
ปีนี้ PHT จะสูงขึ้นอีกไหม?
PHT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PHT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PHT Stablecoin (PHT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

