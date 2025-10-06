ราคาปัจจุบัน Xeleb Protocol วันนี้ คือ 0.03548 USD ติดตามการอัปเดตราคา XCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XCX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Xeleb Protocol วันนี้ คือ 0.03548 USD ติดตามการอัปเดตราคา XCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XCX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XCX

ข้อมูลราคา XCX

เอกสารไวท์เปเปอร์ XCX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XCX

โทเคโนมิกส์ XCX

การคาดการณ์ราคา XCX

ประวัติ XCX

XCX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XCXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต XCX

XCX USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Xeleb Protocol โลโก้

ราคา Xeleb Protocol(XCX)

ราคาปัจจุบัน 1 XCX เป็น USD

$0.03539
$0.03539$0.03539
+0.08%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:25:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Xeleb Protocol (XCX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03433
$ 0.03433$ 0.03433
ต่ำสุด 24h
$ 0.04014
$ 0.04014$ 0.04014
สูงสุด 24h

$ 0.03433
$ 0.03433$ 0.03433

$ 0.04014
$ 0.04014$ 0.04014

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.029927374357583258
$ 0.029927374357583258$ 0.029927374357583258

+0.91%

+0.08%

-9.98%

-9.98%

ราคาเรียลไทม์ Xeleb Protocol (XCX) คือ $ 0.03548 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXCX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03433 และราคาสูงสุด $ 0.04014 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XCX คือ $ 0.09145411179261065 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.029927374357583258

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XCX มีการเปลี่ยนแปลง +0.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.98% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Xeleb Protocol (XCX) ข้อมูลการตลาด

No.1553

$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M

$ 245.38K
$ 245.38K$ 245.38K

$ 35.48M
$ 35.48M$ 35.48M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,913,520.6518395
999,913,520.6518395 999,913,520.6518395

10.83%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Xeleb Protocol คือ $ 3.84M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 245.38K อุปทานหมุนเวียนของ XCX คือ 108.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 999913520.6518395 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 35.48M

ประวัติราคา Xeleb Protocol (XCX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Xeleb Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0000283+0.08%
30 วัน$ -0.02992-45.75%
60 วัน$ -0.00457-11.42%
90 วัน$ +0.01548+77.40%
การเปลี่ยนแปลงราคา Xeleb Protocol ในวันนี้

วันนี้ XCX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0000283 (+0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Xeleb Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.02992 (-45.75%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Xeleb Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XCX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00457 (-11.42%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Xeleb Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.01548 (+77.40%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Xeleb Protocol (XCX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Xeleb Protocolทันที

อะไรคือ Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb คือศูนย์รวมอินฟลูเอนเซอร์ AI Agent ที่ AI มอบประโยชน์การใช้งานจริง Xeleb เป็นแพลตฟอร์มรุ่นใหม่ที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปและธุรกิจสามารถสร้าง เป็นเจ้าของ และสร้างรายได้จาก AI Agent ที่มีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยการผสาน AI และ Web3 Xeleb เปิดทางให้เกิดการเป็นเจ้าของ Agent แบบโทเคน การโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้งานจริง และการเติบโตที่นำโดยชุมชน ภารกิจของเราคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างนวัตกรรม AI กับเศรษฐกิจของผู้สร้าง มุ่งเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็นผู้สร้างและผู้ได้รับประโยชน์จากคุณค่าที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Xeleb Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Xeleb Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXCXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Xeleb Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Xeleb Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Xeleb Protocol (USD)

Xeleb Protocol (XCX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Xeleb Protocol (XCX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Xeleb Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Xeleb Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Xeleb Protocol (XCX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Xeleb Protocol (XCX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XCXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Xeleb Protocol (XCX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Xeleb Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Xeleb Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

XCX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น VND
933.6562
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น AUD
A$0.0535748
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น GBP
0.02661
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น EUR
0.030158
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น USD
$0.03548
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MYR
RM0.149016
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น TRY
1.4887408
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น JPY
¥5.39296
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น ARS
ARS$52.0232596
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น RUB
2.81179
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น INR
3.1300456
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น IDR
Rp591.3330968
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น PHP
2.0989968
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น EGP
￡E.1.6803328
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BRL
R$0.1901728
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น CAD
C$0.0493172
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BDT
4.3420424
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น NGN
51.7199056
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น COP
$137.5190608
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น ZAR
R.0.6081272
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น UAH
1.4933532
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น TZS
T.Sh.87.17436
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น VES
Bs7.66368
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น CLP
$33.45764
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น PKR
Rs9.9688156
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น KZT
19.0854016
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น THB
฿1.1474232
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น TWD
NT$1.0842688
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น AED
د.إ0.1302116
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น CHF
Fr0.0280292
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น HKD
HK$0.2753248
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น AMD
֏13.5831632
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MAD
.د.م0.3271256
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MXN
$0.6535416
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น SAR
ريال0.13305
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น ETB
Br5.368124
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น KES
KSh4.5850804
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น JOD
د.أ0.02515532
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น PLN
0.1284376
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น RON
лв0.154338
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น SEK
kr0.3320928
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BGN
лв0.0592516
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น HUF
Ft11.8066796
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น CZK
0.739758
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น KWD
د.ك0.01085688
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น ILS
0.11531
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BOB
Bs0.2451668
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น AZN
0.060316
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น TJS
SM0.3278352
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น GEL
0.0965056
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น AOA
Kz32.5206132
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BHD
.د.ب0.01334048
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BMD
$0.03548
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น DKK
kr0.227072
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น HNL
L0.9352528
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MUR
1.6115016
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น NAD
$0.6113204
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น NOK
kr0.3537356
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น NZD
$0.0610256
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น PAB
B/.0.03548
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น PGK
K0.1486612
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น QAR
ر.ق0.1291472
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น RSD
дин.3.5668044
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น UZS
soʻm427.4697812
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น ALL
L2.9473236
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น ANG
ƒ0.0635092
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น AWG
ƒ0.063864
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BBD
$0.07096
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BAM
KM0.0592516
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BIF
Fr104.63052
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BND
$0.0457692
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BSD
$0.03548
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น JMD
$5.6920564
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น KHR
143.06423
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น KMF
Fr15.00804
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น LAK
771.3043324
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น LKR
රු10.80366
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MDL
L0.599612
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MGA
Ar160.5427424
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MOP
P0.28384
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MVR
0.542844
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MWK
MK61.5971828
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น MZN
MT2.2675268
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น NPR
रु5.0111952
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น PYG
251.62416
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น RWF
Fr51.41052
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น SBD
$0.2920004
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น SCR
0.50559
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น SRD
$1.4028792
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น SVC
$0.31045
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น SZL
L0.6113204
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น TMT
m0.1245348
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น TND
د.ت0.10328228
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น TTD
$0.2409092
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น UGX
Sh123.61232
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น XAF
Fr19.93976
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น XCD
$0.095796
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น XOF
Fr19.93976
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น XPF
Fr3.61896
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BWP
P0.5045256
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น BZD
$0.0713148
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น CVE
$3.377696
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น DJF
Fr6.27996
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น DOP
$2.2721392
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น DZD
د.ج4.608852
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น FJD
$0.07983
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น GNF
Fr308.4986
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น GTQ
Q0.2717768
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น GYD
$7.4288024
1 Xeleb Protocol(XCX) เป็น ISK
kr4.32856

Xeleb Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Xeleb Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Xeleb Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Xeleb Protocol

วันนี้ Xeleb Protocol (XCX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XCX เป็นUSD คือ 0.03548 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XCX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XCX เป็น USD คือ $ 0.03548 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Xeleb Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XCX คือ $ 3.84M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XCX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XCX คือ 108.30M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XCX คือเท่าใด?
XCX ถึงราคา ATH ที่ 0.09145411179261065 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XCX คือเท่าไร?
XCX ถึงราคา ATL ที่ 0.029927374357583258 USD
ปริมาณการเทรดของ XCX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XCX คือ $ 245.38K USD
ปีนี้ XCX จะสูงขึ้นอีกไหม?
XCX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XCX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:25:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Xeleb Protocol (XCX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ XCX เป็น USD

จำนวน

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.03547 USD

เทรด XCX

XCX/USDT
$0.03539
$0.03539$0.03539
+0.08%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,539.33
$115,539.33$115,539.33

+0.78%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,136.75
$4,136.75$4,136.75

+0.97%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03950
$0.03950$0.03950

-14.94%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.40
$200.40$200.40

+0.75%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9315
$3.9315$3.9315

+1.92%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,136.75
$4,136.75$4,136.75

+0.97%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,539.33
$115,539.33$115,539.33

+0.78%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.40
$200.40$200.40

+0.75%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6580
$2.6580$2.6580

+0.83%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20189
$0.20189$0.20189

+1.06%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.008620
$0.008620$0.008620

-13.80%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.489
$1.489$1.489

+98.53%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000542
$0.0000000542$0.0000000542

+530.23%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00190
$0.00190$0.00190

+90.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000070
$0.0000000000000000070$0.0000000000000000070

+55.55%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0111
$0.0111$0.0111

+38.75%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000226
$0.000000000000000000000226$0.000000000000000000000226

+32.94%