ราคา Audiera(BEAT)
ราคาปัจจุบัน Audiera (BEAT) วันนี้ ฿ 0.40705, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BEAT เป็น THB คือ ฿ 0.40705 ต่อ BEAT.
Audiera มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 65.34M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 160.52M BEAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BEAT เทรดระหว่าง ฿ 0.32906 (ต่ำ) กับ ฿ 0.51254 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BEAT เคลื่อนไหว -8.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -87.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.90M.
16.05%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Audiera คือ ฿ 65.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.90M อุปทานหมุนเวียนของ BEAT คือ 160.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 407.05M
-8.57%
-12.46%
-87.58%
-87.58%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Audiera ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -1.901242
|-12.46%
|30 วัน
|฿ -2.15193
|-84.10%
|60 วัน
|฿ -1.38026
|-77.23%
|90 วัน
|฿ -0.23123
|-36.23%
วันนี้ BEAT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.901242 (-12.46%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -2.15193 (-84.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BEAT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.38026 (-77.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.23123 (-36.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Audiera ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BEAT: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
BEAT_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.6283 และแนวแกนกลางของช่วงราคาที่ระดับ 0.6616 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าแนวกลางของช่วงราคาระดับ 0.0136 ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของช่วงการปรับตัวแบบ Sideways ระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA ต่างก็แสดงสัญญาณซื้อพร้อมกัน โดยทิศทางของเครื่องมือต่าง ๆ ยังคงสอดคล้องกัน ขณะนี้ราคาไม่ได้ทะลุผ่านแนวต้านของช่วงกลาง ทำให้ตลาดยังคงรักษาโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบ Sideways MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานเชิงกระทบของฝ่ายซื้อที่กำลังสะสมเพิ่มขึ้น RSI อยู่ในโซนกลาง ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อเกินหรือขายเกิน บ่งชี้ว่าแรงผลักดันของตลาดยังคงสมดุล ส่วนค่า KDJ และ StochRSI แสดงให้เห็นถึงความผันผวนในระยะสั้นที่ทรงตัว โดยไม่มีสัญญาณการกระจายตัวรุนแรงใด ๆ ขณะเดียวกัน การหดตัวของ Bollinger Bands ยังคงเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะความผันผวนต่ำในช่วงใกล้การเปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งบอกว่าแรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลกันในระยะนี้ แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 0.6616 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0136 และถือเป็นระดับทดสอบสำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวสนับสนุนด้านล่างใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.6283 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0197 และเป็นขอบเขตการป้องกันในระยะใกล้ สำหรับระดับแนวต้านและแนวสนับสนุนในระยะไกล ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.7023 และแนวสนับสนุน S2 ที่ระดับ 0.5876 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0543 และ 0.0604 ตามลำดับ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Audiera อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Audiera ($BEAT) pioneers the agent-native participation economy: humans & autonomous AI agents as equal participants. Agents hold wallets, earn/spend on-chain, create music, battle in rhythms — no longer just tools. Powered by $BEAT on BNB Chain for incentives & shared prosperity.
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