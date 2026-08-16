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ราคาปัจจุบัน Audiera วันนี้ คือ 0.40705 THB มูลค่าตลาด BEAT เท่ากับ 65,338,308.8953 THB ติดตามการอัปเดตราคา BEAT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Audiera วันนี้ คือ 0.40705 THB มูลค่าตลาด BEAT เท่ากับ 65,338,308.8953 THB ติดตามการอัปเดตราคา BEAT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Audiera(BEAT)

ราคาปัจจุบัน 1 BEAT เป็น THB

฿13.3575222
฿13.3575222฿13.3575222
-12.46%1D
THB
Audiera (BEAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:49:12 (UTC+8)

ราคา Audiera วันนี้

ราคาปัจจุบัน Audiera (BEAT) วันนี้ ฿ 0.40705, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 12.46% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BEAT เป็น THB คือ ฿ 0.40705 ต่อ BEAT.

Audiera มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 65.34M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 160.52M BEAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BEAT เทรดระหว่าง ฿ 0.32906 (ต่ำ) กับ ฿ 0.51254 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BEAT เคลื่อนไหว -8.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -87.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 2.90M.

Audiera (BEAT) ข้อมูลการตลาด

฿ 65.34M
฿ 65.34M฿ 65.34M

฿ 2.90M
฿ 2.90M฿ 2.90M

฿ 407.05M
฿ 407.05M฿ 407.05M

160.52M
160.52M 160.52M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.05%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Audiera คือ ฿ 65.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 2.90M อุปทานหมุนเวียนของ BEAT คือ 160.52M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 407.05M

ประวัติราคา Audiera THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.32906
฿ 0.32906฿ 0.32906
ต่ำสุด 24h
฿ 0.51254
฿ 0.51254฿ 0.51254
สูงสุด 24h

฿ 0.32906
฿ 0.32906฿ 0.32906

฿ 0.51254
฿ 0.51254฿ 0.51254

--
----

--
----

-8.57%

-12.46%

-87.58%

-87.58%

ประวัติราคา Audiera (BEAT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Audiera ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -1.901242-12.46%
30 วัน฿ -2.15193-84.10%
60 วัน฿ -1.38026-77.23%
90 วัน฿ -0.23123-36.23%
การเปลี่ยนแปลงราคา Audiera ในวันนี้

วันนี้ BEAT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.901242 (-12.46%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Audiera ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -2.15193 (-84.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Audiera ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BEAT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1.38026 (-77.23%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Audiera ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.23123 (-36.23%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Audiera (BEAT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Audiera

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Audiera ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Audiera วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BEAT: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

BEAT_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวระหว่างจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.6283 และแนวแกนกลางของช่วงราคาที่ระดับ 0.6616 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าแนวกลางของช่วงราคาระดับ 0.0136 ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวในส่วนล่างของช่วงการปรับตัวแบบ Sideways ระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA ต่างก็แสดงสัญญาณซื้อพร้อมกัน โดยทิศทางของเครื่องมือต่าง ๆ ยังคงสอดคล้องกัน ขณะนี้ราคาไม่ได้ทะลุผ่านแนวต้านของช่วงกลาง ทำให้ตลาดยังคงรักษาโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบ Sideways MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงพลังงานเชิงกระทบของฝ่ายซื้อที่กำลังสะสมเพิ่มขึ้น RSI อยู่ในโซนกลาง ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อเกินหรือขายเกิน บ่งชี้ว่าแรงผลักดันของตลาดยังคงสมดุล ส่วนค่า KDJ และ StochRSI แสดงให้เห็นถึงความผันผวนในระยะสั้นที่ทรงตัว โดยไม่มีสัญญาณการกระจายตัวรุนแรงใด ๆ ขณะเดียวกัน การหดตัวของ Bollinger Bands ยังคงเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงภาวะความผันผวนต่ำในช่วงใกล้การเปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งบอกว่าแรงซื้อและแรงขายยังคงสมดุลกันในระยะนี้ แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ 0.6616 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0136 และถือเป็นระดับทดสอบสำคัญในระยะสั้น ส่วนแนวสนับสนุนด้านล่างใกล้เคียงอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.6283 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0197 และเป็นขอบเขตการป้องกันในระยะใกล้ สำหรับระดับแนวต้านและแนวสนับสนุนในระยะไกล ได้แก่ แนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.7023 และแนวสนับสนุน S2 ที่ระดับ 0.5876 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.0543 และ 0.0604 ตามลำดับ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Audiera?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Audiera (BEAT):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ภายในระบบนิเวศของ Audiera
4. การประกาศความร่วมมือและการพัฒนาแพลตฟอร์ม
5. ภาวะด้านอุปทาน รวมถึงการเผาโทเค็นหรือการปล่อยโทเค็นออกสู่ตลาด
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อวงการคริปโตในภาพรวม
7. การแข่งขันจากแพลตฟอร์มเสียงที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนแบบเดียวกัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Audiera วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Audiera (BEAT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย การตรวจสอบแนวโน้มตลาด และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Audiera

การคาดการณ์ราคา Audiera (BEAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BEAT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Audiera (BEAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Audiera อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Audiera จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BEAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Audiera

วิธีการซื้อและลงทุน Audiera ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Audiera หรือยัง? การซื้อ BEAT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Audiera ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Audiera (BEAT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Audiera จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Audiera (BEAT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Audiera ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Audiera ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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การซื้อ Audiera (BEAT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Audiera (BEAT)

Audiera ($BEAT) pioneers the agent-native participation economy: humans & autonomous AI agents as equal participants. Agents hold wallets, earn/spend on-chain, create music, battle in rhythms — no longer just tools. Powered by $BEAT on BNB Chain for incentives & shared prosperity.

Audiera ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Audiera ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Audiera อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsArcade GamesArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Audiera

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:49:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Audiera (BEAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Audiera

BEAT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ BEAT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส BEAT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Audiera (BEAT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Audiera ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BEAT/USDT
฿13.7476042
฿13.7476042฿13.7476042
-10.18%
7.10M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BEAT เป็น THB

จำนวน

BEAT
BEAT
THB
THB

1 BEAT = 13.343099 THB