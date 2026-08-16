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ราคาปัจจุบัน edgeX วันนี้ คือ 0.2921 THB มูลค่าตลาด EDGE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา EDGE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน edgeX วันนี้ คือ 0.2921 THB มูลค่าตลาด EDGE เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา EDGE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา EDGE

EDGE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ EDGE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ EDGE

โทเคโนมิกส์ EDGE

การคาดการณ์ราคา EDGE

ประวัติ EDGE

EDGE คู่มือการซื้อ

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ราคา edgeX(EDGE)

ราคาปัจจุบัน 1 EDGE เป็น THB

฿9.575038
฿9.575038฿9.575038
-6.49%1D
THB
edgeX (EDGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:11:02 (UTC+8)

ราคา edgeX วันนี้

ราคาปัจจุบัน edgeX (EDGE) วันนี้ ฿ 0.2921, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EDGE เป็น THB คือ ฿ 0.2921 ต่อ EDGE.

edgeX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- EDGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EDGE เทรดระหว่าง ฿ 0.2913 (ต่ำ) กับ ฿ 0.316 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EDGE เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 119.48K.

edgeX (EDGE) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 119.48K
฿ 119.48K฿ 119.48K

฿ 292.10M
฿ 292.10M฿ 292.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ edgeX คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 119.48K อุปทานหมุนเวียนของ EDGE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 292.10M

ประวัติราคา edgeX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2913
฿ 0.2913฿ 0.2913
ต่ำสุด 24h
฿ 0.316
฿ 0.316฿ 0.316
สูงสุด 24h

฿ 0.2913
฿ 0.2913฿ 0.2913

฿ 0.316
฿ 0.316฿ 0.316

--
----

--
----

+0.03%

-6.49%

-24.99%

-24.99%

ประวัติราคา edgeX (EDGE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา edgeX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.664549-6.49%
30 วัน฿ -0.1308-30.93%
60 วัน฿ -0.0689-19.09%
90 วัน฿ -0.9368-76.24%
การเปลี่ยนแปลงราคา edgeX ในวันนี้

วันนี้ EDGE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.664549 (-6.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา edgeX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.1308 (-30.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา edgeX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EDGE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0689 (-19.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา edgeX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.9368 (-76.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา edgeX (EDGE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ edgeX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด edgeX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด edgeX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด EDGE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

EDGE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ที่ระดับศูนย์กลางของแนวรับและแนวต้านที่ 0.3015 ราคาได้สร้างโครงสร้างแบบมาตรฐานตามระบบจุดศูนย์กลาง (Pivot) ประกอบด้วย S2, S1, R1 และ R2 ขณะเดียวกันกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA/EMA ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวในเชิงซื้อ ดัชนีต่าง ๆ ยืนยันแนวโน้มระยะสั้นที่ยังคงเป็นขาขึ้น โดยราคาปัจจุบันอยู่ในจุดสมดุลของช่วงราคา แม้ว่า MACD จะส่งสัญญาณครอสดาวน์ และ RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไปแล้ว แต่ดัชนีความแรงของราคา (Momentum) ยังคงกระจายตัวอยู่ในระดับที่ไม่แน่นอน อีกทั้งค่าความผันผวน (Volatility) ก็ยังไม่มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค KDJ และ StochRSI ต่างแสดงค่าที่บ่งบอกถึงแรงกดดันของการปรับฐานในระยะสั้น ส่วน BOLL Bands ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงปกติ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.2977 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 1.2% แนวรับรองลงมาอยู่ที่ 0.2918 ห่างจากปัจจุบัน 3.2% ขณะที่แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.3074 ห่างจากปัจจุบัน 1.9% และแนวต้านไกลออกไปอยู่ที่ 0.3112 ห่างจากปัจจุบัน 3.2% ทั้งนี้ ระดับราคาทั้งด้านบนและด้านล่างยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวปกติโดยรวม

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา edgeX

การคาดการณ์ราคา edgeX (EDGE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EDGE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา edgeX (EDGE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ edgeX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา edgeX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EDGE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา edgeX

วิธีการซื้อและลงทุน edgeX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย edgeX หรือยัง? การซื้อ EDGE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ edgeX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ edgeX (EDGE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว edgeX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ edgeX (EDGE)

คุณสามารถทำอะไรกับ edgeX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ edgeX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ edgeX (EDGE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ edgeX (EDGE)

edgeX เป็นเลเยอร์การเทรดแบบกระจายศูนย์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับสินทรัพย์ทั่วโลก โดยให้บริการฟิวเจอร์สเพอเพซวลสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และคริปโต ควบคู่ไปกับตลาดสปอต edgeX ขับเคลื่อนโดย EDGE Chain ของตัวเอง และถูกออกแบบมาเพื่อมอบการเทรดที่มีประสิทธิภาพด้านเงินทุน การดูแลสินทรัพย์ด้วยตนเอง และการเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก

edgeX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก edgeX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ edgeX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Meme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ edgeX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:11:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ edgeX (EDGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ edgeX

EDGE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ EDGE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส EDGE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด edgeX (EDGE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน edgeX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
EDGE/USDC
฿9.57176
฿9.57176฿9.57176
-6.41%
180.12K (USDT)
EDGE/USDT
฿9.575038
฿9.575038฿9.575038
-6.40%
397.75K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ EDGE เป็น THB

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EDGE
EDGE
THB
THB

1 EDGE = 9.575038 THB