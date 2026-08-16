ราคา edgeX(EDGE)
ราคาปัจจุบัน edgeX (EDGE) วันนี้ ฿ 0.2921, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EDGE เป็น THB คือ ฿ 0.2921 ต่อ EDGE.
edgeX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- EDGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EDGE เทรดระหว่าง ฿ 0.2913 (ต่ำ) กับ ฿ 0.316 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EDGE เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 119.48K.
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ edgeX คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 119.48K อุปทานหมุนเวียนของ EDGE คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 292.10M
+0.03%
-6.49%
-24.99%
-24.99%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา edgeX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.664549
|-6.49%
|30 วัน
|฿ -0.1308
|-30.93%
|60 วัน
|฿ -0.0689
|-19.09%
|90 วัน
|฿ -0.9368
|-76.24%
วันนี้ EDGE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.664549 (-6.49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.1308 (-30.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EDGE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0689 (-19.09%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.9368 (-76.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด edgeX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด EDGE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
EDGE_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ที่ระดับศูนย์กลางของแนวรับและแนวต้านที่ 0.3015 ราคาได้สร้างโครงสร้างแบบมาตรฐานตามระบบจุดศูนย์กลาง (Pivot) ประกอบด้วย S2, S1, R1 และ R2 ขณะเดียวกันกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA/EMA ทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวในเชิงซื้อ ดัชนีต่าง ๆ ยืนยันแนวโน้มระยะสั้นที่ยังคงเป็นขาขึ้น โดยราคาปัจจุบันอยู่ในจุดสมดุลของช่วงราคา แม้ว่า MACD จะส่งสัญญาณครอสดาวน์ และ RSI ได้เข้าสู่โซนขายมากเกินไปแล้ว แต่ดัชนีความแรงของราคา (Momentum) ยังคงกระจายตัวอยู่ในระดับที่ไม่แน่นอน อีกทั้งค่าความผันผวน (Volatility) ก็ยังไม่มีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค KDJ และ StochRSI ต่างแสดงค่าที่บ่งบอกถึงแรงกดดันของการปรับฐานในระยะสั้น ส่วน BOLL Bands ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงปกติ แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.2977 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 1.2% แนวรับรองลงมาอยู่ที่ 0.2918 ห่างจากปัจจุบัน 3.2% ขณะที่แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.3074 ห่างจากปัจจุบัน 1.9% และแนวต้านไกลออกไปอยู่ที่ 0.3112 ห่างจากปัจจุบัน 3.2% ทั้งนี้ ระดับราคาทั้งด้านบนและด้านล่างยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวปกติโดยรวม
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ edgeX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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edgeX เป็นเลเยอร์การเทรดแบบกระจายศูนย์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับสินทรัพย์ทั่วโลก โดยให้บริการฟิวเจอร์สเพอเพซวลสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และคริปโต ควบคู่ไปกับตลาดสปอต edgeX ขับเคลื่อนโดย EDGE Chain ของตัวเอง และถูกออกแบบมาเพื่อมอบการเทรดที่มีประสิทธิภาพด้านเงินทุน การดูแลสินทรัพย์ด้วยตนเอง และการเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก edgeX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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