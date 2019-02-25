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ราคาปัจจุบัน FET วันนี้ คือ 0.1245 THB มูลค่าตลาด FET เท่ากับ 281,230,696.194375697005 THB ติดตามการอัปเดตราคา FET เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน FET วันนี้ คือ 0.1245 THB มูลค่าตลาด FET เท่ากับ 281,230,696.194375697005 THB ติดตามการอัปเดตราคา FET เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา FET

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ราคา FET(FET)

ราคาปัจจุบัน 1 FET เป็น THB

฿4.09107
฿4.09107฿4.09107
-5.53%1D
THB
FET (FET) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:30:19 (UTC+8)

ราคา FET วันนี้

ราคาปัจจุบัน FET (FET) วันนี้ ฿ 0.1245, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FET เป็น THB คือ ฿ 0.1245 ต่อ FET.

FET มีอันดับที่ #85 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 281.23M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.26B FET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FET เทรดระหว่าง ฿ 0.1228 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1324 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 114.1643505426657699 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2717635260520456

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FET เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 662.88K.

FET (FET) ข้อมูลการตลาด

No.85

฿ 281.23M
฿ 281.23M฿ 281.23M

฿ 662.88K
฿ 662.88K฿ 662.88K

฿ 338.58M
฿ 338.58M฿ 338.58M

2.26B
2.26B 2.26B

2,719,493,897
2,719,493,897 2,719,493,897

2,714,384,546.672
2,714,384,546.672 2,714,384,546.672

83.06%

0.02%

2019-02-25 00:00:00

฿ 2.848962
฿ 2.848962฿ 2.848962

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FET คือ ฿ 281.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 662.88K อุปทานหมุนเวียนของ FET คือ 2.26B โดยมีอุปทานรวมที่ 2714384546.672 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 338.58M

ประวัติราคา FET THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1228
฿ 0.1228฿ 0.1228
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1324
฿ 0.1324฿ 0.1324
สูงสุด 24h

฿ 0.1228
฿ 0.1228฿ 0.1228

฿ 0.1324
฿ 0.1324฿ 0.1324

฿ 114.1643505426657699
฿ 114.1643505426657699฿ 114.1643505426657699

฿ 0.2717635260520456
฿ 0.2717635260520456฿ 0.2717635260520456

-0.09%

-5.53%

-9.06%

-9.06%

ประวัติราคา FET (FET) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FET ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.239479-5.53%
30 วัน฿ -0.0347-21.80%
60 วัน฿ -0.0816-39.60%
90 วัน฿ -0.0647-34.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา FET ในวันนี้

วันนี้ FET บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.239479 (-5.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา FET ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0347 (-21.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา FET ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FET เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0816 (-39.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา FET ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0647 (-34.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา FET (FET) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ FET

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FET ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด FET วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FET: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

FET_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ณ ระดับราคา 0.128 โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในโซนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.1316 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของแนวต้าน S2 ถึง R2 บริเวณด้านบน โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในระดับการแกว่งตัวขาลง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น และดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแรงเคลื่อนไหวที่เบี่ยงเบนจากแนวโน้มเดิม ส่วนค่าดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน ทำให้แรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.1302 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 1.7% แนวต้านรองอยู่ที่ 0.1309 และแนวต้านระยะไกลกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.1316 ขณะที่ด้านล่างยังขาดจุดสนับสนุนที่ชัดเจน ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ 0.1316 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ช่วงการเคลื่อนไหวระยะสั้นถูกจำกัดอยู่ในกรอบ 0.128–0.1302 ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ FET?

ราคาโทเค็น FET ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การนำ AI ไปใช้ในตลาดและความต้องการบริการ AI แบบกระจายศูนย์
2. การประกาศความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
3. การใช้งานเครือข่ายและปริมาณการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม Fetch.ai
4. ความเชื่อมั่นของตลาดคริปโตโดยรวมและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
5. การพัฒนาทางเทคนิคและกำหนดการบรรลุเป้าหมายในแผนงาน
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค AI และบล็อกเชน
7. ภาวะอุปทานโทเค็นและการจ่ายผลตอบแทนจากการเดิมพัน (staking rewards)
8. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนด้าน AI อื่น ๆ
9. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและปริมาณการซื้อขาย
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ FET วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา FET ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายให้ได้กำไร ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับสมดุลการถือครองหุ้น

การคาดการณ์ราคา FET

การคาดการณ์ราคา FET (FET) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FET ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา FET (FET) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ FET อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา FET จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FET ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา FET

วิธีการซื้อและลงทุน FET ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย FET หรือยัง? การซื้อ FET บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ FET ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ FET (FET) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว FET จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ FET (FET)

คุณสามารถทำอะไรกับ FET ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ FET ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ FET (FET) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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อะไรคือ FET (FET)

Fetch.AI ("the Project") brings together machine learning ("ML"), artificial intelligence ("AI"), multi-agent systems and decentralized ledger technology to create an economic internet — an environment where digital representatives of the economy's moving parts (such as data, hardware, services, people and infrastructure) can get useful work done through effective introductions and predictions These agents can be thought of as digital entities: life-forms that are able to make decisions on their own behalf as well as on behalf of their stakeholders (individuals, private enterprises and governments for example). Fetch.AI's digital world is exposed to agents via its Open Economic Framework (OEF) and is underpinned by unique smart ledger technology to deliver high performance, low cost transactions. The ledger delivers useful proof-of-work that builds market intelligence and trust over time — growing the value of the network as it is used. Fetch.AI can be neatly interfaced to existing systems with minimal effort, allowing it to take advantage of the old economy whilst building the new: plug existing data in to Fetch.AI and watch markets spontaneously form from the bottom up.

FET ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FET ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ FET อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FET

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:30:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FET (FET)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FET

FET USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FET โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FET USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด FET (FET) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน FET ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FET/USDT
฿4.094356
฿4.094356฿4.094356
-5.46%
5.26M (USDT)
FET/USDC
฿4.084498
฿4.084498฿4.084498
-5.60%
468.87K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FET เป็น THB

จำนวน

FET
FET
THB
THB

1 FET = 4.09107 THB