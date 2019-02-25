ราคา FET(FET)
ราคาปัจจุบัน FET (FET) วันนี้ ฿ 0.1245, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FET เป็น THB คือ ฿ 0.1245 ต่อ FET.
FET มีอันดับที่ #85 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 281.23M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.26B FET ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FET เทรดระหว่าง ฿ 0.1228 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1324 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 114.1643505426657699 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2717635260520456
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FET เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.06% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 662.88K.
No.85
83.06%
0.02%
2019-02-25 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FET คือ ฿ 281.23M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 662.88K อุปทานหมุนเวียนของ FET คือ 2.26B โดยมีอุปทานรวมที่ 2714384546.672 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 338.58M
-0.09%
-5.53%
-9.06%
-9.06%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FET ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.239479
|-5.53%
|30 วัน
|฿ -0.0347
|-21.80%
|60 วัน
|฿ -0.0816
|-39.60%
|90 วัน
|฿ -0.0647
|-34.20%
วันนี้ FET บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.239479 (-5.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0347 (-21.80%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FET เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0816 (-39.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0647 (-34.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FET ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FET: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
FET_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ณ ระดับราคา 0.128 โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ในโซนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางที่ 0.1316 ระบบแนวรับแนวต้านแสดงให้เห็นถึงการกระจุกตัวของแนวต้าน S2 ถึง R2 บริเวณด้านบน โครงสร้างปัจจุบันอยู่ในระดับการแกว่งตัวขาลง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น และดัชนี MACD ได้ส่งสัญญาณครอสโอเวอร์แบบเชิงลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีแรงเคลื่อนไหวที่เบี่ยงเบนจากแนวโน้มเดิม ส่วนค่าดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน ทำให้แรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 0.1302 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 1.7% แนวต้านรองอยู่ที่ 0.1309 และแนวต้านระยะไกลกำหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 0.1316 ขณะที่ด้านล่างยังขาดจุดสนับสนุนที่ชัดเจน ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ 0.1316 เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ช่วงการเคลื่อนไหวระยะสั้นถูกจำกัดอยู่ในกรอบ 0.128–0.1302 ตลาดกำลังรอคอยการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนไหวต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ FET อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FET ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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