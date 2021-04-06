ราคา Alien Worlds Trilium(TLM)
ราคาปัจจุบัน Alien Worlds Trilium (TLM) วันนี้ ฿ 0.0015818, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TLM เป็น THB คือ ฿ 0.0015818 ต่อ TLM.
Alien Worlds Trilium มีอันดับที่ #1090 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.73M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.79B TLM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TLM เทรดระหว่าง ฿ 0.0015504 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0016171 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.1483307994 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0306690479864098176
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TLM เคลื่อนไหว -0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.09K.
No.1090
67.85%
2021-04-06 00:00:00
NONE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alien Worlds Trilium คือ ฿ 10.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.09K อุปทานหมุนเวียนของ TLM คือ 6.79B โดยมีอุปทานรวมที่ 7016233886.9004 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 15.82M
-0.26%
+0.03%
-1.33%
-1.33%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Alien Worlds Trilium ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.000015546
|+0.03%
|30 วัน
|฿ +0.0000769
|+5.10%
|60 วัน
|฿ +0.0005934
|+60.03%
|90 วัน
|฿ -0.0002102
|-11.73%
วันนี้ TLM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000015546 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0000769 (+5.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TLM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0005934 (+60.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0002102 (-11.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Alien Worlds Trilium ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TLM: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
TLM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.0015732 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ใกล้ขอบล่างของค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.001582 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ S1 ที่ระดับ 0.001499 ถือเป็นแนวต้านระยะสั้นที่อยู่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด ส่วน R1 ที่ระดับ 0.001631 เป็นแนวต้านหลักที่กำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในฝั่งบน ในขณะเดียวกัน ตลาดมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือทรงตัวในบริเวณ Pivot Point ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาซื้อในระยะสั้น ขณะที่ MACD ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นในอนาคต ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะ overbought หรือ oversold แต่อย่างใด สะท้อนถึงสถานะตลาดที่ยังคงมีความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย สำหรับพลังงานการเคลื่อนไหว (Momentum) พบว่ามีทั้งแนวโน้มการรีบาวด์ระยะสั้น และการปรับตัวเข้าสู่ภาวะทรงตัวในระยะกลาง ในแง่ของความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพตลาดที่ค่อนข้างสงบและไม่มีแรงกระแทกใหญ่ๆ เข้ามากระทบ สำหรับแนวรับแรกที่ควรให้ความสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.001499 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 4.7% และแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.001631 ห่างจากปัจจุบันราว 3.7% ขณะที่ระดับ S2 ที่ 0.00145 ยังคงเป็นแนวรับเชิงลึกที่สามารถใช้เป็นจุดพิจารณาเพิ่มเติมได้ ส่วน R2 ที่ระดับ 0.001714 อาจเป็นเป้าหมายการขยายตัวในระยะยาว หากตลาดสามารถทะลุแนวต้าน R1 ได้สำเร็จ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Alien Worlds Trilium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Alien Worlds Trilium ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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