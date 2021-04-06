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ราคาปัจจุบัน Alien Worlds Trilium วันนี้ คือ 0.0015818 THB มูลค่าตลาด TLM เท่ากับ 10,732,965.4082729830818 THB ติดตามการอัปเดตราคา TLM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Alien Worlds Trilium วันนี้ คือ 0.0015818 THB มูลค่าตลาด TLM เท่ากับ 10,732,965.4082729830818 THB ติดตามการอัปเดตราคา TLM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Alien Worlds Trilium(TLM)

ราคาปัจจุบัน 1 TLM เป็น THB

฿0.051835014
฿0.051835014฿0.051835014
+0.03%1D
THB
Alien Worlds Trilium (TLM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:22:03 (UTC+8)

ราคา Alien Worlds Trilium วันนี้

ราคาปัจจุบัน Alien Worlds Trilium (TLM) วันนี้ ฿ 0.0015818, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TLM เป็น THB คือ ฿ 0.0015818 ต่อ TLM.

Alien Worlds Trilium มีอันดับที่ #1090 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.73M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.79B TLM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TLM เทรดระหว่าง ฿ 0.0015504 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0016171 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 30.1483307994 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0306690479864098176

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TLM เคลื่อนไหว -0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.09K.

Alien Worlds Trilium (TLM) ข้อมูลการตลาด

No.1090

฿ 10.73M
฿ 10.73M฿ 10.73M

฿ 67.09K
฿ 67.09K฿ 67.09K

฿ 15.82M
฿ 15.82M฿ 15.82M

6.79B
6.79B 6.79B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,016,233,886.9004
7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004

67.85%

2021-04-06 00:00:00

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Alien Worlds Trilium คือ ฿ 10.73M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.09K อุปทานหมุนเวียนของ TLM คือ 6.79B โดยมีอุปทานรวมที่ 7016233886.9004 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 15.82M

ประวัติราคา Alien Worlds Trilium THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0015504
฿ 0.0015504฿ 0.0015504
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0016171
฿ 0.0016171฿ 0.0016171
สูงสุด 24h

฿ 0.0015504
฿ 0.0015504฿ 0.0015504

฿ 0.0016171
฿ 0.0016171฿ 0.0016171

฿ 30.1483307994
฿ 30.1483307994฿ 30.1483307994

฿ 0.0306690479864098176
฿ 0.0306690479864098176฿ 0.0306690479864098176

-0.26%

+0.03%

-1.33%

-1.33%

ประวัติราคา Alien Worlds Trilium (TLM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Alien Worlds Trilium ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000015546+0.03%
30 วัน฿ +0.0000769+5.10%
60 วัน฿ +0.0005934+60.03%
90 วัน฿ -0.0002102-11.73%
การเปลี่ยนแปลงราคา Alien Worlds Trilium ในวันนี้

วันนี้ TLM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000015546 (+0.03%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Alien Worlds Trilium ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0000769 (+5.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Alien Worlds Trilium ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TLM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0005934 (+60.03%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Alien Worlds Trilium ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0002102 (-11.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Alien Worlds Trilium (TLM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Alien Worlds Trilium

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Alien Worlds Trilium ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Alien Worlds Trilium วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TLM: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

TLM_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.0015732 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ใกล้ขอบล่างของค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.001582 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญ S1 ที่ระดับ 0.001499 ถือเป็นแนวต้านระยะสั้นที่อยู่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด ส่วน R1 ที่ระดับ 0.001631 เป็นแนวต้านหลักที่กำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในฝั่งบน ในขณะเดียวกัน ตลาดมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways หรือทรงตัวในบริเวณ Pivot Point ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาซื้อในระยะสั้น ขณะที่ MACD ได้สร้างสัญญาณ Golden Cross แล้ว ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นในอนาคต ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงถึงภาวะ overbought หรือ oversold แต่อย่างใด สะท้อนถึงสถานะตลาดที่ยังคงมีความสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย สำหรับพลังงานการเคลื่อนไหว (Momentum) พบว่ามีทั้งแนวโน้มการรีบาวด์ระยะสั้น และการปรับตัวเข้าสู่ภาวะทรงตัวในระยะกลาง ในแง่ของความผันผวน (Volatility) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพตลาดที่ค่อนข้างสงบและไม่มีแรงกระแทกใหญ่ๆ เข้ามากระทบ สำหรับแนวรับแรกที่ควรให้ความสำคัญอยู่ที่ระดับ 0.001499 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 4.7% และแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ 0.001631 ห่างจากปัจจุบันราว 3.7% ขณะที่ระดับ S2 ที่ 0.00145 ยังคงเป็นแนวรับเชิงลึกที่สามารถใช้เป็นจุดพิจารณาเพิ่มเติมได้ ส่วน R2 ที่ระดับ 0.001714 อาจเป็นเป้าหมายการขยายตัวในระยะยาว หากตลาดสามารถทะลุแนวต้าน R1 ได้สำเร็จ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Alien Worlds Trilium?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคา TLM:

1. การยอมรับเกม – การเติบโตของผู้เล่นและความมีส่วนร่วมในเมตาเวิร์ส Alien Worlds
2. ความต้องการในการเดิมพัน – TLM ถูกใช้สำหรับการกำกับดูแลดาวเคราะห์และเครื่องมือขุดเหมือง
3. ตลาด NFT – มูลค่าที่ดินและเครื่องมือต่าง ๆ ส่งผลต่อประโยชน์การใช้งานของ TLM
4. อุปทานโทเค็น – รางวัลจากการขุดเหมืองและกลไกการเดิมพัน
5. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของโทเค็นคริปโตและการเล่นเกม
6. ความร่วมมือ – การพัฒนาและขยายระบบนิเวศผ่านการเป็นพันธมิตร
7. การอัปเดตแพลตฟอร์ม – ฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงรูปแบบการเล่น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Alien Worlds Trilium วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา TLM ในวันนี้ เพราะ TLM เป็นโทเค็นเกมที่ใช้งานอยู่ใน Alien Worlds ซึ่งเป็นเกม NFT บนบล็อกเชนยอดนิยม ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ TLM เพื่อเข้าร่วมการเล่นเกม ขุดทรัพยากร และเดิมพันเพื่อการกำกับดูแล การติดตามราคาช่วยให้พวกเขาปรับปรุงผลตอบแทนจากการขุด การตัดสินใจซื้อขาย รวมถึงจังหวะเวลาในการวางแผนกลยุทธ์เกมได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Alien Worlds Trilium

การคาดการณ์ราคา Alien Worlds Trilium (TLM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TLM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Alien Worlds Trilium (TLM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Alien Worlds Trilium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Alien Worlds Trilium จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TLM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Alien Worlds Trilium

วิธีการซื้อและลงทุน Alien Worlds Trilium ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Alien Worlds Trilium หรือยัง? การซื้อ TLM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Alien Worlds Trilium ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Alien Worlds Trilium (TLM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Alien Worlds Trilium จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Alien Worlds Trilium (TLM)

คุณสามารถทำอะไรกับ Alien Worlds Trilium ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Alien Worlds Trilium ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Alien Worlds Trilium (TLM)

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Alien Worlds Trilium ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Alien Worlds Trilium อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemCard Games

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Alien Worlds Trilium

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:22:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Alien Worlds Trilium (TLM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Alien Worlds Trilium (TLM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Alien Worlds Trilium ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TLM/USDT
฿0.051769454
฿0.051769454฿0.051769454
-0.10%
42.61M (USDT)
TLM/USDC
฿0.051789122
฿0.051789122฿0.051789122
-0.01%
33.89M (USDT)

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THB
THB

1 TLM = 0.051851404 THB