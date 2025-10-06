ราคาปัจจุบัน iShares 20 Year ETF วันนี้ คือ 92.93 USD ติดตามการอัปเดตราคา TLTON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TLTON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน iShares 20 Year ETF วันนี้ คือ 92.93 USD ติดตามการอัปเดตราคา TLTON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TLTON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

iShares 20 Year ETF โลโก้

ราคา iShares 20 Year ETF(TLTON)

ราคาปัจจุบัน 1 TLTON เป็น USD

$92.93
$92.93$92.93
-0.08%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:19:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 92.39
$ 92.39$ 92.39
ต่ำสุด 24h
$ 93.48
$ 93.48$ 93.48
สูงสุด 24h

$ 92.39
$ 92.39$ 92.39

$ 93.48
$ 93.48$ 93.48

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

+0.01%

-0.08%

+0.07%

+0.07%

ราคาเรียลไทม์ iShares 20 Year ETF (TLTON) คือ $ 92.93 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTLTON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 92.39 และราคาสูงสุด $ 93.48 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TLTON คือ $ 95.25413241837782 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 86.39533703543214

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TLTON มีการเปลี่ยนแปลง +0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.08% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.07% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

iShares 20 Year ETF (TLTON) ข้อมูลการตลาด

No.862

$ 20.98M
$ 20.98M$ 20.98M

$ 56.74K
$ 56.74K$ 56.74K

$ 20.98M
$ 20.98M$ 20.98M

225.75K
225.75K 225.75K

225,749.83787207
225,749.83787207 225,749.83787207

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ iShares 20 Year ETF คือ $ 20.98M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.74K อุปทานหมุนเวียนของ TLTON คือ 225.75K โดยมีอุปทานรวมที่ 225749.83787207 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 20.98M

ประวัติราคา iShares 20 Year ETF (TLTON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา iShares 20 Year ETF ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0744-0.08%
30 วัน$ +3.82+4.28%
60 วัน$ +32.93+54.88%
90 วัน$ +32.93+54.88%
การเปลี่ยนแปลงราคา iShares 20 Year ETF ในวันนี้

วันนี้ TLTON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0744 (-0.08%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา iShares 20 Year ETF ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +3.82 (+4.28%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา iShares 20 Year ETF ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TLTON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +32.93 (+54.88%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา iShares 20 Year ETF ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +32.93 (+54.88%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา iShares 20 Year ETF (TLTON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา iShares 20 Year ETFทันที

อะไรคือ iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

iShares 20 Year ETF มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน iShares 20 Year ETF ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบTLTONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ iShares 20 Year ETF บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ iShares 20 Year ETF ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา iShares 20 Year ETF (USD)

iShares 20 Year ETF (TLTON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ iShares 20 Year ETF (TLTON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ iShares 20 Year ETF

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา iShares 20 Year ETF ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ iShares 20 Year ETF (TLTON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ iShares 20 Year ETF (TLTON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TLTONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ iShares 20 Year ETF (TLTON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ iShares 20 Year ETFใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ iShares 20 Year ETF บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก iShares 20 Year ETF ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ iShares 20 Year ETF อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ iShares 20 Year ETF

วันนี้ iShares 20 Year ETF (TLTON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TLTON เป็นUSD คือ 92.93 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TLTON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TLTON เป็น USD คือ $ 92.93 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ iShares 20 Year ETF คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TLTON คือ $ 20.98M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TLTON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TLTON คือ 225.75K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TLTON คือเท่าใด?
TLTON ถึงราคา ATH ที่ 95.25413241837782 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TLTON คือเท่าไร?
TLTON ถึงราคา ATL ที่ 86.39533703543214 USD
ปริมาณการเทรดของ TLTON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TLTON คือ $ 56.74K USD
ปีนี้ TLTON จะสูงขึ้นอีกไหม?
TLTON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TLTON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:19:53 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

