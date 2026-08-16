ราคา Mame Inu(MAME)
ราคาปัจจุบัน Mame Inu (MAME) วันนี้ ฿ 0.005596, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAME เป็น THB คือ ฿ 0.005596 ต่อ MAME.
Mame Inu มีอันดับที่ #3690 โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- MAME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAME เทรดระหว่าง ฿ 0.005555 (ต่ำ) กับ ฿ 0.006378 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2926651907648708998 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0205337643143854254
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAME เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.71K.
No.3690
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mame Inu คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.71K อุปทานหมุนเวียนของ MAME คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.60M
-0.09%
-1.84%
+3.09%
+3.09%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mame Inu ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00345755
|-1.84%
|30 วัน
|฿ -0.001012
|-15.32%
|60 วัน
|฿ +0.003596
|+179.80%
|90 วัน
|฿ +0.003596
|+179.80%
วันนี้ MAME บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00345755 (-1.84%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001012 (-15.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAME เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.003596 (+179.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.003596 (+179.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Mame Inu ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAME: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
**โครงสร้างตลาด** MAME_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.008039 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง 0.007782 อยู่ 3.3% และเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างโซน R1 (0.007826) กับ R2 (0.007913) โดยกลุ่มค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงสัดส่วนการซื้อในระดับ 1-2 ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แต่ยังห่างจากโซนความหนาแน่นของค่ากลางด้านบนไม่ถึง 9% **สถานะพลังงานเคลื่อนไหว** MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วเคลื่อนตัวอยู่ใต้เส้นช้า ส่วน RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูล ทำให้ไม่สามารถยืนยันทิศทางพลังงานเคลื่อนไหวระยะสั้นได้ การเรียงตัวแบบกระทิงของเส้นค่าเฉลี่ยพร้อมกับสัญญาณการตัดขวางลงของ MACD สร้างสัญญาณเชิงแยกชั้น ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างพลังงานเคลื่อนไหวระยะสั้นและโครงสร้างแนวโน้ม **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน R1 อยู่ที่ 0.007826 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -2.6%) และ R2 อยู่ที่ 0.007913 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -1.6%) ซึ่งรวมกันเป็นแนวต้านใกล้เคียง ด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.007695 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -4.3%) และ S2 อยู่ที่ 0.007651 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -4.8%) เป็นโซนอ้างอิงสำหรับการปรับฐาน ขณะเดียวกัน ค่ากลาง 0.007782 ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง -3.2%
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Mame Inu อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Mame Inu - the last Shiba.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mame Inu ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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