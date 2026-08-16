ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Mame Inu วันนี้ คือ 0.005596 THB มูลค่าตลาด MAME เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา MAME เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Mame Inu วันนี้ คือ 0.005596 THB มูลค่าตลาด MAME เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา MAME เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAME

ข้อมูลราคา MAME

MAME คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MAME

โทเคโนมิกส์ MAME

การคาดการณ์ราคา MAME

ประวัติ MAME

MAME คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MAMEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MAME

MAME USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Mame Inu โลโก้

ราคา Mame Inu(MAME)

ราคาปัจจุบัน 1 MAME เป็น THB

฿0.18343688
฿0.18343688฿0.18343688
-1.85%1D
THB
Mame Inu (MAME) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:12:44 (UTC+8)

ราคา Mame Inu วันนี้

ราคาปัจจุบัน Mame Inu (MAME) วันนี้ ฿ 0.005596, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAME เป็น THB คือ ฿ 0.005596 ต่อ MAME.

Mame Inu มีอันดับที่ #3690 โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- MAME ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAME เทรดระหว่าง ฿ 0.005555 (ต่ำ) กับ ฿ 0.006378 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2926651907648708998 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0205337643143854254

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAME เคลื่อนไหว -0.09% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.71K.

Mame Inu (MAME) ข้อมูลการตลาด

No.3690

--
----

฿ 61.71K
฿ 61.71K฿ 61.71K

฿ 5.60M
฿ 5.60M฿ 5.60M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mame Inu คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.71K อุปทานหมุนเวียนของ MAME คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.60M

ประวัติราคา Mame Inu THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.005555
฿ 0.005555฿ 0.005555
ต่ำสุด 24h
฿ 0.006378
฿ 0.006378฿ 0.006378
สูงสุด 24h

฿ 0.005555
฿ 0.005555฿ 0.005555

฿ 0.006378
฿ 0.006378฿ 0.006378

฿ 0.2926651907648708998
฿ 0.2926651907648708998฿ 0.2926651907648708998

฿ 0.0205337643143854254
฿ 0.0205337643143854254฿ 0.0205337643143854254

-0.09%

-1.84%

+3.09%

+3.09%

ประวัติราคา Mame Inu (MAME) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Mame Inu ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00345755-1.84%
30 วัน฿ -0.001012-15.32%
60 วัน฿ +0.003596+179.80%
90 วัน฿ +0.003596+179.80%
การเปลี่ยนแปลงราคา Mame Inu ในวันนี้

วันนี้ MAME บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00345755 (-1.84%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Mame Inu ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001012 (-15.32%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Mame Inu ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MAME เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.003596 (+179.80%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Mame Inu ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.003596 (+179.80%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Mame Inu (MAME) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Mame Inuทันที

การวิเคราะห์ Mame Inu

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Mame Inu ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Mame Inu วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MAME: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

**โครงสร้างตลาด** MAME_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.008039 ซึ่งสูงกว่าค่ากลาง 0.007782 อยู่ 3.3% และเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างโซน R1 (0.007826) กับ R2 (0.007913) โดยกลุ่มค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็แสดงสัดส่วนการซื้อในระดับ 1-2 ขณะที่ราคาเคลื่อนตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แต่ยังห่างจากโซนความหนาแน่นของค่ากลางด้านบนไม่ถึง 9% **สถานะพลังงานเคลื่อนไหว** MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง โดยเส้นเร็วเคลื่อนตัวอยู่ใต้เส้นช้า ส่วน RSI ยังคงอยู่ในช่วงค่ากลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ขาดข้อมูล ทำให้ไม่สามารถยืนยันทิศทางพลังงานเคลื่อนไหวระยะสั้นได้ การเรียงตัวแบบกระทิงของเส้นค่าเฉลี่ยพร้อมกับสัญญาณการตัดขวางลงของ MACD สร้างสัญญาณเชิงแยกชั้น ซึ่งสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างพลังงานเคลื่อนไหวระยะสั้นและโครงสร้างแนวโน้ม **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน R1 อยู่ที่ 0.007826 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -2.6%) และ R2 อยู่ที่ 0.007913 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -1.6%) ซึ่งรวมกันเป็นแนวต้านใกล้เคียง ด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.007695 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -4.3%) และ S2 อยู่ที่ 0.007651 (ห่างจากราคาปัจจุบัน -4.8%) เป็นโซนอ้างอิงสำหรับการปรับฐาน ขณะเดียวกัน ค่ากลาง 0.007782 ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง -3.2%

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Mame Inu

การคาดการณ์ราคา Mame Inu (MAME) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAME ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Mame Inu (MAME) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Mame Inu อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Mame Inu จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAME ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Mame Inu

วิธีการซื้อและลงทุน Mame Inu ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Mame Inu หรือยัง? การซื้อ MAME บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Mame Inu ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Mame Inu (MAME) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Mame Inu จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Mame Inu (MAME)

คุณสามารถทำอะไรกับ Mame Inu ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Mame Inu ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Mame Inu (MAME) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Mame Inu (MAME)

Mame Inu - the last Shiba.

Mame Inu ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Mame Inu ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ Mame Inu อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mame Inu

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:12:44 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mame Inu (MAME)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mame Inu

MAME USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MAME โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MAME USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Mame Inu (MAME) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Mame Inu ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MAME/USD1
฿0.1856987
฿0.1856987฿0.1856987
-0.13%
9.69M (USDT)
MAME/USDT
฿0.183568
฿0.183568฿0.183568
-1.65%
10.59M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.44043208
฿0.44043208฿0.44043208

-11.85%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2247786
฿2.2247786฿2.2247786

-1.58%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06133138
฿0.06133138฿0.06133138

-44.84%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3166548
฿0.3166548฿0.3166548

+0.94%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.00844085
฿0.00844085฿0.00844085

+436.45%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.454592
฿5.454592฿5.454592

+24.36%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.1465982
฿34.1465982฿34.1465982

+15.55%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.3897849
฿10.3897849฿10.3897849

+11.68%

Based

Based

BASED

฿2.686321
฿2.686321฿2.686321

+6.35%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MAME เป็น THB

จำนวน

MAME
MAME
THB
THB

1 MAME = 0.18343688 THB